https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-sotrudnichestvo-vengriya-tsirkovoe-iskusstvo-46105747.html
Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности
Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра культуры Авазханом Таджихановым посетила Венгрию для участия в церемонии открытия памятника Алишеру Навои.
2024-10-13T16:50+0500
2024-10-13T16:50+0500
2024-10-13T16:50+0500
узбекистан
венгрия
цирк
будапешт
культура
искусство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан хочет сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.
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цирк будапешт сотрудничество делегация навои
цирк будапешт сотрудничество делегация навои
Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства – подробности
Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра культуры Авазханом Таджихановым посетила Венгрию для участия в церемонии открытия памятника Алишеру Навои.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Узбекистан хочет сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства культуры республики.
Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.
Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.
Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.
Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.