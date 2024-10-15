https://uz.sputniknews.ru/20241015/tayvan-amerikantsy-ukraina-46138524.html

До последнего тайваньца: американцы нашли себе новую Украину

До последнего тайваньца: американцы нашли себе новую Украину

Sputnik Узбекистан

Вчера краса и гордость китайского ВМФ "Ляонинь" вышел в Тайваньский пролив при поддержке военных кораблей и самолетов. Так начались учения Китайской народно-освободительной армии и флота

2024-10-15T18:01+0500

2024-10-15T18:01+0500

2024-10-15T18:02+0500

китай

тайвань

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флот

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Цель их сформулирована со всей откровенностью: "Отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова".В учениях "Совместный острый меч — 2024Б" задействованы военные корабли и корабли береговой охраны КНР, армейские подразделения, ракетные войска, эскадрильи ВВС. Отрабатываются взятие под контроль морских портов и городов, ракетные удары и высадка десанта. Это самые масштабные учения по блокаде Тайваня и других островов, которые числят себя по ведомству так называемой Китайской Республики.Китайское издание Global Times отмечает, что таким образом Пекин реагирует на тактику "нарезки салями", которую практикуют тайваньские сепаратисты. Нам этот прием прекрасно знаком — мы это все проходили на Украине.С одной стороны, западные медиа несут в массы образ маленького, но гордого острова, который храбро противостоит континентальному Китаю. Несмотря на то что благополучие Тайваня держится на поставках из Китая буквально всего — от продуктов и питьевой воды до редкоземельных металлов, без которых остановится главная отрасль островной экономики — производство компьютерных чипов, в мировом инфополе Китай Тайвань непрестанно "угнетает", "запугивает" и на него "нападает". С другой стороны, остров десятилетиями накачивается американским оружием, превращаясь, по сути, в гигантскую военную базу США. Оружия и техники отгружают на десятки миллиардов, поставки растут каждый год. С армией работают американские инструкторы. Отрабатываются все способы "отражения китайской агрессии".При этом на Тайване действует обязательный призыв в армию — служат и мужчины, и женщины. Поэтому при населении в 24 миллиона Тайбэй может поставить под ружье больше двух миллионов человек — это только активный резерв.Параллельно островным китайцам десятилетиями промываются мозги в проамериканском духе. В школах и университетах воспитывают поколения людей, до истерики любящих джинсы, жвачку и дядю Сэма и тотально ненавидящих своих соотечественников по другую сторону Тайваньского пролива. В политическом руководстве одна американская марионетка сменяет другую — и все это шапито позиционируется как свободные выборы.Насаждается бредовая версия местной истории. Островное руководство на голубом глазу утверждает, что у Тайваня "более древние политические корни", чем у Китая. При этом Китайская Республика на Тайване была создана китайскими эмигрантами в 1949 году. Тогда как "политические корни" Китая насчитывают около трех тысяч лет. Но мы ведь помним, как украинцы выкопали Черное море — это из той же оперы.И вот Пекин видит, как в 150 километрах от его территории американцы создали военизированную секту американофилов, готовых за мелкий прайс атаковать своих же соотечественников. При этом формально придраться не к чему: официально на Тайване нет американских баз, остров не состоит ни в каких альянсах. Но, по сути, это серьезнейшая военная угроза.При этом сепаратистское руководство острова неустанно провоцирует Пекин — это тоже входит в "тактику нарезки салями" или "варения лягушки". Китай аккуратно ведут к тому моменту, когда на угрозу невозможно будет не реагировать. Но малейшая реакция — и все западные СМИ хором зальются лаем: глядите, китайские коммунисты "напали" на Тайвань. Но они не нападают — они пытаются предотвратить американскую интервенцию, нам-то из России это видно очень хорошо.Разумеется, в прямом столкновении с НОАК островитяне обречены. Однако американцам все равно на человеческие судьбы — там все вдохновлены идеей повоевать до последнего тайваньца.Казалось бы, пример Украины мог бы кого-то научить: сотни тысяч погибших, многие миллионы беженцев, экономика разрушена, страна на грани дефолта. Но нет, уговаривают американцы тайваньцев, у нас с вами все будет по-другому — вам мы поставим новейшее оружие, не то что старый хлам для Киева. Ведь вы же особенные."В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу, это не должна быть сухопутная война, — заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе. — Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, особенно старое российское оружие. Это новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии".Прекрасно, не правда ли? Так опытный альфонс, ограбивший многих женщин, уговаривает очередную жертву: расслабься, дурочка, ты ведь не такая, как они, тебя-то я люблю по-настоящему.Война Тайванем против Китая нужна американцам вовсе не для того, чтобы "защитить" остров. Любое обострение они используют как предлог, чтобы перебросить в Тайваньский пролив свои авианосцы и самолеты и попытаться взять под свой контроль один из главных мировых торговых путей. Даже если конфликт мятежного острова с метрополией не перерастет в полноценную ядерную войну между Китаем и США, последствия блокировки Тайваньского пролива аукнутся во всем мире — дефицитами, инфляцией, новым витком экономической войны. Навариться здесь смогут только американцы — при условии, что тайваньские китайцы действительно согласятся полезть в эту мясорубку. Впрочем, их никто и не спросит.

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