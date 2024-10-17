https://uz.sputniknews.ru/20241017/chto-formiruet-neadekvatnuyu-samootsenku-46171827.html
Что формирует неадекватную самооценку
Что формирует неадекватную самооценку
Sputnik Узбекистан
Психолог рассказала о причинах заниженной и завышенной самооценки
2024-10-17T22:04+0500
2024-10-17T22:04+0500
2024-10-17T22:04+0500
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Реалистичная самооценка помогает человеку раскрыть свои способности и таланты, достичь успехов в жизни, рассказала радио Sputnik психолог Галина Губанова.Она перечислила внешние факторы, которые искажают представление о себе и формируют неверную самооценку. По словам специалиста, все проблемы родом из детства.В значительной степени на самооценку также влияет критика значимых людей и привычка постоянно сравнивать себя с другими.Кроме этого, неправильная оценка себя возникает, если акцентируются промахи или, наоборот, идет идеализация.Она также добавила, что на самооценку влияет и чрезмерный перфекционизм.Помимо этого, в современном мире немаловажную роль в формировании самооценки играют и СМИ.Чтобы эти факторы не рушили самооценку, нужно внутренне ощущать собственную значимость, которая мало зависит от внешних обстоятельств."В разных подходах психотерапии расставляются свои акценты и используются инструменты для работы. Психоанализ обращается к объектным отношениям, идущим из детства, где основой искаженной самооценки является механизм примитивной идеализации, при котором полюбить себя можно только постоянно совершенствуясь. В когнитивно-поведенческой модальности главная задача – избавиться от негативных убеждений. Клиенту предлагаются техники, используя которые, он сам развенчивает миф о собственной неполноценности. Например, на его утверждение "я неудачник" психолог просит подумать и выписать дела, которые все-таки ему удались", — пояснила Губанова.В заключение она добавила, что, если поставить цель, выработать верный план действий и заручиться поддержкой специалистов, можно научиться любить и ценить себя, тем самым значительно улучшив качество своей жизни.
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самооценка психолог причины
самооценка психолог причины
Что формирует неадекватную самооценку
Психолог рассказала о причинах заниженной и завышенной самооценки.
Реалистичная самооценка помогает человеку раскрыть свои способности и таланты, достичь успехов в жизни, рассказала радио Sputnik
психолог Галина Губанова.
Она перечислила внешние факторы, которые искажают представление о себе и формируют неверную самооценку. По словам специалиста, все проблемы родом из детства.
"Первое — это травмирующий семейный опыт: осуждение, критика, отсутствие поддержки. "Ну сколько можно есть, посмотри на себя, какой ты толстый" или "тебе никогда нельзя ничего доверить", или папа наставляет дочку: "учись лучше, будешь хотя бы умной, потому что с твоей внешностью, сама понимаешь, замуж сложно будет выйти", — привела примеры Губанова.
В значительной степени на самооценку также влияет критика значимых людей и привычка постоянно сравнивать себя с другими.
"В подростковом возрасте на первый план по значимости для ребенка выходят сверстники. И в школе малейшее отклонение от стандартов — внешности или особенности речи, или плохая успеваемость — может подвергнуться насмешкам и даже обернуться буллингом. Или любимые родители, порой из лучших побуждений, в целях мотивации все время приводят в пример ребенка своих знакомых", — напомнила специалист.
Кроме этого, неправильная оценка себя возникает, если акцентируются промахи или, наоборот, идет идеализация.
"Акцент на промахах — это когда успехи воспринимаются близкими как должное, как норма. Другой полюс — идеализация, когда родители, наоборот, слишком сильно переживают за самооценку своего чада и с раннего возраста внушают ему, что он самый лучший. Но со временем ребенок чувствует подвох и в реальной жизни сталкивается с несоответствием этому посланию, понимает, что он далеко не идеален, а любовь основана на ложных посылах. Парадоксально, но его самооценка страдает даже больше, при этом он растет с ощущением, что мир ему должен. Такие люди, чтобы получить желаемое, зачастую становятся манипуляторами", — предостерегла эксперт.
Она также добавила, что на самооценку влияет и чрезмерный перфекционизм.
"Так бывает, когда ребенок становится для родителей инструментом реализации собственных невоплотившихся амбиций. В психоанализе это называется нарциссическим расширением. Возлагается слишком много ожиданий — например, ребенок должен непременно стать выдающимся музыкантом или поступить в определенный вуз", — объяснила Губанова.
Помимо этого, в современном мире немаловажную роль в формировании самооценки играют и СМИ.
"Самооценку могут буквально обрушить средства массовой информации и различные интернет-ресурсы, где существует какой-то идеальный, глянцевый, суперуспешный мир, за стандартами которого невозможно угнаться. Нужен очень сильный характер, чтобы удержаться на плаву, не сломаться, найти внутренние опоры. У кого-то так и происходит, но в подсознании все равно откладывается неуверенность в себе. Человека начинает грызть червячок сомнения в своей ценности для других людей", — сказала психолог.
Чтобы эти факторы не рушили самооценку, нужно внутренне ощущать собственную значимость, которая мало зависит от внешних обстоятельств.
"В разных подходах психотерапии расставляются свои акценты и используются инструменты для работы. Психоанализ обращается к объектным отношениям, идущим из детства, где основой искаженной самооценки является механизм примитивной идеализации, при котором полюбить себя можно только постоянно совершенствуясь. В когнитивно-поведенческой модальности главная задача – избавиться от негативных убеждений. Клиенту предлагаются техники, используя которые, он сам развенчивает миф о собственной неполноценности. Например, на его утверждение "я неудачник" психолог просит подумать и выписать дела, которые все-таки ему удались", — пояснила Губанова.
В заключение она добавила, что, если поставить цель, выработать верный план действий и заручиться поддержкой специалистов, можно научиться любить и ценить себя, тем самым значительно улучшив качество своей жизни.