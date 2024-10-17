https://uz.sputniknews.ru/20241017/bolshaya-evraziya-rf-i-uzbekistan-v-usloviyax-novoy-geopolitiki-46180916.html

Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"

Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"

Sputnik Узбекистан

Эксперты расскажут, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, какую роль играет Россия в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ

2024-10-17T16:25+0500

2024-10-17T16:25+0500

2024-10-17T16:32+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 октября в 17.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики". Участники:Эксперты расскажут о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, каковы основные сценарии развития политики России в регионе, а также о роли России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).

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