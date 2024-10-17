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https://uz.sputniknews.ru/20241017/fotoxudojniki-evrazii-v-tashkentskom-dome-fotografii-46172321.html
Что представляют фотохудожники Евразии в Ташкентском доме фотографии
Что представляют фотохудожники Евразии в Ташкентском доме фотографии
Sputnik Узбекистан
В нескольких выставочных локациях столицы Узбекистана 14-18 октября проходит X Ташкентская международная биеннале современного искусства, в которой участвуют художники и кураторы из более сорока стран.
2024-10-17T19:00+0500
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галерея
выставка
биеннале
ташкент
фотограф
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Неотъемлемой частью X Ташкентской международной биеннале современного искусства, которая проходит 14 – 18 октября, стала фотовыставка фотохудожников Евразии в Ташкентском доме фотографии.
ташкент
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фотохудожники евразия ташкент биеннале
фотохудожники евразия ташкент биеннале

Что представляют фотохудожники Евразии в Ташкентском доме фотографии

19:00 17.10.2024
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В нескольких выставочных локациях столицы Узбекистана организована X Ташкентская международная биеннале современного искусства, в которой участвуют художники и кураторы из более сорока стран.
Неотъемлемой частью X Ташкентской международной биеннале современного искусства, которая проходит 14 – 18 октября, стала фотовыставка фотохудожников Евразии в Ташкентском доме фотографии.
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки было многолюдно

На открытии выставки было многолюдно - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки было многолюдно

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотохудожник Янош Эйферт (Венгрия) представляет работу "Воображение и реальность"

Фотохудожник Янош Эйферт (Венгрия) представляет работу &quot;Воображение и реальность&quot; - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотохудожник Янош Эйферт (Венгрия) представляет работу "Воображение и реальность"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Игорь Косырев (Узбекистан) "Автопортреты". Этот цикл стал для фотохудожника чем-то вроде личного дневника

Игорь Косырев (Узбекистан) &quot;Автопортреты&quot;. Этот цикл стал для фотохудожника чем-то вроде личного дневника - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Игорь Косырев (Узбекистан) "Автопортреты". Этот цикл стал для фотохудожника чем-то вроде личного дневника

© Sputnik / Бахром Хатамов

Владимир Гончаренко (Узбекистан). На фото — молодая каракалпачка в традиционном наряде (слева) и праздничный наряд женщины-локайки из Сурхандарьи. Объектив фотографа запечатлел красоту и самобытность традиционных костюмов двух регионов

Владимир Гончаренко (Узбекистан). На фото — молодая каракалпачка в традиционном наряде (слева) и праздничный наряд женщины-локайки из Сурхандарьи. Объектив фотографа запечатлел красоту и самобытность традиционных костюмов двух регионов - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Владимир Гончаренко (Узбекистан). На фото — молодая каракалпачка в традиционном наряде (слева) и праздничный наряд женщины-локайки из Сурхандарьи. Объектив фотографа запечатлел красоту и самобытность традиционных костюмов двух регионов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кинематографичность некоторых работ превращает зрителя в соучастника

Кинематографичность некоторых работ превращает зрителя в соучастника - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кинематографичность некоторых работ превращает зрителя в соучастника

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотоработы Резо Шахабголчина (Иран)

Фотоработы Резо Шахабголчина (Иран) - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотоработы Резо Шахабголчина (Иран)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа фотохудожника Джашима Салама (Бангладеш)

Работа фотохудожника Джашима Салама (Бангладеш) - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа фотохудожника Джашима Салама (Бангладеш)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотопроекты зарубежных участников биеннале имеют общую концепцию, объединяющую современное искусство с современным миром

Фотопроекты зарубежных участников биеннале имеют общую концепцию, объединяющую современное искусство с современным миром - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотопроекты зарубежных участников биеннале имеют общую концепцию, объединяющую современное искусство с современным миром

© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды иранских просторов от фотомастера Резо Шахабголчина (Иран)

Виды иранских просторов от фотомастера Резо Шахабголчина (Иран) - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды иранских просторов от фотомастера Резо Шахабголчина (Иран)

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкентском Доме фотографии также представлены проекты узбекистанских художников, членов "Секции фотохудожников" Союза художников Узбекистана: В.Жирнова, А.Шепелина, В.Вяткина

В Ташкентском Доме фотографии также представлены проекты узбекистанских художников, членов &quot;Секции фотохудожников&quot; Союза художников Узбекистана: В.Жирнова, А.Шепелина, В.Вяткина - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкентском Доме фотографии также представлены проекты узбекистанских художников, членов "Секции фотохудожников" Союза художников Узбекистана: В.Жирнова, А.Шепелина, В.Вяткина

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ясин Халеди (Иран) "Длинная выдержка"

Ясин Халеди (Иран) &quot;Длинная выдержка&quot; - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ясин Халеди (Иран) "Длинная выдержка"

© Sputnik / Бахром Хатамов

У представленных на выставке работ одна и та же тема, несмотря на то, что они интерпретированы в разных жанрах фотографии. Это роль человека в обществе, его отношение к нему, их взаимная гармония

У представленных на выставке работ одна и та же тема, несмотря на то, что они интерпретированы в разных жанрах фотографии. Это роль человека в обществе, его отношение к нему, их взаимная гармония - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

У представленных на выставке работ одна и та же тема, несмотря на то, что они интерпретированы в разных жанрах фотографии. Это роль человека в обществе, его отношение к нему, их взаимная гармония

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы фотохудожников Узбекистана свидетельствуют о том, что современное фотоискусство в республике активно развивается, привлекая много талантливой молодежи со своим стилем

Работы фотохудожников Узбекистана свидетельствуют о том, что современное фотоискусство в республике активно развивается, привлекая много талантливой молодежи со своим стилем - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы фотохудожников Узбекистана свидетельствуют о том, что современное фотоискусство в республике активно развивается, привлекая много талантливой молодежи со своим стилем

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка фотохудожников Евразии открывает широкие возможности для демонстрации их творчества и диалога с молодыми коллегами

Выставка фотохудожников Евразии открывает широкие возможности для демонстрации их творчества и диалога с молодыми коллегами - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка фотохудожников Евразии открывает широкие возможности для демонстрации их творчества и диалога с молодыми коллегами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные кадры, отражающие культуру, самобытность и традиции разных стран и народов, сделаны узбекистанскими фотомастерами, а также их коллегами из Бангладеш, Сербии, Швеции, Венгрии, Италии, Литвы, Ирана, Израиля, Азербайджана

Уникальные кадры, отражающие культуру, самобытность и традиции разных стран и народов, сделаны узбекистанскими фотомастерами, а также их коллегами из Бангладеш, Сербии, Швеции, Венгрии, Италии, Литвы, Ирана, Израиля, Азербайджана - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные кадры, отражающие культуру, самобытность и традиции разных стран и народов, сделаны узбекистанскими фотомастерами, а также их коллегами из Бангладеш, Сербии, Швеции, Венгрии, Италии, Литвы, Ирана, Израиля, Азербайджана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Шепелин (Узбекистан)

Александр Шепелин (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Шепелин (Узбекистан)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентский Дом фотографии. Познакомиться с творчеством современных художников в рамках биеннале можно также в Центральном выставочном зале Академии художеств РУз, Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы, Музее искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, галерее "Академия" и в Галерее изобразительного искусства Узбекистана

Ташкентский Дом фотографии. Познакомиться с творчеством современных художников в рамках биеннале можно также в Центральном выставочном зале Академии художеств РУз, Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы, Музее искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, галерее &quot;Академия&quot; и в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентский Дом фотографии. Познакомиться с творчеством современных художников в рамках биеннале можно также в Центральном выставочном зале Академии художеств РУз, Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы, Музее искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, галерее "Академия" и в Галерее изобразительного искусства Узбекистана

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