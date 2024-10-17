https://uz.sputniknews.ru/20241017/sotrudnichestvo-ruz-i-rf-v-oblasti-texregulirovaniya-i-standartizatsia-46166928.html

Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция

Сотрудничество РУз и РФ в области техрегулирования и стандартизации — трансляция

Sputnik Узбекистан

Глава Росстандарта рассказывает о новых совместных шагах в стандартизации и метрологии

2024-10-17T11:00+0500

2024-10-17T11:00+0500

2024-10-17T11:00+0500

пресс-центр

прямая трансляция

узбекистан

россия

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция о сотрудничестве России и Узбекистана в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.Участник:Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий. Глава Росстандарта рассказывает о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия.

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