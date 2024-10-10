https://uz.sputniknews.ru/20241010/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-turizm-shelkovyy-put-46062957.html
В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма
В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма
Sputnik Узбекистан
Отдельное внимание участники международной научно-практической конференции уделяют зеленым технологиям и экологической безопасности. 10.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-10T16:48+0500
2024-10-10T16:48+0500
2024-10-10T17:00+0500
туризм
узбекистан
россия
сотрудничество
вузы
конференция
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте 10-11 октября проходит Международная научно-практическая конференция "Шелковый путь: сотрудничество через призму туризма", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Она объединила более 250 специалистов сферы из РУз, России, Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и других стран.Участники обмениваются мнениями и опытом стран Шелкового пути, укрепляют партнерские связи для дальнейшего формирования единой стратегии развития туризма на общем пространстве.Отдельное внимание уделяют "зеленым" технологиям и экологической безопасности.В представленных научных докладах речь идет об исторических процессах, формировавшихся на Шелковом пути от ранних государств до Великих империй, историко-культурном наследии, а также перспективах развития туристического потенциала.К примеру, проректор по развитию международной деятельности Алтайского государственного университета Роман Райкин в своем выступлении отметил, что, несмотря на разные климатические условия России и Узбекистана, у обеих стран есть точки соприкосновения в части технологий развития туризма.Обе страны могли бы совместно развивать научно-познавательный туризм. Речь идет, прежде всего, о взаимном участии ученых и студентов в научных мероприятиях как на территории России, так и Узбекистана. Таким мнением поделился заместитель директора НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Сергей Грушин.Кроме того, возможно сотрудничество в области картографирования памятников тюркской культуры, добавил Грушин.Еще одним свидетельством развития узбекско-российского сотрудничества в сфере туризма стало присвоение звания почетного профессора НИИ развития туризма в Узбекистане директору Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Юлии Лысенко.Она также является заведующей кафедрой востоковедения Алтайского госуниверситета.В фокусе внимания участников находится и такой важный вопрос, как подготовка кадров для туристической сферы.По его словам, в Узбекистане в текущем учебном году совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций пересмотрели программы туристического образования на основе международных стандартов."Образовательный процесс организован в форме дуального образования на основе системы "блок-модуль" с ежегодным увеличением доли практических занятий. С этого учебного года вузам, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, разрешается создавать на своей территории базы прохождения практики", — добавил Шодиев.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
туризм, узбекистан, россия, сотрудничество, вузы, конференция, эксклюзив
туризм, узбекистан, россия, сотрудничество, вузы, конференция, эксклюзив
В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма
16:48 10.10.2024 (обновлено: 17:00 10.10.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Отдельное внимание участники международной научно-практической конференции уделяют зеленым технологиям и экологической безопасности.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
В Ташкенте 10-11 октября проходит Международная научно-практическая конференция "Шелковый путь: сотрудничество через призму туризма", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Она объединила более 250 специалистов сферы из РУз, России, Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и других стран.
Участники обмениваются мнениями и опытом стран Шелкового пути, укрепляют партнерские связи для дальнейшего формирования единой стратегии развития туризма на общем пространстве.
Отдельное внимание уделяют "зеленым" технологиям и экологической безопасности.
В представленных научных докладах речь идет об исторических процессах, формировавшихся на Шелковом пути от ранних государств до Великих империй, историко-культурном наследии, а также перспективах развития туристического потенциала.
К примеру, проректор по развитию международной деятельности Алтайского государственного университета Роман Райкин в своем выступлении отметил, что, несмотря на разные климатические условия России и Узбекистана, у обеих стран есть точки соприкосновения в части технологий развития туризма.
"Многие мои знакомые за последний год посетили Узбекистан. Это был и событийный туризм (участие в международных профессиональных мероприятиях), и туризм историко-культурный, основанный на уникальном историко-культурном наследии народов Центральной Азии, сосредоточием которого является Узбекистан", — сказал он.
Обе страны могли бы совместно развивать научно-познавательный туризм.
Речь идет, прежде всего, о взаимном участии ученых и студентов в научных мероприятиях как на территории России, так и Узбекистана. Таким мнением поделился заместитель директора НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Сергей Грушин.
"Возможна разработка совместных туристических проектов, в частности, развитие виртуального музея. Мы приглашаем наших узбекских коллег присоединиться к этому проекту и включить наиболее яркие и интересные шедевры тюркской культуры, хранящиеся в музеях Узбекистана, в наш виртуальный музей", —сказал ученый.
Кроме того, возможно сотрудничество в области картографирования памятников тюркской культуры, добавил Грушин.
Еще одним свидетельством развития узбекско-российского сотрудничества в сфере туризма стало присвоение звания почетного профессора НИИ развития туризма в Узбекистане директору Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Юлии Лысенко.
Она также является заведующей кафедрой востоковедения Алтайского госуниверситета.
В фокусе внимания участников находится и такой важный вопрос, как подготовка кадров для туристической сферы.
"В настоящее время туристическое образование получают более 11 000 студентов в 35 вузах и более 2 000 учащихся в учреждениях профобразования республики. В этом году принято постановление президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма". Его реализация позволит повысить качество туристического образования молодежи на основе передового зарубежного опыта", — сообщил председатель комитета по туризму Умид Шодиев.
По его словам, в Узбекистане в текущем учебном году совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций пересмотрели программы туристического образования на основе международных стандартов.
"Образовательный процесс организован в форме дуального образования на основе системы "блок-модуль" с ежегодным увеличением доли практических занятий. С этого учебного года вузам, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, разрешается создавать на своей территории базы прохождения практики", — добавил Шодиев.