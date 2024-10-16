https://uz.sputniknews.ru/20241016/zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-shos-46144913.html

Заседание Совета глав правительств ШОС — видео

Заседание Совета глав правительств ШОС — видео

Sputnik Узбекистан

В пакистанском Исламабаде стартовало заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

2024-10-16T10:39+0500

2024-10-16T10:39+0500

2024-10-16T14:58+0500

в мире

политика

шос

пакистан

заседание

узбекистан

премьер-министр

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/10/46144734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0702685d836905230f3e352899b39b86.jpg

В Исламабаде (Пакистан) проходит двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, на которое собрались премьер-министры Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии. Беларусь впервые принимает участие в международном мероприятии в качестве полноправного члена организации. Участники рассматривают приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсуждают развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности Шанхайской организации сотрудничества в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике зафиксируют в итоговом Совместном коммюнике. Напомним, ШОС сейчас включает в себя 10 государств-членов: Узбекистан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан. Также два государства — Афганистан и Монголия — имеют в ШОС статус наблюдателей.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пакистан исламабад заседание главы правительств шос