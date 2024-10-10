https://uz.sputniknews.ru/20241010/uzbekistan-rossiya-turizm-razvitiye-sotrudnichestvo-46065421.html
Узбекистан — гастрономический рай для туристов
Узбекистан — гастрономический рай для туристов
Sputnik Узбекистан
Эксперты Узбекистана и России рассказали о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе
2024-10-10T18:09+0500
2024-10-10T18:09+0500
2024-10-10T18:09+0500
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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан поделился новыми трендами, многие из которых были представлены на выставке "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" в ташкентском Узэкспоцентре.Он также рассказал, что один из важных вопросов — это питание в отеле, особенно завтрак.Говоря о совместных планах, он добавил, что Федерация рестораторов и отельеров России на днях подпишет соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией отельеров Узбекистана.Начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов отметил, что в республике ожидают около 10 млн туристов до конца года.По его мнению, значительным потенциалом для развития обладает гастрономический туризм. Сколько блюд насчитывает знаменитая на весь мир узбекская кухня? Существуют ли гастрономические туры выходного дня, в ходе которых гурманы могут не только посетить республику, отведать национальные блюда, но и научиться их готовить?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия эксперты сотрудничество туризм
узбекистан россия эксперты сотрудничество туризм
Узбекистан — гастрономический рай для туристов
Эксклюзив
Эксперты Узбекистана и России рассказали о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан поделился новыми трендами, многие из которых были представлены на выставке "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" в ташкентском Узэкспоцентре.
Он также рассказал, что один из важных вопросов — это питание в отеле, особенно завтрак.
"Мы с вами видим колониальный, континентальный, американский, французский, английский завтрак. Я говорю, а где узбекский? Вот если ты покажешь (в отеле — ред.) на завтраке уже какие-то традиционные блюда, человек будет искать их, выйдя в город", — отметил Бухаров.
Говоря о совместных планах, он добавил, что Федерация рестораторов и отельеров России на днях подпишет соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией отельеров Узбекистана.
Начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов отметил, что в республике ожидают около 10 млн туристов до конца года.
"Рассчитываем, что поток туристов из России и других стран будет увеличиваться. В прошлом году Узбекистан посетило 7 млн туристов, и мы ожидаем, что до конца этого года их число достигнет около 10 млн", — сказал представитель туристического ведомства.
По его мнению, значительным потенциалом для развития обладает гастрономический туризм.
"Мы привлекательная страна. Туристы нас называют гастрономическим раем. И вот эта гастрономия, она является объединяющим фактором между народами, между странами", — отметил Мирджалилов.
Сколько блюд насчитывает знаменитая на весь мир узбекская кухня? Существуют ли гастрономические туры выходного дня, в ходе которых гурманы могут не только посетить республику, отведать национальные блюда, но и научиться их готовить?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.