https://uz.sputniknews.ru/20241017/chto-formiruet-neadekvatnuyu-samootsenku-46171827.html

Что формирует неадекватную самооценку

Что формирует неадекватную самооценку

Sputnik Узбекистан

Психолог рассказала о причинах заниженной и завышенной самооценки

2024-10-17T22:04+0500

2024-10-17T22:04+0500

2024-10-17T22:04+0500

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Реалистичная самооценка помогает человеку раскрыть свои способности и таланты, достичь успехов в жизни, рассказала радио Sputnik психолог Галина Губанова.Она перечислила внешние факторы, которые искажают представление о себе и формируют неверную самооценку. По словам специалиста, все проблемы родом из детства.В значительной степени на самооценку также влияет критика значимых людей и привычка постоянно сравнивать себя с другими.Кроме этого, неправильная оценка себя возникает, если акцентируются промахи или, наоборот, идет идеализация.Она также добавила, что на самооценку влияет и чрезмерный перфекционизм.Помимо этого, в современном мире немаловажную роль в формировании самооценки играют и СМИ.Чтобы эти факторы не рушили самооценку, нужно внутренне ощущать собственную значимость, которая мало зависит от внешних обстоятельств."В разных подходах психотерапии расставляются свои акценты и используются инструменты для работы. Психоанализ обращается к объектным отношениям, идущим из детства, где основой искаженной самооценки является механизм примитивной идеализации, при котором полюбить себя можно только постоянно совершенствуясь. В когнитивно-поведенческой модальности главная задача – избавиться от негативных убеждений. Клиенту предлагаются техники, используя которые, он сам развенчивает миф о собственной неполноценности. Например, на его утверждение "я неудачник" психолог просит подумать и выписать дела, которые все-таки ему удались", — пояснила Губанова.В заключение она добавила, что, если поставить цель, выработать верный план действий и заручиться поддержкой специалистов, можно научиться любить и ценить себя, тем самым значительно улучшив качество своей жизни.

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