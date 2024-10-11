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Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ
Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ
Sputnik Узбекистан
В стартовый день на татами выйдут четыре узбекистанца. Всего республику представляют 17 спортсменов
2024-10-11T10:28+0500
2024-10-11T10:28+0500
2024-10-11T10:43+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
оаэ
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в стартующем сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) турнире Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК. По традиции в стартовый день соревнований на татами поднимутся дзюдоисты в легкой весовой категории. Узбекистанцы начнут борьбу против следующих соперников: Соревнования продлятся до 13 октября.
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дзюдо узбекистан большой шлем оаэ татами республика спортсмен
дзюдо узбекистан большой шлем оаэ татами республика спортсмен
Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ
10:28 11.10.2024 (обновлено: 10:43 11.10.2024)
Сегодня, в стартовый день, на татами выйдут четыре узбекистанца. Всего республику представляют 17 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Узбекистанцы принимают участие в стартующем сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) турнире Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК
.
По традиции в стартовый день соревнований на татами поднимутся дзюдоисты в легкой весовой категории.
Узбекистанцы начнут борьбу против следующих соперников:
-60 кг: Камолиддин Бахтиёров — Лука Модебадзе (Грузия) / Фелипе Дакруз (Ливан);
-60 кг: Самариддин Кучкоров — Диего Исмаель (Бразилия);
-66 кг: Мухриддин Тиловов — Лука Кажжиано (Италия) / Адилбек Берикули (Казахстан);
-66 кг: Исмоил Нишонбоев — Рашад Елкиев (Азербайджан).
Соревнования продлятся до 13 октября.