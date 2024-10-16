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https://uz.sputniknews.ru/20241016/tashkentskaya-mejdunarodnaya-biyennalye-sovremennogo-iskusstva-46151928.html
Что можно увидеть на Х Ташкентской международной биеннале современного искусства
Что можно увидеть на Х Ташкентской международной биеннале современного искусства
Sputnik Узбекистан
В экспозиции в основном представлены инсталляции, видеоарты, перфоманс, скульптура, графика и живописные работы
2024-10-16T18:10+0500
2024-10-16T18:10+0500
галерея
выставка
биеннале
художники
ташкент
академия художеств узбекистана
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X Ташкентская международная биеннале современного искусства проходит в столице Узбекистана 14−18 октября. Тема этого года — "Искусство и мир".
ташкент
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ташкент биеннале искусство экспозиция
ташкент биеннале искусство экспозиция

Что можно увидеть на Х Ташкентской международной биеннале современного искусства

18:10 16.10.2024
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В экспозиции в основном представлены инсталляции, видеоарты, перфоманс, скульптура, графика и живописные работы.
X Ташкентская международная биеннале современного искусства проходит в столице Узбекистана 14−18 октября. Тема этого года — "Искусство и мир".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, где состоялось открытие Х-Ташкентской международной биеннале современного искусства

Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, где состоялось открытие Х-Ташкентской международной биеннале современного искусства - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, где состоялось открытие Х-Ташкентской международной биеннале современного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

На первом этаже Центрального выставочного зала установлена инсталляция "Последний крик" художника Юнуса Сафардияра, который в настоящее время живет и работает в Лондоне

На первом этаже Центрального выставочного зала установлена инсталляция &quot;Последний крик&quot; художника Юнуса Сафардияра, который в настоящее время живет и работает в Лондоне - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

На первом этаже Центрального выставочного зала установлена инсталляция "Последний крик" художника Юнуса Сафардияра, который в настоящее время живет и работает в Лондоне

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки. Биеннале в Узбекистане проводят с 2001 года при активной поддержке государства

Посетители выставки. Биеннале в Узбекистане проводят с 2001 года при активной поддержке государства - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки. Биеннале в Узбекистане проводят с 2001 года при активной поддержке государства

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Последний крик" — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик

&quot;Последний крик&quot; — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Последний крик" — наглядная демонстрация того, как человек пытается сбросить с себя оковы предрассудков и непонимания законов вселенной, в которой он живет. Он хочет найти в себе мир, сострадание и веру. В эпоху разрушения и сломов тысячелетия задача вернуть человечность кажется почти невыполнимой. Но люди попробуют сделать это у последней черты, вложив всю свою надежду и веру в последний крик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улугбек Юсупов "Разлука", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан)

Улугбек Юсупов &quot;Разлука&quot;, 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улугбек Юсупов "Разлука", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дамир Рузибоев. Триптих "Влюбленные", 2022 г. Глазурь, шамот (Узбекистан)

Дамир Рузибоев. Триптих &quot;Влюбленные&quot;, 2022 г. Глазурь, шамот (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дамир Рузибоев. Триптих "Влюбленные", 2022 г. Глазурь, шамот (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

В биеннале участвуют арт-творцы из Узбекистана, России, Беларуси, Австралии, Италии, США, Франции, Румынии, Японии, Израиля, Индии, Казахстана

В биеннале участвуют арт-творцы из Узбекистана, России, Беларуси, Австралии, Италии, США, Франции, Румынии, Японии, Израиля, Индии, Казахстана - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В биеннале участвуют арт-творцы из Узбекистана, России, Беларуси, Австралии, Италии, США, Франции, Румынии, Японии, Израиля, Индии, Казахстана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хуршид Зияханов Триптих "Семь звёзд", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан).

Манеру изображения, присущую художнику, некоторые критики называют "восточным кубизмом". Ведь в картинах Зияханова совершенно не ощущается рассудочность и отстраненность классического кубизма. Они словно наполнены летним теплом, чувством покоя и гармонии

Хуршид Зияханов Триптих &quot;Семь звёзд&quot;, 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан).Манеру изображения, присущую художнику, некоторые критики называют &quot;восточным кубизмом&quot;. Ведь в картинах Зияханова совершенно не ощущается рассудочность и отстраненность классического кубизма. Они словно наполнены летним теплом, чувством покоя и гармонии - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хуршид Зияханов Триптих "Семь звёзд", 2024 г. Холст, акрил (Узбекистан).

Манеру изображения, присущую художнику, некоторые критики называют "восточным кубизмом". Ведь в картинах Зияханова совершенно не ощущается рассудочность и отстраненность классического кубизма. Они словно наполнены летним теплом, чувством покоя и гармонии

© Sputnik / Бахром Хатамов

Проекты иностранных участников биеннале, представленные на данной выставке, имеют одну и ту же тему, хотя интерпретированы в разных видах и формах современного искусства

Проекты иностранных участников биеннале, представленные на данной выставке, имеют одну и ту же тему, хотя интерпретированы в разных видах и формах современного искусства - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проекты иностранных участников биеннале, представленные на данной выставке, имеют одну и ту же тему, хотя интерпретированы в разных видах и формах современного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Доманцевич "Предупреждение", 2023 г. Шамот, глазурь, эмаль

Наталья Доманцевич &quot;Предупреждение&quot;, 2023 г. Шамот, глазурь, эмаль - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Доманцевич "Предупреждение", 2023 г. Шамот, глазурь, эмаль

© Sputnik / Бахром Хатамов

Татьяна Фадеева Из цикла "Мисс мира? Мисс война?", 2023 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)

Татьяна Фадеева Из цикла &quot;Мисс мира? Мисс война?&quot;, 2023 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Татьяна Фадеева Из цикла "Мисс мира? Мисс война?", 2023 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Роль искусства в современном мире, его отношение к обществу, их взаимная гармония воплощены в разнообразных сюжетах, форме и колорите

Роль искусства в современном мире, его отношение к обществу, их взаимная гармония воплощены в разнообразных сюжетах, форме и колорите - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Роль искусства в современном мире, его отношение к обществу, их взаимная гармония воплощены в разнообразных сюжетах, форме и колорите

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мухтар Исанов "Гегемонт" 2023 г. Холст, масло (Узбекистан)

Мухтар Исанов &quot;Гегемонт&quot; 2023 г. Холст, масло (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мухтар Исанов "Гегемонт" 2023 г. Холст, масло (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция включает около 120 произведений, а программа биеннале — мастер-классы от иностранных художников и международную конференцию.

Экспозиция включает около 120 произведений, а программа биеннале — мастер-классы от иностранных художников и международную конференцию. - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция включает около 120 произведений, а программа биеннале — мастер-классы от иностранных художников и международную конференцию.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алишер Хамдамов "Диалог" 2024 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)

Алишер Хамдамов &quot;Диалог&quot; 2024 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алишер Хамдамов "Диалог" 2024 г. Холст, акрил, масло (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мирвохид Мирсаидов "Разрушители века", 2024 г. Холст, масло (Узбекистан)

Мирвохид Мирсаидов &quot;Разрушители века&quot;, 2024 г. Холст, масло (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мирвохид Мирсаидов "Разрушители века", 2024 г. Холст, масло (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки вызывает интерес и у старшего поколения

Экспозиция выставки вызывает интерес и у старшего поколения - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки вызывает интерес и у старшего поколения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Назира Кузиева (Узбекистан). Инсталляция "21 век 21" о мировоззрении человека, о стоицизме верных своим убеждением, выдержавших все испытания в жизни, нашедших свой путь, 2024 г.

Назира Кузиева (Узбекистан). Инсталляция &quot;21 век 21&quot; о мировоззрении человека, о стоицизме верных своим убеждением, выдержавших все испытания в жизни, нашедших свой путь, 2024 г. - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Назира Кузиева (Узбекистан). Инсталляция "21 век 21" о мировоззрении человека, о стоицизме верных своим убеждением, выдержавших все испытания в жизни, нашедших свой путь, 2024 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрик Кульманов (Узбекистан). Из серии "Ищущие рай на земле". "Аксакал" 2022 г. Холст, масло

Эрик Кульманов (Узбекистан). Из серии &quot;Ищущие рай на земле&quot;. &quot;Аксакал&quot; 2022 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрик Кульманов (Узбекистан). Из серии "Ищущие рай на земле". "Аксакал" 2022 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Студенты с интересом изучают работы художников

Студенты с интересом изучают работы художников - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Студенты с интересом изучают работы художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улугбек Юсупов "Разлука" 2024 г. Холст, Акрил (Узбекистан)

Улугбек Юсупов &quot;Разлука&quot; 2024 г. Холст, Акрил (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улугбек Юсупов "Разлука" 2024 г. Холст, Акрил (Узбекистан)

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