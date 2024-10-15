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https://uz.sputniknews.ru/20241015/dobycha-prirodnyy-gaz-uzbekistan-kompressor-blok-46123500.html
Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки
Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки
Sputnik Узбекистан
Узбекнефтегаз реализует проекты по строительству мини компрессорных станций на газовых месторождениях для обеспечения стабильности добычи и максимального извлечения имеющихся запасов
2024-10-15T11:13+0500
2024-10-15T11:13+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
природный газ
добыча
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний на саммите "Глобальная промышленная энергия" в Китае. Члены узбекской делегации также приняли участие в церемонии открытия нового завода этой компании по производству компрессорных установок и обсудили вопросы поставок компрессорных станций в Узбекистан.
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узбекистан компрессорные блоки узбекнефтегаз проект строительство станция газ месторождение добыча запас
узбекистан компрессорные блоки узбекнефтегаз проект строительство станция газ месторождение добыча запас

Добыча природного газа: в Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки

11:13 15.10.2024
© УзбекнефтегазВ целях стабильной добычи природного газа будут построены новые мини компрессорные блоки
В целях стабильной добычи природного газа будут построены новые мини компрессорные блоки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
© Узбекнефтегаз
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Узбекнефтегаз реализует проекты по строительству мини компрессорных станций на газовых месторождениях для обеспечения стабильности добычи и максимального извлечения имеющихся запасов.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний на саммите "Глобальная промышленная энергия" в Китае.
© пресс-служба "Узбекнефтегаза"Узбекская делегация приняла участие в саммите "Глобальная промышленная энергия" в Китае
В Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
Узбекская делегация приняла участие в саммите "Глобальная промышленная энергия" в Китае
© пресс-служба "Узбекнефтегаза"
"На первом этапе проекта, китайская компания "Jereh Group" изготовила и поставила 15 компрессорных блоков, которые были успешно введены в эксплуатацию. В рамках второго этапа планируется производство и поставка еще 64 блоков", — говорится в сообщении.
© пресс-служба "Узбекнефтегаза"Строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний
В Узбекистане построят новые мини компрессорные блоки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
Строительство новых мини компрессорных блоков обсудили представители Узбекнефтегаза и одной из китайских компаний
© пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Члены узбекской делегации также приняли участие в церемонии открытия нового завода этой компании по производству компрессорных установок и обсудили вопросы поставок компрессорных станций в Узбекистан.
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