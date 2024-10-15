https://uz.sputniknews.ru/20241015/kursk-napravleniye-lyubimovka-avantyura-vsu-46127192.html

Курское направление: "котел" в Любимовке — итог авантюры ВСУ

Курское направление: "котел" в Любимовке — итог авантюры ВСУ

Sputnik Узбекистан

Полный провал операции ВСУ в Курской области очевиден – в приграничных районах за два месяца уничтожены более 22 тысяч украинских солдат и около двух тысяч единиц боевой техники

2024-10-15T13:34+0500

2024-10-15T13:34+0500

2024-10-15T13:34+0500

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Под ударами российских войск бригады ВСУ отступают к Судже или на территорию Сумской области. Отдельные подразделения бандеровцев оперативно уничтожаются в "котлах".Российская группировка войск "Север" полностью переломила ситуацию в Курской области и наступает превосходящими силами и средствами. Завершено уничтожение противника в "котле" в районе Любимовки и Толстого Луга — в 7 км от границы. Резервам ВСУ не удалось пробиться к окруженным украинским частям. В Кореневском районе также уничтожен полуторатысячный "гарнизон" ВСУ в селе Ольговка. И это справедливое возмездие.Сорван план прорыва границы РФ у поселка Новый Путь — для удара противника во фланг российским частям, наступающим в Кореневском и Суджанском районах. Освобождены 19 населенных пунктов в Курском приграничье. Группировка российских войск "Север" продолжает наступление в приграничных районах Курской области, методично уничтожая формирования десяти бригад ВСУ (четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, одной танковой, одной нацгвардии, двух теробороны) вблизи населенных пунктов Малая Локня, Новый Путь, Ольговка, Толстый Луг и Плехово. Экипажи вертолетов Ка-52М ракетными ударами уничтожают солдат и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Удары "Искандеров" и бомбардировщиков ВКС России круглосуточно "кошмарят" логистику, вооружение и личный состав украинских формирований в Сумской и Полтавской областях.Командование ВСУ признало разгром своих войск на "плацдарме" в Глушковском районе. При этом украинский Генштаб продолжает цинично сжигать резервы, то есть перебрасывать бригады ВСУ в Курскую область с Харьковского и Запорожского направлений. Такова "стратегия" киевского режима: любой ценой удержать хотя бы пядь земли курской — до президентских выборов в США. Американское руководство считает, что ВСУ способны удерживать российскую территорию в течение нескольких месяцев, для невероятного "размена" на мирных переговорах с РФ. Здесь уместно вспомнить старую испанскую пословицу: "Сон разума рождает чудовищ".Окончательный диагнозНа курском направлении у бандеровцев нет шансов на спасение. Западные эксперты опасаются, что российские войска не остановятся на границе Курской области, и начнут создавать "пояс безопасности" в Сумской и Черниговской областях. Британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что операция ВСУ в Курской области не принесла киевскому режиму ничего, кроме огромных потерь в личном составе и боевой технике.Западу нечего предложить киевскому режиму, кроме новых обещаний. В США и НАТО признали технологическую (хроническую) неспособность консолидированного ВПК обеспечивать украинскую армию оружием "столько, сколько потребуется". В зоне СВО массово уничтожаются лучшие образцы западного вооружения. А в Курской области российский FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" вчера сжег новейшую американскую лазерную систему Counter-UAS на базе БТР Stryker, созданную для борьбы с БПЛА на дальних дистанциях. Боевой лазер BlueHalo Locust мощностью 26 кВт, ракетная установка (с 70-мм боеприпасами), 30-мм автоматическая пушка XM914 и пулемет M240B калибра 7,62 мм "американцу" и его экипажу не помогли.Германский бундесвер крайне разочарован действиями ВСУ, и не верит в перспективы контрнаступления. Берлин отказался поставлять Киеву тяжелую бронетехнику и артиллерию — "Леопардов" на украинском ТВД больше не станет. На неопределенное время отменены совещания "доноров" ВСУ в формате "Рамштайн". Украине предлагается компромиссный вариант формирования собственной оборонной промышленности "с небольшой помощью друзей". Разумеется, под методичными ракетно-бомбовыми ударами ВС России.По данным газеты The Washington Post, Украина в 2023 году "утроила производство вооружений, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев 2024 года". Здесь важно учесть отсутствие стартовых позиций и абсолютных цифр производства "ракет и беспилотников". Если кто-то в Киеве или Вашингтоне надеется переклеивать бандеровский "трезуб" на дальнобойные ракеты производства США и НАТО, проект заведомо обречен. Москва никогда не позволит создать на украинской территории некий филиал западного ВПК (ручную сборку изделий).С другой стороны, конкурировать с российским ОПК практически невозможно. Так, Россия в 2024 году произведет 1,4 млн беспилотников — в 10 раз больше, чем годом ранее. И больше, чем способны сделать за год все страны Запада. Заметим, Соединенные Штаты вообще не производят массовыми тиражами бюджетные одноразовые дроны, наиболее востребованные на украинском ТВД.Коллективный Запад слишком медленно переосмысливает свою агрессивную политику в отношении РФ, и это не обещает США и НАТО светлого будущего Нового года, как минимум.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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