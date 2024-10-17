https://uz.sputniknews.ru/20241017/bolshaya-evraziya-rf-i-uzbekistan-v-usloviyax-novoy-geopolitiki-46180916.html
Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"
Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"
Sputnik Узбекистан
Эксперты расскажут, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, какую роль играет Россия в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
2024-10-17T16:25+0500
2024-10-17T16:25+0500
2024-10-17T16:32+0500
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 октября в 17.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики". Участники:Эксперты расскажут о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, каковы основные сценарии развития политики России в регионе, а также о роли России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
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пресс-конференция евразия россия узбекистан
пресс-конференция евразия россия узбекистан
Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"
16:25 17.10.2024 (обновлено: 16:32 17.10.2024)
Эксперты расскажут, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, какую роль играет Россия в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 октября в 17.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики".
директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
Эксперты расскажут о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, каковы основные сценарии развития политики России в регионе, а также о роли России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).