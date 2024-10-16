https://uz.sputniknews.ru/20241016/zasedaniye-soveta-glav-pravitelstv-sco-itogi-46159850.html

Что подписали по итогам 23-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС

Что подписали по итогам 23-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС

Sputnik Узбекистан

Главы правительств государств-членов ШОС в пакистанском Исламабаде подписали восемь документов.

2024-10-16T19:10+0500

2024-10-16T19:10+0500

2024-10-16T19:10+0500

политика

шос

подписание документов

пакистан

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Исламабаде (Пакистан) состоялось 23-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого подписали 8 документов.Участники встречи положительно оценили результаты, достигнутые в различных областях сотрудничества ШОС, выразив готовность к дальнейшему раскрытию потенциала взаимодействия и укреплению приоритетных направлений работы в рамках ШОС в области экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по основным проблемам международного и регионального развития.Главы делегаций заявили о своей поддержке Китая в качестве действующего председателя организации на 2024–2025 годы.В Совместном коммюнике, принятом по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится, что:Главы делегаций подтвердили:В документе указано, что государства-члены ШОС намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.Также в нем отмечаются тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д.Вместе с тем, главы делегаций выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, приводящих к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.Они также выступили против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.Кроме того, они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.По итогам встречи глав правительств (премьер-министров) также подписали:Следующее заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.

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