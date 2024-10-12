Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ – Умаханов
12:45 12.10.2024 (обновлено: 13:17 12.10.2024)
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
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Представитель Совета Федерации обратил особое внимание на то, что руководство Узбекистана постепенно повышает роль женщин в общественно-политической жизни.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ, заявил заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации России Ильяс Умаханов на брифинге, посвященном парламентским выборам, состоявшимся 11 октября в посольстве Узбекистана в Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Узбекистан твердо идет по пути демократических преобразований, которые опираются на исторические и культурные традиции своего народа, и обеспечивает масштабное полнокровное участие граждан страны в политической общественной жизни", – сказал Умаханов.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
Также представитель Совета Федерации обратил особое внимание на то, что руководство Узбекистана постепенно повышает роль женщин в общественно-политической жизни.
"Отраженная в законодательных актах доведение доли женщин в парламенте до 40% – это очень высокая планка", – сказал сенатор.
Выступая на брифинге, заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в 48 региональных отделениях ЦИК готовы оказать всю необходимую поддержку для успешной организации избирательных процессов, организуемых дипломатическими представительствами Узбекистана в России.
Он также отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами Узбекистан посетит значительная делегация в количестве 16 человек из Центризбиркома РФ.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
Напоминаем, что граждане Узбекистана, проживающие за границей, могут принять участие в выборах Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей, которые пройдут 27 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://saylov.mfa.uz
При дипломатических представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах 27 октября будут организованы 56 избирательных участков, в том числе 7 в России.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
Кроме того, 16-23 октября будут организованы выездные голосования в местах компактного проживания граждан Узбекистана.