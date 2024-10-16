Что можно увидеть на Х Ташкентской международной биеннале современного искусства

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"Последний крик" — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик