https://uz.sputniknews.ru/20241017/svo-nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-46174629.html
СВО: наступление российских войск на Запорожском направлении
СВО: наступление российских войск на Запорожском направлении
Sputnik Узбекистан
Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение частям шести бригад ВСУ
2024-10-17T17:10+0500
2024-10-17T17:10+0500
2024-10-17T17:10+0500
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На Запорожском направлении российские войска динамично развивают успех на трех участках фронта: освободили село Левадное в Гуляйпольском районе, ведут бои в селе Каменское Васильевского района – продвигаются к городу Запорожье, успешно уничтожают противника близ города Орехов и села Малая Токмачка.Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение частям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области. При этом противник несет значительные потери живой силы и боевой техники.Стремительный "разогрев" Запорожского направления начался в конце сентября. Несмотря на отдельные контратаки украинских подразделений, российские войска за две недели октября заметно продвинулись вперед, потеснили противника на Ореховском и Времевском участках. В понедельник освободили Левадное, и уже значительно расширили зону контроля севернее и восточнее этого села.Важно иметь ввиду: Левадное открывает российской армии перспективы наступления в направлении Гуляйполя (западнее) и Новодаровки (севернее). Взлом обороны ВСУ в селе Каменское открывает путь к городу Запорожье – 48 км по автодороге. Продвижение войск от Работино к Орехову приближает полное освобождение российского левобережья Днепра. Разумеется, это "программа-минимум".Бросив значительные силы и средства (резервы) на курскую авантюру, генштаб ВСУ оказался не готов к "внезапному" наступлению ВС России и новой битве на стыке Запорожской области с ДНР. С другой стороны, после потери Угледара отступающему противнику приходится срочно менять ориентацию фортификационных сооружений, чтобы хоть на время сдержать прорыв российских войск в Запорожье с северо-востока.Офицеры ВСУ жалуются журналистам: "Нас стараются штурмовать, штурмовать, штурмовать, выискивая слабые места", россияне научились обходить с флангов, поэтому на всех участках приходится обороняться на 360 градусов. Попутно украинские аналитики подсчитали: только в августе – сентябре российская армия освободила около 820 кв. км территории – в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.Надвигается катастрофаРоссийская СВО ускоряется. Западные военные аналитики предупредили подопытных украинцев, что в ближайшее время Вооруженные силы РФ могут нанести удар через Покровск в направлении Павлодара – для "обезглавливания змеи". Здесь находится главный логистический узел всей группировки ВСУ в Донбассе. Ко времени павлодарской операции второстепенные (харьковские) маршруты снабжения и крупные укрепрайоны ВСУ в Славянске, Краматорске, Часовом Яре могут быть зачищены ВС России. Что это значит для США и НАТО?На украинском ТВД и ранее никто из западных "доноров" ВСУ не занимался благотворительностью – оружие выгодно утилизировали и поставляли в долг. Имея ввиду месторождения коксующегося угля, сталелитейную промышленность и прочие украинские активы. Полное освобождение Донбасса автоматически сделает "украинский проект" Запада совершенно безнадежным, неокупаемым.Американский журнал Military Watch 16 октября констатировал: "Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важном для выживания остатков украинской экономики, может положить конец усилиям… западных союзников по поддержанию у власти киевской администрации, ориентированной на НАТО". А тут еще украинские чиновники сообщили, что 90 процентов мощностей страны по производству тепловой энергии уничтожены российскими атаками. Неслучайно началась пробуксовка западных поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.Генсек НАТО Марк Рютте еще заявляет, что стратегия альянса по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Главный киевский лицедей еще носится по миру с неким "планом победы", в основе которого — прямой военный конфликт США и НАТО с Россией. Однако западная помощь ВСУ постепенно иссякает, российские "Искандеры" рубят "зерновой коридор" с оружием, и в целом на Западе "растет усталость от Украины". Долгожданный бандеровцами поединок американской противоракетной системы THAAD с российским гиперзвуковым "Кинжалом" над Киевом не состоится. Пентагон отказался разворачивать какие-либо системы ПВО-ПРО рядом с Украиной — слишком опасно. К тому же американских средств ПВО не хватает ближайшему союзнику — Израилю — для приоритетной борьбы с ракетами Ирана, Иорака, Йемена и "Хезболлы". На подходе — китайская спецоперация в мятежной прозападной провинции Тайвань.Более того, Запад уже готовится к будущему, в котором вся нынешняя украинская территория будет передана под контроль России. Об этом уже открыто рассуждают политики и военачальники Америки и Европы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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сво россия войска наступление
сво россия войска наступление
СВО: наступление российских войск на Запорожском направлении
Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение частям шести бригад ВСУ.
На Запорожском направлении российские войска динамично развивают успех на трех участках фронта: освободили село Левадное в Гуляйпольском районе, ведут бои в селе Каменское Васильевского района – продвигаются к городу Запорожье, успешно уничтожают противника близ города Орехов и села Малая Токмачка.
Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение
частям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области. При этом противник несет значительные потери живой силы и боевой техники.
Стремительный "разогрев" Запорожского направления начался в конце сентября. Несмотря на отдельные контратаки украинских подразделений, российские войска за две недели октября заметно продвинулись вперед, потеснили противника на Ореховском и Времевском участках. В понедельник освободили Левадное, и уже значительно расширили зону контроля
севернее и восточнее этого села.
Важно иметь ввиду: Левадное открывает российской армии перспективы наступления в направлении Гуляйполя (западнее) и Новодаровки (севернее). Взлом обороны ВСУ в селе Каменское открывает путь к городу Запорожье – 48 км по автодороге. Продвижение войск от Работино к Орехову приближает полное освобождение российского левобережья Днепра. Разумеется, это "программа-минимум".
Бросив значительные силы и средства (резервы) на курскую авантюру, генштаб ВСУ оказался не готов к "внезапному" наступлению ВС России и новой битве на стыке Запорожской области с ДНР. С другой стороны, после потери Угледара отступающему противнику приходится срочно менять ориентацию фортификационных сооружений, чтобы хоть на время сдержать прорыв российских войск в Запорожье с северо-востока.
Офицеры ВСУ жалуются журналистам: "Нас стараются штурмовать, штурмовать, штурмовать, выискивая слабые места", россияне научились обходить с флангов, поэтому на всех участках приходится обороняться на 360 градусов. Попутно украинские аналитики подсчитали: только в августе – сентябре российская армия освободила около 820 кв. км территории – в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.
Российская СВО ускоряется. Западные военные аналитики предупредили подопытных украинцев, что в ближайшее время Вооруженные силы РФ могут нанести удар через Покровск в направлении Павлодара – для "обезглавливания змеи". Здесь находится главный логистический узел всей группировки ВСУ в Донбассе. Ко времени павлодарской операции второстепенные (харьковские) маршруты снабжения и крупные укрепрайоны ВСУ в Славянске, Краматорске, Часовом Яре могут быть зачищены ВС России. Что это значит для США и НАТО?
На украинском ТВД и ранее никто из западных "доноров" ВСУ не занимался благотворительностью – оружие выгодно утилизировали и поставляли в долг. Имея ввиду месторождения коксующегося угля, сталелитейную промышленность и прочие украинские активы. Полное освобождение Донбасса автоматически сделает "украинский проект" Запада совершенно безнадежным, неокупаемым.
Американский журнал Military Watch 16 октября констатировал: "Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важном для выживания остатков украинской экономики, может положить конец усилиям… западных союзников по поддержанию у власти киевской администрации, ориентированной на НАТО". А тут еще украинские чиновники сообщили, что 90 процентов мощностей страны по производству тепловой энергии уничтожены российскими атаками. Неслучайно началась пробуксовка западных поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.
Генсек НАТО Марк Рютте еще заявляет, что стратегия альянса по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Главный киевский лицедей еще носится по миру с неким "планом победы", в основе которого — прямой военный конфликт США и НАТО с Россией. Однако западная помощь ВСУ постепенно иссякает, российские "Искандеры" рубят "зерновой коридор" с оружием, и в целом на Западе "растет усталость от Украины". Долгожданный бандеровцами поединок американской противоракетной системы THAAD с российским гиперзвуковым "Кинжалом" над Киевом не состоится. Пентагон отказался разворачивать какие-либо системы ПВО-ПРО рядом с Украиной — слишком опасно. К тому же американских средств ПВО не хватает ближайшему союзнику — Израилю — для приоритетной борьбы с ракетами Ирана, Иорака, Йемена и "Хезболлы". На подходе — китайская спецоперация в мятежной прозападной провинции Тайвань.
Более того, Запад уже готовится к будущему, в котором вся нынешняя украинская территория будет передана под контроль России. Об этом уже открыто рассуждают политики и военачальники Америки и Европы.
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