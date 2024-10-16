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https://uz.sputniknews.ru/20241016/v-uzbekistane-vpervye-akkreditovali-posla-nikaragua-46153254.html
В Узбекистане впервые аккредитовали посла Никарагуа
В Узбекистане впервые аккредитовали посла Никарагуа
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года
2024-10-16T15:00+0500
2024-10-16T15:03+0500
узбекистан
никарагуа
посол
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял первого посла Никарагуа в нашей стране Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву. Об этом глава МИД РУз написал в своем Telegram-канале.Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года. В настоящее время РУз установила и поддерживает дипотношения со 155 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН. Либерия в этом списке стала 154-й страной, 155-й — Того.
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узбекистан никарагуа
узбекистан никарагуа

В Узбекистане впервые аккредитовали посла Никарагуа

15:00 16.10.2024 (обновлено: 15:03 16.10.2024)
© Telegram/Bakhtiyor SaidovПриветствовали вновь назначенного и первого Посла Никарагуа в Узбекистане Е.П. Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву.
Приветствовали вновь назначенного и первого Посла Никарагуа в Узбекистане Е.П. Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
© Telegram/Bakhtiyor Saidov
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Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял первого посла Никарагуа в нашей стране Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву. Об этом глава МИД РУз написал в своем Telegram-канале.
"Приветствовали вновь назначенного и первого Посла Никарагуа в Узбекистане Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву. Обсудили механизмы изучения огромных неиспользованных возможностей в наших двусторонних отношениях. Министерства иностранных дел должны быть локомотивами в обеспечении ощутимых результатов наших связей, особенно в экономическом измерении. Желаем госпоже Послу всяческих успехов во время ее пребывания в нашей стране", — говорится в сообщении.
Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года.
В настоящее время РУз установила и поддерживает дипотношения со 155 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН. Либерия в этом списке стала 154-й страной, 155-й — Того.
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