https://uz.sputniknews.ru/20241015/dobycha-prirodnyy-gaz-uzbekistan-kompressor-blok-46123500.html

Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки

Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки

Sputnik Узбекистан

Узбекнефтегаз реализует проекты по строительству мини компрессорных станций на газовых месторождениях для обеспечения стабильности добычи и максимального извлечения имеющихся запасов

2024-10-15T11:13+0500

2024-10-15T11:13+0500

2024-10-15T11:13+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

природный газ

добыча

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний на саммите "Глобальная промышленная энергия" в Китае. Члены узбекской делегации также приняли участие в церемонии открытия нового завода этой компании по производству компрессорных установок и обсудили вопросы поставок компрессорных станций в Узбекистан.

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