Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241011/anons-press-tsentr-sputnik-biobezopasnost-yeaes-46083939.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники обсудят необходимость единых в ЕАЭС стандартов маркировки БАДов, вероятность вспышки вируса Марбурга в странах Союза и другие вопросы
2024-10-11T16:18+0500
2024-10-11T17:09+0500
пресс-центр
пресс-центр
москва
ташкент
минск
бишкек
ереван
безопасность
еаэс
геннадий онищенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46048789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21fcbc321132636015b01826d81005f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".Участник в Москве — академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. А города представят журналисты.Во время видеомоста обсудят — Как влияет на психику детей движение квадроберов? — Для чего необходимы единые в ЕАЭС стандарты маркировки БАДов? — Какова вероятность вспышки в странах ЕАЭС вируса Марбург? — Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?Мероприятие пройдет 14 октября в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по Москве).
москва
ташкент
минск
бишкек
ереван
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46048789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b8b09e24b1bc25cb4ef087ee36e4fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пресс-центр sputnik узбекистан биобезопасность еаэс маркировка бад вирус марбург
пресс-центр sputnik узбекистан биобезопасность еаэс маркировка бад вирус марбург

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

16:18 11.10.2024 (обновлено: 17:09 11.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
В числе тем, которые планируют рассмотреть, — необходимость единых в ЕАЭС стандартов маркировки БАДов, вероятность вспышки вируса Марбурга в странах Союза и другие.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".
Участник в Москве — академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
А города представят журналисты.
Во время видеомоста обсудят

— Как влияет на психику детей движение квадроберов?
— Для чего необходимы единые в ЕАЭС стандарты маркировки БАДов?
— Какова вероятность вспышки в странах ЕАЭС вируса Марбург?
— Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?

Мероприятие пройдет 14 октября в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по Москве).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0