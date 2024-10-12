https://uz.sputniknews.ru/20241012/rossiyskie-voennye-porazili-obekty-energeticheskoy-infrastruktury-na-ukraine-46096066.html

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

Sputnik Узбекистан

Также российская армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

2024-10-12T16:40+0500

2024-10-12T16:40+0500

2024-10-12T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.Также армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Кроме того, средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотников самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, сообщает РИА Новости.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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