https://uz.sputniknews.ru/20241011/anons-press-tsentr-sputnik-biobezopasnost-yeaes-46083939.html

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники обсудят необходимость единых в ЕАЭС стандартов маркировки БАДов, вероятность вспышки вируса Марбурга в странах Союза и другие вопросы

2024-10-11T16:18+0500

2024-10-11T16:18+0500

2024-10-11T17:09+0500

пресс-центр

пресс-центр

москва

ташкент

минск

бишкек

ереван

безопасность

еаэс

геннадий онищенко

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".Участник в Москве — академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. А города представят журналисты.Во время видеомоста обсудят — Как влияет на психику детей движение квадроберов? — Для чего необходимы единые в ЕАЭС стандарты маркировки БАДов? — Какова вероятность вспышки в странах ЕАЭС вируса Марбург? — Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?Мероприятие пройдет 14 октября в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по Москве).

москва

ташкент

минск

бишкек

ереван

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