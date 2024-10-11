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Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ

Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ

Sputnik Узбекистан

В стартовый день на татами выйдут четыре узбекистанца. Всего республику представляют 17 спортсменов

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спорт

узбекистан

дзюдо

оаэ

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в стартующем сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) турнире Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК. По традиции в стартовый день соревнований на татами поднимутся дзюдоисты в легкой весовой категории. Узбекистанцы начнут борьбу против следующих соперников: Соревнования продлятся до 13 октября.

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