Что можно увидеть на Х Ташкентской международной биеннале современного искусства
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, где состоялось открытие Х-Ташкентской международной биеннале современного искусства
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, где состоялось открытие Х-Ташкентской международной биеннале современного искусства
На первом этаже Центрального выставочного зала установлена инсталляция "Последний крик" художника Юнуса Сафардияра, который в настоящее время живет и работает в Лондоне
На первом этаже Центрального выставочного зала установлена инсталляция "Последний крик" художника Юнуса Сафардияра, который в настоящее время живет и работает в Лондоне
Посетители выставки. Биеннале в Узбекистане проводят с 2001 года при активной поддержке государства
Посетители выставки. Биеннале в Узбекистане проводят с 2001 года при активной поддержке государства
"Последний крик" — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик
"Последний крик" — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик
Улугбек Юсупов "Разлука", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан)
Улугбек Юсупов "Разлука", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан)
Дамир Рузибоев. Триптих "Влюбленные", 2022 г. Глазурь, шамот (Узбекистан)
Дамир Рузибоев. Триптих "Влюбленные", 2022 г. Глазурь, шамот (Узбекистан)
В биеннале участвуют арт-творцы из Узбекистана, России, Беларуси, Австралии, Италии, США, Франции, Румынии, Японии, Израиля, Индии, Казахстана
В биеннале участвуют арт-творцы из Узбекистана, России, Беларуси, Австралии, Италии, США, Франции, Румынии, Японии, Израиля, Индии, Казахстана
Хуршид Зияханов Триптих "Семь звёзд", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан).
Манеру изображения, присущую художнику, некоторые критики называют "восточным кубизмом". Ведь в картинах Зияханова совершенно не ощущается рассудочность и отстраненность классического кубизма. Они словно наполнены летним теплом, чувством покоя и гармонии
Хуршид Зияханов Триптих "Семь звёзд", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан).
Манеру изображения, присущую художнику, некоторые критики называют "восточным кубизмом". Ведь в картинах Зияханова совершенно не ощущается рассудочность и отстраненность классического кубизма. Они словно наполнены летним теплом, чувством покоя и гармонии
Проекты иностранных участников биеннале, представленные на данной выставке, имеют одну и ту же тему, хотя интерпретированы в разных видах и формах современного искусства
Проекты иностранных участников биеннале, представленные на данной выставке, имеют одну и ту же тему, хотя интерпретированы в разных видах и формах современного искусства
Наталья Доманцевич "Предупреждение", 2023 г. Шамот, глазурь, эмаль
Наталья Доманцевич "Предупреждение", 2023 г. Шамот, глазурь, эмаль
Татьяна Фадеева Из цикла "Мисс мира? Мисс война?", 2023 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)
Татьяна Фадеева Из цикла "Мисс мира? Мисс война?", 2023 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)
Роль искусства в современном мире, его отношение к обществу, их взаимная гармония воплощены в разнообразных сюжетах, форме и колорите
Роль искусства в современном мире, его отношение к обществу, их взаимная гармония воплощены в разнообразных сюжетах, форме и колорите
Мухтар Исанов "Гегемонт" 2023 г. Холст, масло (Узбекистан)
Мухтар Исанов "Гегемонт" 2023 г. Холст, масло (Узбекистан)
Экспозиция включает около 120 произведений, а программа биеннале — мастер-классы от иностранных художников и международную конференцию.
Экспозиция включает около 120 произведений, а программа биеннале — мастер-классы от иностранных художников и международную конференцию.
Алишер Хамдамов "Диалог" 2024 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)
Алишер Хамдамов "Диалог" 2024 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)
Мирвохид Мирсаидов "Разрушители века", 2024 г. Холст, масло (Узбекистан)
Мирвохид Мирсаидов "Разрушители века", 2024 г. Холст, масло (Узбекистан)
Экспозиция выставки вызывает интерес и у старшего поколения
Экспозиция выставки вызывает интерес и у старшего поколения
Назира Кузиева (Узбекистан). Инсталляция "21 век 21" о мировоззрении человека, о стоицизме верных своим убеждением, выдержавших все испытания в жизни, нашедших свой путь, 2024 г.
Назира Кузиева (Узбекистан). Инсталляция "21 век 21" о мировоззрении человека, о стоицизме верных своим убеждением, выдержавших все испытания в жизни, нашедших свой путь, 2024 г.
Эрик Кульманов (Узбекистан). Из серии "Ищущие рай на земле". "Аксакал" 2022 г. Холст, масло
Эрик Кульманов (Узбекистан). Из серии "Ищущие рай на земле". "Аксакал" 2022 г. Холст, масло
Студенты с интересом изучают работы художников
Студенты с интересом изучают работы художников
Улугбек Юсупов "Разлука" 2024 г. Холст, Акрил (Узбекистан)
Улугбек Юсупов "Разлука" 2024 г. Холст, Акрил (Узбекистан)