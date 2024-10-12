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https://uz.sputniknews.ru/20241012/beskonechnaya-voyna-zagovor-zelenskogo-protiv-trampa-46093393.html
"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
Sputnik Узбекистан
Депутат Верховной рады считает, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.
2024-10-12T13:40+0500
2024-10-12T13:42+0500
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
нато
конфликт
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, пишет РИА Новости.Депутат также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.На встрече с Зеленским в сентябре Трамп выразил надежду на то, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
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трамп зеленский план украина война
трамп зеленский план украина война

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа

13:40 12.10.2024 (обновлено: 13:42 12.10.2024)
© РИА НовостиВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
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Депутат Верховной рады считает, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, пишет РИА Новости.
"Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения", — предупредил он.
Депутат также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.

"Отсюда первый пункт “плана победы” — вступление Украины в НАТО. А второй — разрешения на удары “дальнобоем”. Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — добваил Дубинский.

На встрече с Зеленским в сентябре Трамп выразил надежду на то, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
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