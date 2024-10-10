Каким станет Ташкент к 2045 году — Мирзиёеву представили проект генплана
10:01 10.10.2024 (обновлено: 10:20 10.10.2024)
© Sputnik / Актан ТемиркановСтела "Я люблю Ташкент".
© Sputnik / Актан Темирканов
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Согласно проекту генплана, территорию столицы Узбекистана разделят на 3 зоны: консервации, реконструкции и реновации.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом генерального плана Ташкента до 2045 года, сообщает пресс-служба президента РУз.
В настоящее время территория города — 43 822 гектара, численность населения — более 3 млн человек. Эти показатели, несомненно, будут расти. В связи с этим и создали данный проект.
С первыми разработками в этом направлении глава республики ознакомился в 2022 году. На основе данных им указаний и рекомендаций на предприятии "ТошкентбошпланЛИТИ" в сотрудничестве с компаниями из Сингапура, Великобритании, Турции, Германии, Китая и Нидерландов проект усовершенствовали.
"Согласно проекту, территория города Ташкента будет разделена на 3 зоны. В зоне консервации будет обеспечена сохранность объектов культурного наследия, исторических мест, зданий и зеленых зон. В зоне реконструкции станет возможным дополнительное строительство на основе мастер-планов. В зоне реновации будет осуществляться новое строительство на месте ветхого жилья и старых зданий и их ремонт", — говорится в сообщении.
За последние десять лет средняя температура воздуха в Ташкенте повысилась на 1 градус. В некоторые дни уровень загрязняющих веществ в атмосфере превышает норму. С каждым днем увеличивается количество автомобилей, дорожное движение становится все более затрудненным. Поэтому отдельное внимание в генплане уделили экологической составляющей.
"В частности, планируется увеличить площадь зеленых зон в городе Ташкенте и его окрестностях в три раза и довести их до 25 тысяч гектаров. Благодаря этому площадь зеленых насаждений на душу населения увеличится с нынешних 3 до 6 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В соответствии с градостроительными требованиями, у граждан должна быть возможность добраться до ближайшего детского сада, школы, больницы, объектов торговли и оказания услуг из своего места жительства не более чем за 15 минут. В связи с этим сеть общественного транспорта расширят, увеличат количество узлов и остановок. Кроме того, построят новые дороги и организуют маршруты метробуса.
Из-за роста города в последние годы его электроэнергетическая, водопроводная и канализационная инфраструктуры работают с повышенной нагрузкой. В проекте генплана предусмотрены меры для увеличения их мощностей.
После утверждения генерального плана его карты разместят в геоинформационной системе Градостроительного кадастра и на веб-сайте хокимията Ташкента в открытом доступе.
"Глава государства подчеркнул необходимость превращения Ташкента в крупный мегаполис с благоприятными условиями для проживания и работы не менее 7,5 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев дал поручения по развитию Кибрайского, Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Ташкентского районов Ташобласти на основе единой агломерации (экономических, социальных и транспортных связей) со столицей.