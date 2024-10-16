Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241016/eaes-eksport-otdelnyx-agrotovarov-46145702.html
Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире
Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире
Sputnik Узбекистан
Экспортный потенциал государств-членов Союза успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируется на уровне рекордного прошлого года
2024-10-16T12:50+0500
2024-10-16T14:57+0500
еаэс
фао
сельхозпродукция
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0c/45139957_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_872f5504753f20d3244fb31ccf58819f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз по экспорту отдельных видов сельхозпродукции занимает лидирующие позиции в мире, заявила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, за 10 лет объединение превратилось в экспортера аграрных товаров.Барсегян также отметила, что страны ЕАЭС занимают значимое место в поставках продовольственной продукции на мировой рынок, внося существенный вклад в сокращение голода.Она добавила, что экспортный потенциал государств-членов ЕЭАС успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируют на уровне рекордного прошлого года, "а это не менее 40 миллиардов долларов".Государства-члены Союза поставляют свою продукцию в более чем 150 стран мира. Как подчеркнула министр, ЕАЭС старается взаимодействовать со всеми интеграционными объединениями."Мы развиваем взаимодействие в рамках подписанных меморандумов с нашими партнерами, третьими странами, где идет активный диалог, в том числе по сотрудничеству по продовольственным товарам и в рамках подписанных соглашений о зонах свободной торговли. Стараемся огромный потенциал Союза использовать с нашими партнерами", — сказала Барсегян.Также от имени пяти государств-членов она заявила, что они и дальше готовы увеличивать сельскохозяйственный экспорт по всем странам, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку, кто заинтересован в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0c/45139957_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_0d6d04ef93d656b49eeff8b260eec7ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс экспорт агротовары
еаэс экспорт агротовары

Министр: ЕАЭС по экспорту отдельных агротоваров — на лидирующих позициях в мире

12:50 16.10.2024 (обновлено: 14:57 16.10.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
Экспортный потенциал государств-членов Союза успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируется на уровне рекордного прошлого года.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз по экспорту отдельных видов сельхозпродукции занимает лидирующие позиции в мире, заявила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, за 10 лет объединение превратилось в экспортера аграрных товаров.
Барсегян также отметила, что страны ЕАЭС занимают значимое место в поставках продовольственной продукции на мировой рынок, внося существенный вклад в сокращение голода.

"Если в 2014 году, когда мы подписали договор о создании Евразийского союза, он был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около 24 миллиардов долларов, то с 2021 года он перешел в статус нетто-экспортера с положительным балансом. И уже сейчас ЕАЭС по экспорту отдельных товаров занимает лидирующие позиции в мире", — сказала представитель комиссии, прибывшая в Рим для участия во Всемирной продовольственном форуме в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).

Она добавила, что экспортный потенциал государств-членов ЕЭАС успешно реализуется, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году прогнозируют на уровне рекордного прошлого года, "а это не менее 40 миллиардов долларов".
Государства-члены Союза поставляют свою продукцию в более чем 150 стран мира. Как подчеркнула министр, ЕАЭС старается взаимодействовать со всеми интеграционными объединениями.
"Мы развиваем взаимодействие в рамках подписанных меморандумов с нашими партнерами, третьими странами, где идет активный диалог, в том числе по сотрудничеству по продовольственным товарам и в рамках подписанных соглашений о зонах свободной торговли. Стараемся огромный потенциал Союза использовать с нашими партнерами", — сказала Барсегян.
Также от имени пяти государств-членов она заявила, что они и дальше готовы увеличивать сельскохозяйственный экспорт по всем странам, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку, кто заинтересован в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0