Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241017/bolshaya-evraziya-rf-i-uzbekistan-v-usloviyax-novoy-geopolitiki-46180916.html
Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"
Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"
Sputnik Узбекистан
Эксперты расскажут, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, какую роль играет Россия в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
2024-10-17T16:25+0500
2024-10-17T16:32+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
евразия
еаэс
одкб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049027_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3fb5d928029462330b976498950bf577.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 октября в 17.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики". Участники:Эксперты расскажут о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, каковы основные сценарии развития политики России в регионе, а также о роли России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049027_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3a2ce4a37c1871529d5953e10ad2d940.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пресс-конференция евразия россия узбекистан
пресс-конференция евразия россия узбекистан

Анонс: пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики"

16:25 17.10.2024 (обновлено: 16:32 17.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксперты расскажут, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, какую роль играет Россия в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 октября в 17.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики".
Участники:
директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
Эксперты расскажут о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно, как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА, каковы основные сценарии развития политики России в регионе, а также о роли России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0