https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-46067102.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде

Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде

Sputnik Узбекистан

Для этого президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан по приглашению главы этого государства Сердара Бердымухамедова

2024-10-11T09:41+0500

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2024-10-11T09:52+0500

узбекистан

туркменистан

президент

шавкат мирзиёев

сердар бердымухамедов

форум

визит

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства. Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица. В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", а также проведет ряд двусторонних встреч.

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