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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации
Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты из двух стран расскажут о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии
2024-10-16T16:05+0500
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пресс-центр
узбекистан
россия
сотрудничество
пресс-конференция
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 октября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.Участники:Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Эксперты из двух стран расскажут о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.
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узбекистан россия сотрудничество техническое регулирование стандартизация
узбекистан россия сотрудничество техническое регулирование стандартизация

Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации

16:05 16.10.2024 (обновлено: 16:07 16.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты из двух стран расскажут о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 октября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.
Участники:
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев;
директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров.
Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Эксперты из двух стран расскажут о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.
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