https://uz.sputniknews.ru/20241010/kuda-uzbekistantsy-ezdyat-otdyxat-chasche-vsego-46057112.html
Куда узбекистанцы ездят отдыхать чаще всего
Куда узбекистанцы ездят отдыхать чаще всего
Sputnik Узбекистан
Всего с января по август 2024-го за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период
2024-10-10T12:10+0500
2024-10-10T12:10+0500
2024-10-10T12:10+0500
инфографика
узбекистанцы
отдых
кыргызстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46053195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a809d2a6b1bc1ce9a74a9efc1866d96e.png
Самой популярной страной для путешествий среди узбекистанцев стал Кыргызстан. С января по август этого года его с туристическими целями посетили почти 2 млн граждан РУз.На втором и третьем месте по посещаемости, но со значительным отставанием — Таджикистан (796,6 тыс.) и Казахстан (640,2 тыс.).Всего за этот период за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем аналогичный период прошлого года. Какие еще страны входят в топ-5 самых популярных направлений — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46053195_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_155f6eef1b0b52628e871e64ab654b24.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанцы отдых
Куда узбекистанцы ездят отдыхать чаще всего
Всего с января по август 2024-го за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Самой популярной страной для путешествий среди узбекистанцев стал Кыргызстан. С января по август этого года его с туристическими целями посетили почти 2 млн граждан РУз.
На втором и третьем месте по посещаемости, но со значительным отставанием — Таджикистан (796,6 тыс.) и Казахстан (640,2 тыс.).
Всего за этот период за границу на отдых отправлялись 4,06 млн узбекистанцев, что на 37,2% больше, чем аналогичный период прошлого года.
Какие еще страны входят в топ-5 самых популярных направлений — в инфографике Sputnik Узбекистан.