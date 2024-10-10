https://uz.sputniknews.ru/20241010/kuda-uzbekistantsy-ezdyat-otdyxat-chasche-vsego-46057112.html

Куда узбекистанцы ездят отдыхать чаще всего

Куда узбекистанцы ездят отдыхать чаще всего

Sputnik Узбекистан

Всего с января по август 2024-го за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период

2024-10-10T12:10+0500

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инфографика

узбекистанцы

отдых

кыргызстан

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Самой популярной страной для путешествий среди узбекистанцев стал Кыргызстан. С января по август этого года его с туристическими целями посетили почти 2 млн граждан РУз.На втором и третьем месте по посещаемости, но со значительным отставанием — Таджикистан (796,6 тыс.) и Казахстан (640,2 тыс.).Всего за этот период за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем аналогичный период прошлого года. Какие еще страны входят в топ-5 самых популярных направлений — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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узбекистанцы отдых