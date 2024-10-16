Что подписали по итогам 23-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС
© Шанхайская организация сотрудничестваВ Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС
© Шанхайская организация сотрудничества
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Главы правительств государств-членов ШОС в пакистанском Исламабаде подписали восемь документов.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Исламабаде (Пакистан) состоялось 23-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого подписали 8 документов.
© Шанхайская организация сотрудничестваВ Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС
В Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС
© Шанхайская организация сотрудничества
Участники встречи положительно оценили результаты, достигнутые в различных областях сотрудничества ШОС, выразив готовность к дальнейшему раскрытию потенциала взаимодействия и укреплению приоритетных направлений работы в рамках ШОС в области экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по основным проблемам международного и регионального развития.
© Шанхайская организация сотрудничестваВ Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС
В Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС
© Шанхайская организация сотрудничества
Главы делегаций заявили о своей поддержке Китая в качестве действующего председателя организации на 2024–2025 годы.
В Совместном коммюнике, принятом по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится, что:
Государства-члены ШОС выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития;
подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений;
подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.
Главы делегаций подтвердили:
намерение государств-членов продвигать предложение о принятии Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в связи с Инициативой ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие";
актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".
В документе указано, что государства-члены ШОС намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.
Также в нем отмечаются тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д.
Вместе с тем, главы делегаций выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, приводящих к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.
Они также выступили против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.
"Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения", — говорится в документе, с полным текстом которого можно ознакомиться на сайте ШОС.
Кроме того, они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
По итогам встречи глав правительств (премьер-министров) также подписали:
1.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) об Отчете Секретариата Шанхайской организации сотрудничества о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.
2.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) о Финансовом отчете Шанхайской организации сотрудничества по исполнению бюджета Шанхайской организации сотрудничества за 2023 год.
3.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2025 год.
4.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) о штатном расписании Секретариата Шанхайской организации сотрудничества.
5.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) о штатном расписании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
6.Решение Совета глав правительств (премьер-министров) о Концепции развития "Нового экономического диалога" между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества.
7.Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года.
Следующее заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.