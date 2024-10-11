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https://uz.sputniknews.ru/20241011/rossiya-diskussiya-miroporyadok-partner-putin-46073699.html
Россия открыта для дискуссии о новом миропорядке со всеми партнерами — Путин
Россия открыта для дискуссии о новом миропорядке со всеми партнерами — Путин
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Президент РФ принял участие в пленарном заседании Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде
2024-10-11T12:41+0500
2024-10-11T12:41+0500
россия
владимир путин
форум
ашхабад
туркменистан
выступление
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. "Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕврАзЭс, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", — отметил Путин, выступая на форуме в Ашхабаде. О чем еще говорил глава РФ на заседании Владимир Путин также напомнил, что Россия готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич, которые состоятся 22 – 24 октября в Казани.
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ашхабад
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владимир путин форум ашхабад президент рф заседание форум ашхабад
владимир путин форум ашхабад президент рф заседание форум ашхабад

Россия открыта для дискуссии о новом миропорядке со всеми партнерами — Путин

12:41 11.10.2024
© Пресс-служба КремляВладимир Путин принял участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде
Владимир Путин принял участие в Международном форуме Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
© Пресс-служба Кремля
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Президент РФ принял участие в пленарном заседании Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в Ашхабаде.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. "Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕврАзЭс, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", — отметил Путин, выступая на форуме в Ашхабаде.
© Пресс-служба КремляПленарное заседание Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде
Владимир Путин принял участие в Международном форуме Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Пленарное заседание Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде
© Пресс-служба Кремля
О чем еще говорил глава РФ на заседании
Сочинения Махтумкули были переведены на русский язык. Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани в селе Фунтово, где с конца XXVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора.
Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом.
Государства мирового большинства, частью которого является и Россия, и все представленные на форуме страны, выступают в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни.
Владимир Путин также напомнил, что Россия готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич, которые состоятся 22 – 24 октября в Казани.

"Мы, конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме", — подчеркнул президент России.

© Пресс-служба КремляВладимир Путин и Сердар Бердымухамедов
Владимир Путин принял участие в Международном форуме Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов
© Пресс-служба Кремля
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