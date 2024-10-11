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https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-46067102.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде
Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде
Sputnik Узбекистан
Для этого президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан по приглашению главы этого государства Сердара Бердымухамедова
2024-10-11T09:41+0500
2024-10-11T09:52+0500
узбекистан
туркменистан
президент
шавкат мирзиёев
сердар бердымухамедов
форум
визит
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства. Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица. В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", а также проведет ряд двусторонних встреч.
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шавкат мирзиёев форум ашхабад визит туркменистан приглашение сердар бердымухамедов
шавкат мирзиёев форум ашхабад визит туркменистан приглашение сердар бердымухамедов

Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде

09:41 11.10.2024 (обновлено: 09:52 11.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Для этого президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан по приглашению главы этого государства Сердара Бердымухамедова.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", а также проведет ряд двусторонних встреч.
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