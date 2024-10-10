https://uz.sputniknews.ru/20241010/yevraziyskaya-integratsiya-uskoreniye-dostijeniye-sur-46058892.html

Евразийская интеграция ускоряет достижение Целей устойчивого развития

Евразийская интеграция ускоряет достижение Целей устойчивого развития

Sputnik Узбекистан

Эксперты ЭСКАТО высоко оценили усилия Евразийской экономической комиссии по продвижению ЦУР и принципов зеленой экономики в ЕАЭС

2024-10-10T14:25+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Представители Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) отметили прогресс в достижении тех целей устойчивого развития, которые согласуются с целями функционирования ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Диалог прошел в ходе VIII многостороннего форума Северной и Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), организованного субрегиональным офисом ЭСКАТО в Алматы.На сессии, посвященной ЦУР 8 "Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех", директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов отметил, что в 2023 году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8%, опередив темпы роста мировой экономики. В этом году темп экономического развития еще выше: по итогам полугодия ВВП Союза вырос на 4,6%.По его словам, одним из инструментов достижения устойчивого роста союзных стран является зеленая трансформация ЕАЭС. В этом контексте важным документом, разработанным ЕЭК, выступает Концепция внедрения в Союзе принципов зеленой экономики. Подготовка этого документа — конкретный шаг к использованию интеграционного потенциала для ускорения достижения ЦУР.Представители ЭСКАТО отметили, что несмотря на то, что перед регионом стран Северной и Центральной Азии стоят серьезные вызовы в достижении ЦУР к 2030 году, по отдельным ЦУР отмечается прогресс, включая те, которые коррелируют с целями функционирования ЕАЭС, например, ЦУР 8 и ЦУР 17. Страны Союза показывают по ним хорошие результаты.В VIII форуме приняли участие представители Всемирного банка, АБР, Евразийского банка развития, Международной организации труда, ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также делегации Узбекистана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН. Организована в 1947 году для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц. В настоящее время основная задача ЭСКАТО — управление процессом глобализации в области экологически устойчивого развития, торговли и прав человека.

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