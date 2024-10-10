https://uz.sputniknews.ru/20241010/mirziyoyev-prezentatsiya-genplan-tashkenta-46055413.html

Каким станет Ташкент к 2045 году — Мирзиёеву представили проект генплана

Каким станет Ташкент к 2045 году — Мирзиёеву представили проект генплана

Sputnik Узбекистан

Согласно проекту генплана территорию столицы Узбекистана разделят на 3 зоны: консервации, реконструкции и реновации

2024-10-10T10:01+0500

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общество

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

строительство

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом генерального плана Ташкента до 2045 года, сообщает пресс-служба президента РУз. В настоящее время территория города — 43 822 гектара, численность населения — более 3 млн человек. Эти показатели, несомненно, будут расти. В связи с этим и создали данный проект.С первыми разработками в этом направлении глава республики ознакомился в 2022 году. На основе данных им указаний и рекомендаций на предприятии "ТошкентбошпланЛИТИ" в сотрудничестве с компаниями из Сингапура, Великобритании, Турции, Германии, Китая и Нидерландов проект усовершенствовали. За последние десять лет средняя температура воздуха в Ташкенте повысилась на 1 градус. В некоторые дни уровень загрязняющих веществ в атмосфере превышает норму. С каждым днем увеличивается количество автомобилей, дорожное движение становится все более затрудненным. Поэтому отдельное внимание в генплане уделили экологической составляющей.В соответствии с градостроительными требованиями, у граждан должна быть возможность добраться до ближайшего детского сада, школы, больницы, объектов торговли и оказания услуг из своего места жительства не более чем за 15 минут. В связи с этим сеть общественного транспорта расширят, увеличат количество узлов и остановок. Кроме того, построят новые дороги и организуют маршруты метробуса. Из-за роста города в последние годы его электроэнергетическая, водопроводная и канализационная инфраструктуры работают с повышенной нагрузкой. В проекте генплана предусмотрены меры для увеличения их мощностей. После утверждения генерального плана его карты разместят в геоинформационной системе Градостроительного кадастра и на веб-сайте хокимията Ташкента в открытом доступе. Шавкат Мирзиёев дал поручения по развитию Кибрайского, Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Ташкентского районов Ташобласти на основе единой агломерации (экономических, социальных и транспортных связей) со столицей.

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