Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде
09:41 11.10.2024 (обновлено: 09:52 11.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
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Для этого президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан по приглашению главы этого государства Сердара Бердымухамедова.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", а также проведет ряд двусторонних встреч.