Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации
16:05 16.10.2024 (обновлено: 16:07 16.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты из двух стран расскажут о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 октября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.
Участники:
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев;
директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров.
Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Эксперты из двух стран расскажут о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.