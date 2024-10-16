https://uz.sputniknews.ru/20241016/stroitelstvo-aes-pomojet-razvitiyu-v-uzbekistane-ekonomiki-novogo-tipa-46158544.html
Строительство АЭС поможет развитию в Узбекистане экономики нового типа
Строительство АЭС поможет развитию в Узбекистане экономики нового типа
Sputnik Узбекистан
По мнению участников международной научно-практической конференции, посвященной развитию атомной энергетики в Узбекистане, атомная станция малой мощности представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала.
2024-10-16T18:40+0500
2024-10-16T18:40+0500
2024-10-16T18:40+0500
узбекистан
энергетика
конференция
ташкент
атомная энергетика
узатом
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ее участниками стали представители Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз, госкорпорации "Росатом", Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Института перспективных международных исследований при УМЭД. Особое внимание эксперты уделили вопросу внедрения инновационных технологий в атомной энергетике, а также обеспечению безопасности в этой сфере. В ходе панельной дискуссии участники конференции отметили, что ввод в Узбекистане атомной станции малой мощности (АСММ) позволит не только получать чистую энергию и обеспечить энергетическую безопасность. АСММ также представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала. Более того, атомная станция присоединит Узбекистан к мировому "ядерному энергетическому клубу". Директор Института перспективных международных исследований при УМЭД Шерзод Абдуллаев в своем выступлении коснулся геополитического и геотехнологического измерения развития атомной энергетики. По его мнению, новые технологии выполняют роль своеобразного триггера для активного развития. В случае с Узбекистаном, говорит Шерзод Абдуллаев, строительство АЭС может сыграть роль подобного триггера, способного внести свой вклад в курс страны по развитию технологической базы экономики нового типа. В качестве примера он назвал повышенное внимание, которое сейчас Узбекистан уделяет развитию цифровой экономики, постепенно трансформирующее экономику и социум в целом. Он также отметил, что в последние годы атомную энергетику в качестве технологического триггера выбрали уже несколько развивающихся стран, стремящихся снизить свою зависимость от экспорта сырья и повысить качество рабочей силы. Шерзод Абдуллаев также напомнил, что внедрение новейших технологий будет требовать огромного количества электроэнергии. По мнению эксперта, современные международные процессы показывают, что мир уже вошел в эпоху обостряющейся технологической гонки, которая определит в итоге новую конфигурацию военно-политических и научно-экономических лидеров мирового и регионального масштаба. В заключение он отметил, что Узбекистан мыслит сегодня не только категориями национальными, а категориями региона. Только так, по мнению Шерзода Абдуллаева, ЦА как регион, сможет стать полноценным актором процесса глобального технологического сдвига, который будет ускоряться и трансформировать всю мировую геополитику.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан строительство аэс
узбекистан строительство аэс
Строительство АЭС поможет развитию в Узбекистане экономики нового типа
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
По мнению участников международной научно-практической конференции, посвященной развитию атомной энергетики в Узбекистане, атомная станция малой мощности представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Ее участниками стали представители Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз, госкорпорации "Росатом", Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Института перспективных международных исследований при УМЭД.
Особое внимание эксперты уделили вопросу внедрения инновационных технологий в атомной энергетике, а также обеспечению безопасности в этой сфере.
В ходе панельной дискуссии участники конференции отметили, что ввод в Узбекистане атомной станции малой мощности (АСММ) позволит не только получать чистую энергию и обеспечить энергетическую безопасность. АСММ также представляет собой новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала. Более того, атомная станция присоединит Узбекистан к мировому "ядерному энергетическому клубу".
Директор Института перспективных международных исследований при УМЭД Шерзод Абдуллаев в своем выступлении коснулся геополитического и геотехнологического измерения развития атомной энергетики.
"Не секрет, что сегодня человечество входит в пространство достаточно редкого явления известного как глобальный технологический сдвиг. Для Узбекистана и всех развивающихся стран это открывает уникальную возможность для качественной трансформации и повышения своего статуса в глобальной экономике и системе международных отношений", — считает Шерзод Абдуллаев.
По его мнению, новые технологии выполняют роль своеобразного триггера для активного развития.
"Современные атомные технологии также можно квалифицировать как триггерные технологии, — объясняет Абдуллаев. — Но чтобы использовать их потенциал, нужно понимать саму природу внедрения и разработки инноваций. Дело в том, что технологии не появляются из ниоткуда. Они есть продукт сложнейшего комплекса условий, завязанных прежде всего на политической воле элит. Способность элит мыслить геотехнологически на долгосрочную перспективу в огромной степени детерминирует магистральные пути развития национальной экономики".
В случае с Узбекистаном, говорит Шерзод Абдуллаев, строительство АЭС может сыграть роль подобного триггера, способного внести свой вклад в курс страны по развитию технологической базы экономики нового типа.
В качестве примера он назвал повышенное внимание, которое сейчас Узбекистан уделяет развитию цифровой экономики, постепенно трансформирующее экономику и социум в целом.
"Наш Институт перспективных международных исследований при УМЭД недавно провел масштабное социологическое исследование по изучению формирующегося IT-класса в Узбекистане. Его результаты показали, что цифровые технологии уже становятся одной из базовых ценностей новой социальной группы и нового сегмента среднего класса в нашей стране", — рассказал Абдуллаев.
Он также отметил, что в последние годы атомную энергетику в качестве технологического триггера выбрали уже несколько развивающихся стран, стремящихся снизить свою зависимость от экспорта сырья и повысить качество рабочей силы.
"Пример — Объединенные Арабские Эмираты, запустившие первый в арабском мире АЭС Барака в эмирате Абу-Даби, — рассказал Абдуллаев. — Также можно назвать Турцию и ее совместный проект с Росатомом по строительству АЭС Аккую. Даже Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, ведет строительство первого исследовательского атомного реактора и основала город атомной и возобновляемой энергии имени короля Абдаллы. Согласно программе "Видение Саудовской Аравии 2030", ядерная энергетика является одним из ключевых компонентов успешного развития королевства".
Шерзод Абдуллаев также напомнил, что внедрение новейших технологий будет требовать огромного количества электроэнергии.
"Для Узбекистана, который прилагает серьезные усилия для вхождения в цифровую экономику, это очень важный индикатор того, что стране будет требоваться генерация все большего количества электроэнергии, и это повышает актуальность строительства АЭС. Эти оценки, очевидно, можно интерпретировать с точки зрения технологической геополитики", — добавил Шерзод Абдуллаев.
По мнению эксперта, современные международные процессы показывают, что мир уже вошел в эпоху обостряющейся технологической гонки, которая определит в итоге новую конфигурацию военно-политических и научно-экономических лидеров мирового и регионального масштаба.
"И гонка в области инновационных атомных технологий также является одной из тех сфер, где будут определяться будущие лидеры новой технологической эры", — добавил Шерзод Абдуллаев.
В заключение он отметил, что Узбекистан мыслит сегодня не только категориями национальными, а категориями региона.
"Это означает, что технологическое развитие Узбекистана неотделимо от технологического развития всех стран Центральной Азии, — объясняет эксперт. — Поэтому нам необходимо двигаться вместе в сторону скоординированного перехода от экономики, чье развитие сегодня зависит в огромной степени от экспорта сырья, в том числе и урана, к экономикам с высокой долей технологий нового технологического уклада".
Только так, по мнению Шерзода Абдуллаева, ЦА как регион, сможет стать полноценным актором процесса глобального технологического сдвига, который будет ускоряться и трансформировать всю мировую геополитику.