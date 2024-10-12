https://uz.sputniknews.ru/20241012/beskonechnaya-voyna-zagovor-zelenskogo-protiv-trampa-46093393.html

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа

Sputnik Узбекистан

Депутат Верховной рады считает, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.

2024-10-12T13:40+0500

2024-10-12T13:40+0500

2024-10-12T13:42+0500

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

нато

конфликт

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, пишет РИА Новости.Депутат также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.На встрече с Зеленским в сентябре Трамп выразил надежду на то, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.

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