https://uz.sputniknews.ru/20241016/zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-shos-46144913.html
Заседание Совета глав правительств ШОС — видео
Заседание Совета глав правительств ШОС — видео
Sputnik Узбекистан
В пакистанском Исламабаде стартовало заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
2024-10-16T10:39+0500
2024-10-16T10:39+0500
2024-10-16T14:58+0500
в мире
политика
шос
пакистан
заседание
узбекистан
премьер-министр
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/10/46144734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0702685d836905230f3e352899b39b86.jpg
В Исламабаде (Пакистан) проходит двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, на которое собрались премьер-министры Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии. Беларусь впервые принимает участие в международном мероприятии в качестве полноправного члена организации. Участники рассматривают приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсуждают развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности Шанхайской организации сотрудничества в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике зафиксируют в итоговом Совместном коммюнике. Напомним, ШОС сейчас включает в себя 10 государств-членов: Узбекистан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан. Также два государства — Афганистан и Монголия — имеют в ШОС статус наблюдателей.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/10/46144734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9b8b342e9778e6be30640d65e8496e95.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пакистан исламабад заседание главы правительств шос
пакистан исламабад заседание главы правительств шос
Заседание Совета глав правительств ШОС — видео
10:39 16.10.2024 (обновлено: 14:58 16.10.2024)
В пакистанском Исламабаде стартовало заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В Исламабаде (Пакистан) проходит двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, на которое собрались премьер-министры Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.
Беларусь впервые принимает участие в международном мероприятии в качестве полноправного члена организации.
Участники рассматривают приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсуждают развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности Шанхайской организации сотрудничества в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике зафиксируют в итоговом Совместном коммюнике.
Напомним, ШОС сейчас включает в себя 10 государств-членов: Узбекистан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан. Также два государства — Афганистан и Монголия — имеют в ШОС статус наблюдателей.