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https://uz.sputniknews.ru/20241013/eto-byla-mechta-uzbekistanka-poezdka-severnyy-polyus-46100581.html
"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс
"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс
Sputnik Узбекистан
В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.
2024-10-13T14:55+0500
2024-10-13T14:55+0500
экспедиция
ташкент
росатом
студентка
северный ледовитый океан
видео
фотолента
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В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.Стартовавший в 2019 году российский проект для школьников "Ледокол знаний" в этом году впервые вышел на международный уровень. 13 августа к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправились 63 школьника и эксперты из 15 стран.По данным организаторов, в основном составе арктической экспедиции "Росатома" среди учащихся были и 10 ребят из стран, где госкорпорация развивает атомные технологии. В их числе Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР.Одним из экспертов экспедиции стала узбекистанка Шахзода Ёкубова, в этом году она окончила Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ. А в настоящее время девушка учится в магистратуре одного из венгерских вузов, где изучает механическую инженерию. Свой выбор объясняет тем, что решила освоить техническую сторону всего, что связано с наукой, в частности физикой.Для участия в арктической экспедиции Шахзода прошла отбор во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в этом году.Уже в экспедиции девушка вспомнила, что впервые желание попасть на Северный полюс у нее появилось в 10 классе. Она серьезно занялась исследованием этой темы, узнала, например, что есть специальный арктический паспорт. Но тогда Шахзода подумала, что это маловероятно, ведь она собирается связать свою жизнь с физикой. Так как же она сможет оказаться в той части света?Ее путешествие в центральную часть Северного Ледовитого океана началось с приключений.Полет, а вернее вид из иллюминатора, произвел на девушку особое впечатление: пролетая над лесными просторами Шахзода не ожидала увидеть страну настолько зеленой.К ледоколу "50 лет Победы", который ждал их в порте Мурманска участники экспедиции отправились на автобусах и в тот же день отплыли к Северному полюсу. Шахзода рассказала, что дорога по воде туда заняла 4 дня.Во время рейса организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную программу.Кроме того, эксперты-атомщики рассказали, в том числе о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути и, конечно, о карьерных возможностях для молодых людей.В свою очередь выступление перед школьниками Шахзода посвятила элементарным частицам.С особым восторгом Шахзода вспоминает дни без связи и интернета, когда для общения они придумали собственный мессенджер.К берегам Северного полюса экспедиция причалила уже затемно, но благодаря белым ночам участники смогли насладиться завораживающим пейзажем. Перед тем как спуститься на лед для них провели инструктаж, ведь ко встрече с четвероногим жителем Севера — белым медведем, нужно быть подготовленным.Здесь экспедиция пробыла около двух дней. Ребята сделали сотни фотографий на память, установили таблички с названием родного города и расстоянием до него от Северного полюса. Например, до Ташкента оно составляет 5 419 км. И, конечно же, ребята станцевали традиционный хоровод вокруг надписи с географическими координатами "90°00′00″ северной широты".Если на Северный полюс ледокол пробирался сквозь плотный туман и за боротом практически ничего не было видно, то на обратном пути погода уже радовала.На обратном пути участники экспедиции также остановились около архипелага Земля Франца-Иосифа и устроили барбекю прямо на палубе, рассказала Шахзода.Полное интервью Шахзоды смотрите в нашем видео.
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Анна Желиховская
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экспедиция ледокол северный полюс росатом студенты океан
экспедиция ледокол северный полюс росатом студенты океан

"Это была мечта, о которой я забыла" — узбекистанка о поездке на Северный полюс

14:55 13.10.2024
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Эксклюзив
В августе 2024 года состоялась 10-дневная арктическая экспедиция "Росатома" на Северный полюс. В числе ее участников была и недавняя выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, а ныне студентка магистратуры одного из вузов Венгрии Шахзода Ёкубова. О том, как оказалась на "Ледоколе знаний", как добиралась до центральной части Северного Ледовитого океана и смогла ли увидеть белых медведей девушка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.
Стартовавший в 2019 году российский проект для школьников "Ледокол знаний" в этом году впервые вышел на международный уровень. 13 августа к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправились 63 школьника и эксперты из 15 стран.
По данным организаторов, в основном составе арктической экспедиции "Росатома" среди учащихся были и 10 ребят из стран, где госкорпорация развивает атомные технологии. В их числе Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР.
Одним из экспертов экспедиции стала узбекистанка Шахзода Ёкубова, в этом году она окончила Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ. А в настоящее время девушка учится в магистратуре одного из венгерских вузов, где изучает механическую инженерию. Свой выбор объясняет тем, что решила освоить техническую сторону всего, что связано с наукой, в частности физикой.
© Архив Шахзоды ЁкубовойУзбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Для участия в арктической экспедиции Шахзода прошла отбор во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в этом году.
"То, что я попала на фестиваль, а затем и в арктическую экспедицию — это удивительно. Я оказалась в нужном месте, в нужное время и с нужными навыками. Я знаю много молодых людей в Узбекистане, кто не менее талантлив. И если дать им возможность они совершат много великолепных открытий", — уверена Шахзода.
Уже в экспедиции девушка вспомнила, что впервые желание попасть на Северный полюс у нее появилось в 10 классе. Она серьезно занялась исследованием этой темы, узнала, например, что есть специальный арктический паспорт. Но тогда Шахзода подумала, что это маловероятно, ведь она собирается связать свою жизнь с физикой. Так как же она сможет оказаться в той части света?
"Поездка на Северный полюс была мечтой, о которой я забыла", — признается Шахзода.
Ее путешествие в центральную часть Северного Ледовитого океана началось с приключений.
"Я летела из Ташкента через Москву в Мурманск, — рассказывает Шахзода. — Из-за плохой погоды в Москве рейс задержали и на самолет в Мурманск я опоздала. Я была в шоке, потому что впервые в жизни оказалась одна в терминале Шереметьево, а он огромный. К счастью авиакомпания мне помогла, ведь опоздала на рейс я не по своей вине. Я переночевала в Москве и на следующее утро другим рейсом уже летела в Мурманск".
Полет, а вернее вид из иллюминатора, произвел на девушку особое впечатление: пролетая над лесными просторами Шахзода не ожидала увидеть страну настолько зеленой.
"Из самолета я увидела, какая зеленая Россия, сколько там лесов. Это очень красиво. Можно подумать, что в Мурманске должно было быть холоднее, потому что он севернее Москвы, но город встретил нас теплой погодой, в отличии от Москвы, где я замерзла", — вспоминает девушка.
К ледоколу "50 лет Победы", который ждал их в порте Мурманска участники экспедиции отправились на автобусах и в тот же день отплыли к Северному полюсу. Шахзода рассказала, что дорога по воде туда заняла 4 дня.
Во время рейса организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную программу.
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
3/16
© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
4/16
© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
5/16
© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
6/16
© Архив Шахзоды Ёкубовой
© Архив Шахзоды Ёкубовой
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
7/16
© Архив Шахзоды Ёкубовой
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
8/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
9/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
10/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
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© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
12/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
13/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
14/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
15/16
© ТВ "Страна Росатом"
© ТВ "Страна Росатом"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан
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© ТВ "Страна Росатом"
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© Архив Шахзоды Ёкубовой
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
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© ТВ "Страна Росатом"
"Помимо лекций проводили мастер-классы, научные игры, показывали научное кино", — добавляет Шахзода.
Кроме того, эксперты-атомщики рассказали, в том числе о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути и, конечно, о карьерных возможностях для молодых людей.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
В свою очередь выступление перед школьниками Шахзода посвятила элементарным частицам.
"Организаторы просили, чтобы лекция была менее научной, чтобы участники смогли разобраться в терминах, поэтому я провела ее в интерактивном формате", — вспоминает участница экспедиции.
С особым восторгом Шахзода вспоминает дни без связи и интернета, когда для общения они придумали собственный мессенджер.
"Мы вернулись словно на много лет назад, — рассказывает девушка. — Использовали много бумаги для общения и даже собственный Телеграмм. У нас был почтовый ящик, где каждый оставлял сообщение о том, в какую каюту что нужно отправить. Не было никакого интернета, никакой связи и все беседовали. Я так давно мечтала об этом!".
К берегам Северного полюса экспедиция причалила уже затемно, но благодаря белым ночам участники смогли насладиться завораживающим пейзажем. Перед тем как спуститься на лед для них провели инструктаж, ведь ко встрече с четвероногим жителем Севера — белым медведем, нужно быть подготовленным.
"Нас попросили никуда не ходить самостоятельно, не уходить далеко, потому что возможно будут белые медведи, — рассказывает Шахзода. — Нас сопровождали два человека с ружьями. На всякий случай, не чтобы убивать, но хотя бы напугать белого медведя. К сожалению, мишек мы так и не увидели".
Здесь экспедиция пробыла около двух дней. Ребята сделали сотни фотографий на память, установили таблички с названием родного города и расстоянием до него от Северного полюса. Например, до Ташкента оно составляет 5 419 км. И, конечно же, ребята станцевали традиционный хоровод вокруг надписи с географическими координатами "90°00′00″ северной широты".
Если на Северный полюс ледокол пробирался сквозь плотный туман и за боротом практически ничего не было видно, то на обратном пути погода уже радовала.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
"Когда мы возвращались была ясная погода, и мы наблюдали за моржами и морскими зайцами. Кому-то даже удалось увидеть касаток, но не мне. А кто-то заснял кита", — делится Шахзода.
На обратном пути участники экспедиции также остановились около архипелага Земля Франца-Иосифа и устроили барбекю прямо на палубе, рассказала Шахзода.
© ТВ "Страна Росатом"Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции Росатома - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Узбекистанка Шахзода Ёкубова побывала на Северном полюсе в составе арктической экспедиции "Росатома"
© ТВ "Страна Росатом"
"Был прекраснейший вид, я словно попала на небеса и именно в этот момент я сказала себе: "Я это сделала, я тут!".
Полное интервью Шахзоды смотрите в нашем видео.
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