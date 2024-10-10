https://uz.sputniknews.ru/20241010/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-turizm-shelkovyy-put-46062957.html

В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма

В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание участники международной научно-практической конференции уделяют зеленым технологиям и экологической безопасности. 10.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-10T16:48+0500

2024-10-10T16:48+0500

2024-10-10T17:00+0500

туризм

узбекистан

россия

сотрудничество

вузы

конференция

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте 10-11 октября проходит Международная научно-практическая конференция "Шелковый путь: сотрудничество через призму туризма", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Она объединила более 250 специалистов сферы из РУз, России, Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и других стран.Участники обмениваются мнениями и опытом стран Шелкового пути, укрепляют партнерские связи для дальнейшего формирования единой стратегии развития туризма на общем пространстве.Отдельное внимание уделяют "зеленым" технологиям и экологической безопасности.В представленных научных докладах речь идет об исторических процессах, формировавшихся на Шелковом пути от ранних государств до Великих империй, историко-культурном наследии, а также перспективах развития туристического потенциала.К примеру, проректор по развитию международной деятельности Алтайского государственного университета Роман Райкин в своем выступлении отметил, что, несмотря на разные климатические условия России и Узбекистана, у обеих стран есть точки соприкосновения в части технологий развития туризма.Обе страны могли бы совместно развивать научно-познавательный туризм. Речь идет, прежде всего, о взаимном участии ученых и студентов в научных мероприятиях как на территории России, так и Узбекистана. Таким мнением поделился заместитель директора НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Сергей Грушин.Кроме того, возможно сотрудничество в области картографирования памятников тюркской культуры, добавил Грушин.Еще одним свидетельством развития узбекско-российского сотрудничества в сфере туризма стало присвоение звания почетного профессора НИИ развития туризма в Узбекистане директору Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Юлии Лысенко.Она также является заведующей кафедрой востоковедения Алтайского госуниверситета.В фокусе внимания участников находится и такой важный вопрос, как подготовка кадров для туристической сферы.По его словам, в Узбекистане в текущем учебном году совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций пересмотрели программы туристического образования на основе международных стандартов."Образовательный процесс организован в форме дуального образования на основе системы "блок-модуль" с ежегодным увеличением доли практических занятий. С этого учебного года вузам, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, разрешается создавать на своей территории базы прохождения практики", — добавил Шодиев.

узбекистан

россия

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

туризм, узбекистан, россия, сотрудничество, вузы, конференция, эксклюзив