Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция
© Sputnik
Подписаться
Глава Росстандарта рассказывает о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.
Участник:
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.
Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Глава Росстандарта рассказывает о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.