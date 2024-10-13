https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-sotrudnichestvo-vengriya-tsirkovoe-iskusstvo-46105747.html

Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности

Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра культуры Авазханом Таджихановым посетила Венгрию для участия в церемонии открытия памятника Алишеру Навои.

2024-10-13T16:50+0500

2024-10-13T16:50+0500

2024-10-13T16:50+0500

узбекистан

венгрия

цирк

будапешт

культура

искусство

сотрудничество

делегация

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан хочет сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.

узбекистан

венгрия

будапешт

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