"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс
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Эксклюзив
В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.
Стартовавший в 2019 году российский проект для школьников "Ледокол знаний" в этом году впервые вышел на международный уровень. 13 августа к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправились 63 школьника и эксперты из 15 стран.
По данным организаторов, в основном составе арктической экспедиции "Росатома" среди учащихся были и 10 ребят из стран, где госкорпорация развивает атомные технологии. В их числе Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР.
Одним из экспертов экспедиции стала узбекистанка Шахзода Ёкубова, в этом году она окончила Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ. А в настоящее время девушка учится в магистратуре одного из венгерских вузов, где изучает механическую инженерию. Свой выбор объясняет тем, что решила освоить техническую сторону всего, что связано с наукой, в частности физикой.
© Архив Шахзоды ЁкубовойУзбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Для участия в арктической экспедиции Шахзода прошла отбор во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в этом году.
"То, что я попала на фестиваль, а затем и в арктическую экспедицию — это удивительно. Я оказалась в нужном месте, в нужное время и с нужными навыками. Я знаю много молодых людей в Узбекистане, кто не менее талантлив. И если дать им возможность они совершат много великолепных открытий", — уверена Шахзода.
Уже в экспедиции девушка вспомнила, что впервые желание попасть на Северный полюс у нее появилось в 10 классе. Она серьезно занялась исследованием этой темы, узнала, например, что есть специальный арктический паспорт. Но тогда Шахзода подумала, что это маловероятно, ведь она собирается связать свою жизнь с физикой. Так как же она сможет оказаться в той части света?
"Поездка на Северный полюс была мечтой, о которой я забыла", — признается Шахзода.
Ее путешествие в центральную часть Северного Ледовитого океана началось с приключений.
"Я летела из Ташкента через Москву в Мурманск, — рассказывает Шахзода. — Из-за плохой погоды в Москве рейс задержали и на самолет в Мурманск я опоздала. Я была в шоке, потому что впервые в жизни оказалась одна в терминале Шереметьево, а он огромный. К счастью авиакомпания мне помогла, ведь опоздала на рейс я не по своей вине. Я переночевала в Москве и на следующее утро другим рейсом уже летела в Мурманск".
Полет, а вернее вид из иллюминатора, произвел на девушку особое впечатление: пролетая над лесными просторами Шахзода не ожидала увидеть страну настолько зеленой.
"Из самолета я увидела, какая зеленая Россия, сколько там лесов. Это очень красиво. Можно подумать, что в Мурманске должно было быть холоднее, потому что он севернее Москвы, но город встретил нас теплой погодой, в отличии от Москвы, где я замерзла", — вспоминает девушка.
К ледоколу "50 лет Победы", который ждал их в порте Мурманска участники экспедиции отправились на автобусах и в тот же день отплыли к Северному полюсу. Шахзода рассказала, что дорога по воде туда заняла 4 дня.
Во время рейса организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную программу.
© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© ТВ "Страна Росатом"
"Помимо лекций проводили мастер-классы, научные игры, показывали научное кино", — добавляет Шахзода.
Кроме того, эксперты-атомщики рассказали, в том числе о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути и, конечно, о карьерных возможностях для молодых людей.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
В свою очередь выступление перед школьниками Шахзода посвятила элементарным частицам.
"Организаторы просили, чтобы лекция была менее научной, чтобы участники смогли разобраться в терминах, поэтому я провела ее в интерактивном формате", — вспоминает участница экспедиции.
С особым восторгом Шахзода вспоминает дни без связи и интернета, когда для общения они придумали собственный мессенджер.
"Мы вернулись словно на много лет назад, — рассказывает девушка. — Использовали много бумаги для общения и даже собственный Телеграмм. У нас был почтовый ящик, где каждый оставлял сообщение о том, в какую каюту что нужно отправить. Не было никакого интернета, никакой связи и все беседовали. Я так давно мечтала об этом!".
К берегам Северного полюса экспедиция причалила уже затемно, но благодаря белым ночам участники смогли насладиться завораживающим пейзажем. Перед тем как спуститься на лед для них провели инструктаж, ведь ко встрече с четвероногим жителем Севера — белым медведем, нужно быть подготовленным.
"Нас попросили никуда не ходить самостоятельно, не уходить далеко, потому что возможно будут белые медведи, — рассказывает Шахзода. — Нас сопровождали два человека с ружьями. На всякий случай, не чтобы убивать, но хотя бы напугать белого медведя. К сожалению, мишек мы так и не увидели".
Здесь экспедиция пробыла около двух дней. Ребята сделали сотни фотографий на память, установили таблички с названием родного города и расстоянием до него от Северного полюса. Например, до Ташкента оно составляет 5 419 км. И, конечно же, ребята станцевали традиционный хоровод вокруг надписи с географическими координатами "90°00′00″ северной широты".
Если на Северный полюс ледокол пробирался сквозь плотный туман и за боротом практически ничего не было видно, то на обратном пути погода уже радовала.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
"Когда мы возвращались была ясная погода, и мы наблюдали за моржами и морскими зайцами. Кому-то даже удалось увидеть касаток, но не мне. А кто-то заснял кита", — делится Шахзода.
На обратном пути участники экспедиции также остановились около архипелага Земля Франца-Иосифа и устроили барбекю прямо на палубе, рассказала Шахзода.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
"Был прекраснейший вид, я словно попала на небеса и именно в этот момент я сказала себе: "Я это сделала, я тут!".
Полное интервью Шахзоды смотрите в нашем видео.