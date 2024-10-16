https://uz.sputniknews.ru/20241016/eaes-eksport-otdelnyx-agrotovarov-46145702.html

Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире

Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире

Sputnik Узбекистан

Экспортный потенциал государств-членов Союза успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируется на уровне рекордного прошлого года

2024-10-16T12:50+0500

2024-10-16T12:50+0500

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фао

сельхозпродукция

экспорт

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз по экспорту отдельных видов сельхозпродукции занимает лидирующие позиции в мире, заявила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, за 10 лет объединение превратилось в экспортера аграрных товаров.Барсегян также отметила, что страны ЕАЭС занимают значимое место в поставках продовольственной продукции на мировой рынок, внося существенный вклад в сокращение голода.Она добавила, что экспортный потенциал государств-членов ЕЭАС успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируют на уровне рекордного прошлого года, "а это не менее 40 миллиардов долларов".Государства-члены Союза поставляют свою продукцию в более чем 150 стран мира. Как подчеркнула министр, ЕАЭС старается взаимодействовать со всеми интеграционными объединениями."Мы развиваем взаимодействие в рамках подписанных меморандумов с нашими партнерами, третьими странами, где идет активный диалог, в том числе по сотрудничеству по продовольственным товарам и в рамках подписанных соглашений о зонах свободной торговли. Стараемся огромный потенциал Союза использовать с нашими партнерами", — сказала Барсегян.Также от имени пяти государств-членов она заявила, что они и дальше готовы увеличивать сельскохозяйственный экспорт по всем странам, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку, кто заинтересован в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.

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