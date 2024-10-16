https://uz.sputniknews.ru/20241016/stroitelstvo-aes-pomojet-razvitiyu-v-uzbekistane-ekonomiki-novogo-tipa-46158544.html

Строительство АЭС поможет развитию в Узбекистане экономики нового типа

Строительство АЭС поможет развитию в Узбекистане экономики нового типа

Sputnik Узбекистан

По мнению участников международной научно-практической конференции, посвященной развитию атомной энергетики в Узбекистане, атомная станция малой мощности представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала.

2024-10-16T18:40+0500

2024-10-16T18:40+0500

2024-10-16T18:40+0500

узбекистан

энергетика

конференция

ташкент

атомная энергетика

узатом

строительство аэс в узбекистане

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ее участниками стали представители Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз, госкорпорации "Росатом", Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Института перспективных международных исследований при УМЭД. Особое внимание эксперты уделили вопросу внедрения инновационных технологий в атомной энергетике, а также обеспечению безопасности в этой сфере. В ходе панельной дискуссии участники конференции отметили, что ввод в Узбекистане атомной станции малой мощности (АСММ) позволит не только получать чистую энергию и обеспечить энергетическую безопасность. АСММ также представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала. Более того, атомная станция присоединит Узбекистан к мировому "ядерному энергетическому клубу". Директор Института перспективных международных исследований при УМЭД Шерзод Абдуллаев в своем выступлении коснулся геополитического и геотехнологического измерения развития атомной энергетики. По его мнению, новые технологии выполняют роль своеобразного триггера для активного развития. В случае с Узбекистаном, говорит Шерзод Абдуллаев, строительство АЭС может сыграть роль подобного триггера, способного внести свой вклад в курс страны по развитию технологической базы экономики нового типа. В качестве примера он назвал повышенное внимание, которое сейчас Узбекистан уделяет развитию цифровой экономики, постепенно трансформирующее экономику и социум в целом. Он также отметил, что в последние годы атомную энергетику в качестве технологического триггера выбрали уже несколько развивающихся стран, стремящихся снизить свою зависимость от экспорта сырья и повысить качество рабочей силы. Шерзод Абдуллаев также напомнил, что внедрение новейших технологий будет требовать огромного количества электроэнергии. По мнению эксперта, современные международные процессы показывают, что мир уже вошел в эпоху обостряющейся технологической гонки, которая определит в итоге новую конфигурацию военно-политических и научно-экономических лидеров мирового и регионального масштаба. В заключение он отметил, что Узбекистан мыслит сегодня не только категориями национальными, а категориями региона. Только так, по мнению Шерзода Абдуллаева, ЦА как регион, сможет стать полноценным актором процесса глобального технологического сдвига, который будет ускоряться и трансформировать всю мировую геополитику.

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