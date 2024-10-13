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https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-sotrudnichestvo-vengriya-tsirkovoe-iskusstvo-46105747.html
Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности
Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра культуры Авазханом Таджихановым посетила Венгрию для участия в церемонии открытия памятника Алишеру Навои.
2024-10-13T16:50+0500
2024-10-13T16:50+0500
узбекистан
венгрия
цирк
будапешт
культура
искусство
сотрудничество
делегация
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан хочет сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.
узбекистан
венгрия
будапешт
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цирк будапешт сотрудничество делегация навои
цирк будапешт сотрудничество делегация навои

Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности

16:50 13.10.2024
© Министерство культуры республики УзбекистанДелегация Узбекистана находится в Венгрии
Делегация Узбекистана находится в Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
© Министерство культуры республики Узбекистан
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Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра культуры Авазханом Таджихановым посетила Венгрию для участия в церемонии открытия памятника Алишеру Навои.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан хочет сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.
Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.
© Министерство культуры республики УзбекистанДелегация Узбекистана находится в Венгрии
Делегация Узбекистана находится в Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Делегация Узбекистана находится в Венгрии
© Министерство культуры республики Узбекистан
Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.
Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.
Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.
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