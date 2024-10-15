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https://uz.sputniknews.ru/20241015/uzbekistan-rossiya-proizvodstvo-alyuminiyevaya-upakovka-napitok-46129625.html
В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков
В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков
Sputnik Узбекистан
Соответствующее инвестиционное соглашение о реализации этого проекта подписали в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз
2024-10-15T12:29+0500
2024-10-15T12:29+0500
узбекистан
россия
инвестиции
проект
алюминий
производство
сотрудничество
завод
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков, сообщает МИПТ. Инвестиционное соглашение о реализации проекта "Строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков на территории Специального промышленного парка "Навоийский комплекс развития промышленности" подписали с АО "Арнест упаковочные решения" (АУР). Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев, производство алюминиевой упаковки для напитков — это новая технология, которая ранее не была представлена в Узбекистане. Он также добавил, что более 30% производимой продукции планируется экспортировать. Согласно документу, инвестиции АО "АУР" составят порядка $100 млн, мощность предприятия — свыше 1,5 млрд банок в год. Здесь будет создано более 200 новых рабочих мест. Запуск завода планируется осенью 2025 года.
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узбекистан россия производство алюминиевая упаковка напитки инвестиции соглашение проект подписание министерство
узбекистан россия производство алюминиевая упаковка напитки инвестиции соглашение проект подписание министерство

В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков

12:29 15.10.2024
© Teterin Andrei PavlovichВ Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков
В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
© Teterin Andrei Pavlovich
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Соответствующее инвестиционное соглашение о реализации этого проекта подписали в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков, сообщает МИПТ.
Инвестиционное соглашение о реализации проекта "Строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков на территории Специального промышленного парка "Навоийский комплекс развития промышленности" подписали с АО "Арнест упаковочные решения" (АУР).
© Пресс-служба МИПТ РУз.Александр Исаев и Хуррам Тешабаев
В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
Александр Исаев и Хуррам Тешабаев
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев, производство алюминиевой упаковки для напитков — это новая технология, которая ранее не была представлена в Узбекистане.
"Реализация проекта также станет еще одним примером сотрудничества, когда правительство Узбекистана создает не только благоприятные условия для инвестиций в виде льготного налогового режима и субсидий, но и физически развивает инфраструктуру, предлагая иностранному инвестору готовую производственную площадку, полностью соответствующую техническим требованиям конкретного производства", — подчеркнул Хуррам Тешабаев.
Он также добавил, что более 30% производимой продукции планируется экспортировать.
"Арнест упаковочные решения" является лидером в области производства алюминиевой банки в России и ЕАЭС. Локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка", — отметил гендиректор компании Александр Исаев.
Согласно документу, инвестиции АО "АУР" составят порядка $100 млн, мощность предприятия — свыше 1,5 млрд банок в год. Здесь будет создано более 200 новых рабочих мест.
Запуск завода планируется осенью 2025 года.
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