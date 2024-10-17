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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция
Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция
Sputnik Узбекистан
Глава Росстандарта рассказывает о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии
2024-10-17T11:00+0500
2024-10-17T11:00+0500
пресс-центр
прямая трансляция
узбекистан
россия
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.Участник:Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Глава Росстандарта рассказывает о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.
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узбекистан россия сотрудничество стандартизация
узбекистан россия сотрудничество стандартизация

Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция

11:00 17.10.2024
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Глава Росстандарта рассказывает о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.
Участник:
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.
Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Глава Росстандарта рассказывает о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.
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