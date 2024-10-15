https://uz.sputniknews.ru/20241015/sfera-innovatsii-shavkat-mirziyoyev-vizit-agmk-46136794.html

"В каждую сферу проникают инновации" — Шавкат Мирзиёев посетил АГМК

"В каждую сферу проникают инновации" — Шавкат Мирзиёев посетил АГМК

Sputnik Узбекистан

Президент пообщался с молодежью, проходящей обучение в Инженерной школе, ознакомился с месторождением "Ёшлик-1" в Алмалыке и строящейся на его базе третьей медно-обогатительной фабрикой

2024-10-15T17:33+0500

2024-10-15T17:33+0500

2024-10-15T17:59+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

алмалык

промышленность

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

визит

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во вторник посетил город Алмалык Ташкентской области, сообщает пресс-служба главы государства.Основой и движущей силой города является Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Во многом благодаря этому комплексу развивается экономика, создаются рабочие места, жилье, учреждения культуры и образования города.В городе открыты филиалы Ташкентского государственного технического университета и Московского института стали и сплавов. Недавно в дополнение к ним была создана Инженерная школа Алмалыкского горно-металлургического комбината.Здесь ежегодно будут готовиться 480 инженеров и повышать квалификацию тысячи сотрудников. Учебный процесс проводится с участием зарубежных профессоров и преподавателей.Школа оснащена современным учебно-практическим оборудованием по таким направлениям, как механика, металлургия, автоматизация производства, обогащение полезных ископаемых, энергетика.Глава государства посетил эти кабинеты и побеседовал с молодежью, проходящей обучение.На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика. Специалисты для нее готовятся уже сейчас.За короткое время здесь прошли обучение более 100 молодых людей, которые уже трудоустроены на предприятиях отрасли.Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности школы. Для этого занятия должны проводиться регулярно и, самое главное, быть тесно связаны с практикой.20 июня этого года состоялось видеоселекторное совещание по вопросам подготовки кадров в инженерных отраслях и дальнейшего совершенствования деятельности высших образовательных учреждений. Тогда запланировано создать на первом этапе 10 высших инженерных школ. В целях укрепления цепочки "отрасль – предприятие – вуз" будет определен промышленный партнер для каждой из них.Инженерные школы организуются в составе высших образовательных учреждений по ведущим направлениям. В них будут углубленно преподаваться математика, физика, химия, инженерная графика, информатика и иностранные языки. Бакалавриат и магистратура будут организованы по схеме “4+1”. Студенты будут отбираться со второго курса по специальностям для подготовки целевых кадров для промышленных партнеров.Профессора и преподаватели этих школ будут направляться на повышение квалификации в ведущие зарубежные учреждения за счет средств фонда "Эл-юрт умиди", соответствующего партнера и университета. Промышленные партнеры, исходя из развития отрасли, создадут современные лаборатории."Ёшлик-1" и МОФ-3 В этот же день глава государства ознакомился с ходом освоения месторождения "Ёшлик-1" в Алмалыке и строящейся на его базе третьей медно-обогатительной фабрикой.Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) является лидером в добыче цветных, редких и драгоценных металлов. На его долю приходится 5% валовой промышленной продукции страны и 6% экспорта промышленной продукции. В системе комбината работают около 35 тысяч человек.В прошлом году было произведено 148 тысяч тонн меди, более 17 тонн золота, 162 тонны серебра. Освоено 1 миллиард 100 миллионов долларов инвестиций, экспортировано продукции на 662 миллиона долларов.В последние годы в результате увеличения объемов геологоразведочных работ и инвестиций открываются новые производственные возможности. Одной из них является месторождение "Ёшлик-1". В соответствии с постановлением президента здесь реализуется перспективный инвестиционный проект.Мирзиёев посетил месторождение, ознакомился с работами по добыче полезных ископаемых, побеседовал со специалистами.Для производства высокоценной продукции из руд месторождения "Ёшлик-1" возводится третья медно-обогатительная фабрика АГМК. Закладка фундамента состоялась 29 июля 2021 года.Стоимость этого крупного проекта составляет 4,6 миллиарда долларов, включая разработку месторождения, строительство фабрики и ее инфраструктуры.Президент детально ознакомился с масштабными строительными работами, проводимыми здесь. Была представлена информация об экономической эффективности будущего завода, применяемых в нем передовых технологиях, удобствах в процессе работы.На первом этапе фабрика будет способна перерабатывать 60 миллионов тонн руды в год. За счет этого ежегодно будет производиться 917 тысяч тонн медных и 2,5 тысячи тонн молибденовых концентратов. Будет обеспечена занятость 5 тысяч 600 человек.Этот проект также дал импульс развитию смежных отраслей промышленности. На фабрике также будет упрощен процесс логистики. Между всеми корпусами фабрики имеются конвейеры. Это устранит необходимость в ручной погрузке и транспортировке руды и сократит расходы.На втором этапе мощность достигнет 160 миллионов тонн, или в 3 раза превысит начальный показатель. В результате реализации этих двух этапов к 2028 году предприятие будет иметь мощности по производству 400 тысяч тонн меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра в год. Таким образом, Алмалыкский комбинат станет одним из крупнейших в мире промышленных комплексов в сфере горнометаллургической отрасли.Согласно международным оценкам, валовые запасы меди в Алмалыке составляют 45 миллионов тонн, а золота — более 5 тысяч тонн. Это один из самых крупных показателей в мире.Еще одним важным аспектом является то, что сегодня в мире динамично развиваются "зеленая экономика", электротехника, электромобилестроение. В результате к 2030 году ожидается увеличение потребности в медной продукции на 40%.Это означает, что продукция Алмалыкского комбината будет востребована на международном рынке в течение многих лет.

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