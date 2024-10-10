https://uz.sputniknews.ru/20241010/uzbekistan-rossiya-turizm-razvitiye-sotrudnichestvo-46065421.html

Узбекистан — гастрономический рай для туристов

Узбекистан — гастрономический рай для туристов

Sputnik Узбекистан

Эксперты Узбекистана и России рассказали о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе

2024-10-10T18:09+0500

2024-10-10T18:09+0500

2024-10-10T18:09+0500

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан поделился новыми трендами, многие из которых были представлены на выставке "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" в ташкентском Узэкспоцентре.Он также рассказал, что один из важных вопросов — это питание в отеле, особенно завтрак.Говоря о совместных планах, он добавил, что Федерация рестораторов и отельеров России на днях подпишет соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией отельеров Узбекистана.Начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов отметил, что в республике ожидают около 10 млн туристов до конца года.По его мнению, значительным потенциалом для развития обладает гастрономический туризм. Сколько блюд насчитывает знаменитая на весь мир узбекская кухня? Существуют ли гастрономические туры выходного дня, в ходе которых гурманы могут не только посетить республику, отведать национальные блюда, но и научиться их готовить?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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