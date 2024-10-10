Евразийская интеграция ускоряет достижение Целей устойчивого развития
14:25 10.10.2024 (обновлено: 14:42 10.10.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковЛого на заседании Евразийского межправительственного совета
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Эксперты ЭСКАТО высоко оценили усилия Евразийской экономической комиссии по продвижению ЦУР и принципов зеленой экономики в ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Представители Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) отметили прогресс в достижении тех целей устойчивого развития, которые согласуются с целями функционирования ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Диалог прошел в ходе VIII многостороннего форума Северной и Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), организованного субрегиональным офисом ЭСКАТО в Алматы.
На сессии, посвященной ЦУР 8 "Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех", директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов отметил, что в 2023 году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8%, опередив темпы роста мировой экономики. В этом году темп экономического развития еще выше: по итогам полугодия ВВП Союза вырос на 4,6%.
По его словам, одним из инструментов достижения устойчивого роста союзных стран является зеленая трансформация ЕАЭС. В этом контексте важным документом, разработанным ЕЭК, выступает Концепция внедрения в Союзе принципов зеленой экономики. Подготовка этого документа — конкретный шаг к использованию интеграционного потенциала для ускорения достижения ЦУР.
"Концепция предлагает единый подход к развитию зеленой экономики, способствующий взаимному признанию национальных систем экологического регулирования. Это, в свою очередь, позволит избежать так называемых "климатических барьеров" — ограничительных мер, вводимых по экологическим или климатическим основаниям", — пояснил Джаппаркулов.
Представители ЭСКАТО отметили, что несмотря на то, что перед регионом стран Северной и Центральной Азии стоят серьезные вызовы в достижении ЦУР к 2030 году, по отдельным ЦУР отмечается прогресс, включая те, которые коррелируют с целями функционирования ЕАЭС, например, ЦУР 8 и ЦУР 17. Страны Союза показывают по ним хорошие результаты.
"По ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития — ред.) все государства Союза улучшили свои статистические возможности по мониторингу достижения ЦУР. Таким образом, был подтвержден тезис, что евразийская интеграция ускоряет достижение Целей устойчивого развития государствами ЕАЭС", — говорится в сообщении.
В VIII форуме приняли участие представители Всемирного банка, АБР, Евразийского банка развития, Международной организации труда, ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также делегации Узбекистана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН. Организована в 1947 году для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц. В настоящее время основная задача ЭСКАТО — управление процессом глобализации в области экологически устойчивого развития, торговли и прав человека.