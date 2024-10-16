https://uz.sputniknews.ru/20241016/v-uzbekistane-vpervye-akkreditovali-posla-nikaragua-46153254.html

В Узбекистане впервые аккредитовали посла Никарагуа

В Узбекистане впервые аккредитовали посла Никарагуа

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года

2024-10-16T15:00+0500

2024-10-16T15:00+0500

2024-10-16T15:03+0500

узбекистан

никарагуа

посол

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял первого посла Никарагуа в нашей стране Татьяну Даниэлу Гарсия Сильву. Об этом глава МИД РУз написал в своем Telegram-канале.Узбекистан и Никарагуа установили дипломатические отношения 23 февраля 2007 года. В настоящее время РУз установила и поддерживает дипотношения со 155 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН. Либерия в этом списке стала 154-й страной, 155-й — Того.

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