https://uz.sputniknews.ru/20241013/eto-byla-mechta-uzbekistanka-poezdka-severnyy-polyus-46100581.html

"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс

"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс

Sputnik Узбекистан

В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

2024-10-13T14:55+0500

2024-10-13T14:55+0500

2024-10-13T14:55+0500

экспедиция

ташкент

росатом

студентка

северный ледовитый океан

видео

фотолента

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В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.Стартовавший в 2019 году российский проект для школьников "Ледокол знаний" в этом году впервые вышел на международный уровень. 13 августа к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправились 63 школьника и эксперты из 15 стран.По данным организаторов, в основном составе арктической экспедиции "Росатома" среди учащихся были и 10 ребят из стран, где госкорпорация развивает атомные технологии. В их числе Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР.Одним из экспертов экспедиции стала узбекистанка Шахзода Ёкубова, в этом году она окончила Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ. А в настоящее время девушка учится в магистратуре одного из венгерских вузов, где изучает механическую инженерию. Свой выбор объясняет тем, что решила освоить техническую сторону всего, что связано с наукой, в частности физикой.Для участия в арктической экспедиции Шахзода прошла отбор во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в этом году.Уже в экспедиции девушка вспомнила, что впервые желание попасть на Северный полюс у нее появилось в 10 классе. Она серьезно занялась исследованием этой темы, узнала, например, что есть специальный арктический паспорт. Но тогда Шахзода подумала, что это маловероятно, ведь она собирается связать свою жизнь с физикой. Так как же она сможет оказаться в той части света?Ее путешествие в центральную часть Северного Ледовитого океана началось с приключений.Полет, а вернее вид из иллюминатора, произвел на девушку особое впечатление: пролетая над лесными просторами Шахзода не ожидала увидеть страну настолько зеленой.К ледоколу "50 лет Победы", который ждал их в порте Мурманска участники экспедиции отправились на автобусах и в тот же день отплыли к Северному полюсу. Шахзода рассказала, что дорога по воде туда заняла 4 дня.Во время рейса организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную программу.Кроме того, эксперты-атомщики рассказали, в том числе о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути и, конечно, о карьерных возможностях для молодых людей.В свою очередь выступление перед школьниками Шахзода посвятила элементарным частицам.С особым восторгом Шахзода вспоминает дни без связи и интернета, когда для общения они придумали собственный мессенджер.К берегам Северного полюса экспедиция причалила уже затемно, но благодаря белым ночам участники смогли насладиться завораживающим пейзажем. Перед тем как спуститься на лед для них провели инструктаж, ведь ко встрече с четвероногим жителем Севера — белым медведем, нужно быть подготовленным.Здесь экспедиция пробыла около двух дней. Ребята сделали сотни фотографий на память, установили таблички с названием родного города и расстоянием до него от Северного полюса. Например, до Ташкента оно составляет 5 419 км. И, конечно же, ребята станцевали традиционный хоровод вокруг надписи с географическими координатами "90°00′00″ северной широты".Если на Северный полюс ледокол пробирался сквозь плотный туман и за боротом практически ничего не было видно, то на обратном пути погода уже радовала.На обратном пути участники экспедиции также остановились около архипелага Земля Франца-Иосифа и устроили барбекю прямо на палубе, рассказала Шахзода.Полное интервью Шахзоды смотрите в нашем видео.

ташкент

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экспедиция ледокол северный полюс росатом студенты океан