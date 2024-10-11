https://uz.sputniknews.ru/20241011/rossiya-diskussiya-miroporyadok-partner-putin-46073699.html

Россия открыта для дискуссии о новом миропорядке со всеми партнерами — Путин

Россия открыта для дискуссии о новом миропорядке со всеми партнерами — Путин

Sputnik Узбекистан

Президент РФ принял участие в пленарном заседании Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде

2024-10-11T12:41+0500

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2024-10-11T12:41+0500

россия

владимир путин

форум

ашхабад

туркменистан

выступление

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. "Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕврАзЭс, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", — отметил Путин, выступая на форуме в Ашхабаде. О чем еще говорил глава РФ на заседании Владимир Путин также напомнил, что Россия готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич, которые состоятся 22 – 24 октября в Казани.

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ашхабад

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