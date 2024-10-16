https://uz.sputniknews.ru/20241016/uzbekistan-rossiya-standartizatsiya-sotrudnichestvo-46156442.html

Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации

Как развивается сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты из двух стран расскажут о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии

2024-10-16T16:05+0500

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пресс-центр

узбекистан

россия

сотрудничество

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 октября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.Участники:Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Эксперты из двух стран расскажут о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.

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