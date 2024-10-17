https://uz.sputniknews.ru/20241017/eaeu-predprinimatelskaya-deyatelnost-46173341.html
Как влияет евразийская интеграция на предпринимательскую деятельность в ЕАЭС
Как влияет евразийская интеграция на предпринимательскую деятельность в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Доклад, подготовленный ЕЭК касается таких ключевых показателей, как техническое регулирование, устранение препятствий во взаимной торговле, трудовая миграция, уровень зарегистрированной безработицы, роста количества действующих юрлиц и малых предприятий
2024-10-17T14:15+0500
2024-10-17T14:15+0500
2024-10-17T14:33+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела доклад о результатах мониторинга влияния интеграционных процессов на условия ведения бизнеса за 2023 год, сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ показывает положительную динамику за прошедший год по всем ключевым показателям влияния евразийской интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.В частности, в сфере техрегулирования количество вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС возросло до 47, а доля межгосударственных стандартов в перечнях стандартов достигла 67%.Зафиксированы и значительные успехи в устранении препятствий росту взаимной торговли: за 2023 год устранили 10 барьеров и 1 ограничение.С 2015 года доля положительных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК достигла максимального уровня — 98%.Это говорит об общей направленности принимаемых Комиссией решений на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.Что касается объема взаимной торговли товарами между государствами ЕАЭС, то он в 2023 году увеличился на 4,7% по сравнению с 2022 годом. При этом объемы взаимной торговли услугами за этот же период возросли на 22,3%.Положительная динамика наблюдается и в сфере трудовой миграции, показатель темпа роста которой вырос в 2023 году на 35%. Уровень же зарегистрированной безработицы в целом по ЕАЭС достиг рекордно низкого значения — 0,8%.Также в большинстве государств Союза наблюдается устойчивый тренд роста количества действующих юридических лиц и малых предприятий. Зафиксировано увеличение объема накопленных прямых инвестиций между государствами ЕАЭС на 11,2%.
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евразия интеграция влияние предпринимательская деятельность еаэс
евразия интеграция влияние предпринимательская деятельность еаэс
Как влияет евразийская интеграция на предпринимательскую деятельность в ЕАЭС
14:15 17.10.2024 (обновлено: 14:33 17.10.2024)
Доклад, подготовленный ЕЭК, касается таких ключевых показателей, как техническое регулирование, устранение препятствий во взаимной торговле, трудовая миграция, уровень зарегистрированной безработицы, рост количества действующих юрлиц и малых предприятий.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела доклад о результатах мониторинга влияния интеграционных процессов на условия ведения бизнеса за 2023 год, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ показывает положительную динамику за прошедший год по всем ключевым показателям влияния евразийской интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.
В частности, в сфере техрегулирования количество вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС возросло до 47, а доля межгосударственных стандартов в перечнях стандартов достигла 67%.
Зафиксированы и значительные успехи в устранении препятствий росту взаимной торговли: за 2023 год устранили 10 барьеров и 1 ограничение.
С 2015 года доля положительных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК достигла максимального уровня — 98%.
Это говорит об общей направленности принимаемых Комиссией решений на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
"Доклад подтверждает, что интеграционные процессы в Союзе приносят реальные плоды, способствуя развитию бизнеса и повышению уровня жизни населения. Мы видим, ЕАЭС уверенно движется в направлении создания единого рынка услуг — к настоящему моменту в него включены уже 142 сектора. Это создает новые возможности для бизнеса и способствует экономическому росту всех стран-участниц", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Что касается объема взаимной торговли товарами между государствами ЕАЭС, то он в 2023 году увеличился на 4,7% по сравнению с 2022 годом. При этом объемы взаимной торговли услугами за этот же период возросли на 22,3%.
"Эти цифры говорят, с одной стороны, о востребованности формирования и расширения единого рынка услуг в ЕАЭС, а, с другой стороны, — о соответствии динамики диверсификации взаимной торговли внутри ЕАЭС общемировому тренду на увеличение объемов и доли торговли услугами по сравнению с торговлей товарами", — пояснил Султанов.
Положительная динамика наблюдается и в сфере трудовой миграции, показатель темпа роста которой вырос в 2023 году на 35%. Уровень же зарегистрированной безработицы в целом по ЕАЭС достиг рекордно низкого значения — 0,8%.
Также в большинстве государств Союза наблюдается устойчивый тренд роста количества действующих юридических лиц и малых предприятий. Зафиксировано увеличение объема накопленных прямых инвестиций между государствами ЕАЭС на 11,2%.