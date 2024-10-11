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Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники обсудят необходимость единых в ЕАЭС стандартов маркировки БАДов, вероятность вспышки вируса Марбурга в странах Союза и другие вопросы
2024-10-11T16:18+0500
2024-10-11T16:18+0500
2024-10-11T17:09+0500
пресс-центр
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москва
ташкент
минск
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ереван
безопасность
еаэс
геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".Участник в Москве — академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. А города представят журналисты.Во время видеомоста обсудят — Как влияет на психику детей движение квадроберов? — Для чего необходимы единые в ЕАЭС стандарты маркировки БАДов? — Какова вероятность вспышки в странах ЕАЭС вируса Марбург? — Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?Мероприятие пройдет 14 октября в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по Москве).
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пресс-центр sputnik узбекистан биобезопасность еаэс маркировка бад вирус марбург
пресс-центр sputnik узбекистан биобезопасность еаэс маркировка бад вирус марбург
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
16:18 11.10.2024 (обновлено: 17:09 11.10.2024)
В числе тем, которые планируют рассмотреть, — необходимость единых в ЕАЭС стандартов маркировки БАДов, вероятность вспышки вируса Марбурга в странах Союза и другие.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".
Участник в Москве — академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
А города представят журналисты.
Во время видеомоста обсудят
— Как влияет на психику детей движение квадроберов?
— Для чего необходимы единые в ЕАЭС стандарты маркировки БАДов?
— Какова вероятность вспышки в странах ЕАЭС вируса Марбург?
— Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?
Мероприятие пройдет 14 октября в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по Москве).