https://uz.sputniknews.ru/20241016/mishustin-zasedaniye-soveta-glav-pravitelstv-sco-46157311.html

Мишустин: ШОС может стать одним из центров многополярного мира

Мишустин: ШОС может стать одним из центров многополярного мира

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр РФ выступил на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане

2024-10-16T16:35+0500

2024-10-16T16:35+0500

2024-10-16T16:35+0500

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

заседание

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. ШОС имеет все возможности стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС в пакистанском Исламабаде.Другие заявления российского премьераТакже Михаил Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия для выполнения соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.В Исламабаде (Пакистан) проходит двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, на которое собрались премьер-министры Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.Напомним, что ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.

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