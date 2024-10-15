https://uz.sputniknews.ru/20241015/uzbekistan-rossiya-proizvodstvo-alyuminiyevaya-upakovka-napitok-46129625.html

В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков

В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков

Sputnik Узбекистан

Соответствующее инвестиционное соглашение о реализации этого проекта подписали в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз

2024-10-15T12:29+0500

2024-10-15T12:29+0500

2024-10-15T12:29+0500

узбекистан

россия

инвестиции

проект

алюминий

производство

сотрудничество

завод

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков, сообщает МИПТ. Инвестиционное соглашение о реализации проекта "Строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков на территории Специального промышленного парка "Навоийский комплекс развития промышленности" подписали с АО "Арнест упаковочные решения" (АУР). Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев, производство алюминиевой упаковки для напитков — это новая технология, которая ранее не была представлена в Узбекистане. Он также добавил, что более 30% производимой продукции планируется экспортировать. Согласно документу, инвестиции АО "АУР" составят порядка $100 млн, мощность предприятия — свыше 1,5 млрд банок в год. Здесь будет создано более 200 новых рабочих мест. Запуск завода планируется осенью 2025 года.

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