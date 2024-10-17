Что представляют фотохудожники Евразии в Ташкентском доме фотографии
На открытии выставки было многолюдно
На открытии выставки было многолюдно
Фотохудожник Янош Эйферт (Венгрия) представляет работу "Воображение и реальность"
Фотохудожник Янош Эйферт (Венгрия) представляет работу "Воображение и реальность"
Игорь Косырев (Узбекистан) "Автопортреты". Этот цикл стал для фотохудожника чем-то вроде личного дневника
Игорь Косырев (Узбекистан) "Автопортреты". Этот цикл стал для фотохудожника чем-то вроде личного дневника
Владимир Гончаренко (Узбекистан). На фото — молодая каракалпачка в традиционном наряде (слева) и праздничный наряд женщины-локайки из Сурхандарьи. Объектив фотографа запечатлел красоту и самобытность традиционных костюмов двух регионов
Владимир Гончаренко (Узбекистан). На фото — молодая каракалпачка в традиционном наряде (слева) и праздничный наряд женщины-локайки из Сурхандарьи. Объектив фотографа запечатлел красоту и самобытность традиционных костюмов двух регионов
Кинематографичность некоторых работ превращает зрителя в соучастника
Кинематографичность некоторых работ превращает зрителя в соучастника
Фотоработы Резо Шахабголчина (Иран)
Фотоработы Резо Шахабголчина (Иран)
Работа фотохудожника Джашима Салама (Бангладеш)
Работа фотохудожника Джашима Салама (Бангладеш)
Фотопроекты зарубежных участников биеннале имеют общую концепцию, объединяющую современное искусство с современным миром
Фотопроекты зарубежных участников биеннале имеют общую концепцию, объединяющую современное искусство с современным миром
Виды иранских просторов от фотомастера Резо Шахабголчина (Иран)
Виды иранских просторов от фотомастера Резо Шахабголчина (Иран)
В Ташкентском Доме фотографии также представлены проекты узбекистанских художников, членов "Секции фотохудожников" Союза художников Узбекистана: В.Жирнова, А.Шепелина, В.Вяткина
В Ташкентском Доме фотографии также представлены проекты узбекистанских художников, членов "Секции фотохудожников" Союза художников Узбекистана: В.Жирнова, А.Шепелина, В.Вяткина
Ясин Халеди (Иран) "Длинная выдержка"
Ясин Халеди (Иран) "Длинная выдержка"
У представленных на выставке работ одна и та же тема, несмотря на то, что они интерпретированы в разных жанрах фотографии. Это роль человека в обществе, его отношение к нему, их взаимная гармония
У представленных на выставке работ одна и та же тема, несмотря на то, что они интерпретированы в разных жанрах фотографии. Это роль человека в обществе, его отношение к нему, их взаимная гармония
Работы фотохудожников Узбекистана свидетельствуют о том, что современное фотоискусство в республике активно развивается, привлекая много талантливой молодежи со своим стилем
Работы фотохудожников Узбекистана свидетельствуют о том, что современное фотоискусство в республике активно развивается, привлекая много талантливой молодежи со своим стилем
Выставка фотохудожников Евразии открывает широкие возможности для демонстрации их творчества и диалога с молодыми коллегами
Выставка фотохудожников Евразии открывает широкие возможности для демонстрации их творчества и диалога с молодыми коллегами
Уникальные кадры, отражающие культуру, самобытность и традиции разных стран и народов, сделаны узбекистанскими фотомастерами, а также их коллегами из Бангладеш, Сербии, Швеции, Венгрии, Италии, Литвы, Ирана, Израиля, Азербайджана
Уникальные кадры, отражающие культуру, самобытность и традиции разных стран и народов, сделаны узбекистанскими фотомастерами, а также их коллегами из Бангладеш, Сербии, Швеции, Венгрии, Италии, Литвы, Ирана, Израиля, Азербайджана
Александр Шепелин (Узбекистан)
Александр Шепелин (Узбекистан)
Ташкентский Дом фотографии. Познакомиться с творчеством современных художников в рамках биеннале можно также в Центральном выставочном зале Академии художеств РУз, Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы, Музее искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, галерее "Академия" и в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Ташкентский Дом фотографии. Познакомиться с творчеством современных художников в рамках биеннале можно также в Центральном выставочном зале Академии художеств РУз, Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы, Музее искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, галерее "Академия" и в Галерее изобразительного искусства Узбекистана