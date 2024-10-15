https://uz.sputniknews.ru/20241015/tashkent-konferentsiya-vyzov-perspektiva-razvitia-atom-energetika-46132216.html

В Ташкенте обсудили вызовы и перспективы развития атомной энергетики в РУз

В Ташкенте обсудили вызовы и перспективы развития атомной энергетики в РУз

Sputnik Узбекистан

Участники говорили, в том числе о перспективах реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане, ее интеграции в энергосистему республики

2024-10-15T15:41+0500

2024-10-15T15:41+0500

2024-10-15T16:14+0500

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конференция

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", передает корреспондент SputnikУзбекистан.Среди участников — представители Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз, госкорпорации "Росатом".Эксперты рассмотрели текущие и будущие проекты в области атомной энергетики. Особое внимание уделили вопросу подготовки кадров и внедрения инновационных технологий, а также обеспечению безопасности в этой сфере.Как отметил первый заместитель генерального директора Росатома Андрей Петров, сооружение атомной станции — это не просто строительство энергетического объекта, это часть большого мультипликативного проекта.Он также добавил, что Москва и Ташкент находятся на начальном этапе строительства малой АЭС в Узбекистане.Говорили и о том, что атомная энергетика не имеет национальных границ. По словам Андрея Петрова, все государства, обладающие этими технологиями, работают в общем ядерном сообществе.Он также напомнил, что атомная энергетика дает возможность развивать и науку, и промышленность.О том, что проекты в сфере атомной энергетики нужно рассматривать в едином комплексе Центральной Азии, рассказал первый зампред Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев.Странам ЦА нужна региональная стратегия, учитывающая производительные силы, демографию и водные ресурсы, сказал он.Отдельное внимание на конференции специалисты уделили тому, какие вызовы под силу малому модульному реактору (SMR). О них рассказал директор Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз Азим Ахмедхаджаев.Среди них, например, внедрение в энергосистему маневренных источников выработки электроэнергии.Среди особенностей SMR как стабильного источника энергии по сравнению с крупными реакторами Ахмедхаджаев отметил, в том числе, легкую адаптивность к энергосистеме за счет малой единичной мощности, равной мощности традиционных газовых и угольных энергоблоков.Подчеркивалось, что малая АЭС может быть использована в будущем и для других целей, помимо выработки электроэнергии.Высокий уровень безопасности и возможность локальной установки SMR позволяет использовать такие технологии для прямого отопления городов и сел, отметил Азим Ахмедхаджаев. Кроме того, гибкость в выборе площадок позволяет устанавливать такие реакторы для получения дорогостоящего пара, используемого в химической и нефтяной промышленности. В числе эффектов от ввода АСММ в Узбекистане эксперты отметили:— присоединение к мировому "ядерному энергетическому клубу";— источник чистой энергии;— энергетическую безопасность;— новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала.Обсудили участники конференции и экологическую составляющую темы. Например, отмечалось, что от АЭС исходит очень мало вредных выбросов. Об этом рассказал замминистра энергетики РУз Умид Мамадаминов.Он подчеркнул, что Узбекистан планирует снизить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году. Кроме того, ядерная энергетика позволит избавиться от зависимости от природного газа и обеспечить стабильность всей энергосистемы республики.

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