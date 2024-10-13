https://uz.sputniknews.ru/20241013/rossiyskie-voennye-osvobodili-mixaylovku-v-dnr-46105202.html

Российские военные освободили Михайловку в ДНР

Российские военные освободили Михайловку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия потеряла за сутки до 460 военных, боевую технику и оружие.

2024-10-13T15:59+0500

2024-10-13T15:59+0500

2024-10-13T15:59+0500

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Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.Украинская армия потеряла до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, стомиллиметровую противотанковую пушку "Рапира".

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