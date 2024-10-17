https://uz.sputniknews.ru/20241017/svo-nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-46174629.html

СВО: наступление российских войск на Запорожском направлении

СВО: наступление российских войск на Запорожском направлении

Sputnik Узбекистан

Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение частям шести бригад ВСУ

2024-10-17T17:10+0500

2024-10-17T17:10+0500

2024-10-17T17:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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На Запорожском направлении российские войска динамично развивают успех на трех участках фронта: освободили село Левадное в Гуляйпольском районе, ведут бои в селе Каменское Васильевского района – продвигаются к городу Запорожье, успешно уничтожают противника близ города Орехов и села Малая Токмачка.Подразделения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение частям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области. При этом противник несет значительные потери живой силы и боевой техники.Стремительный "разогрев" Запорожского направления начался в конце сентября. Несмотря на отдельные контратаки украинских подразделений, российские войска за две недели октября заметно продвинулись вперед, потеснили противника на Ореховском и Времевском участках. В понедельник освободили Левадное, и уже значительно расширили зону контроля севернее и восточнее этого села.Важно иметь ввиду: Левадное открывает российской армии перспективы наступления в направлении Гуляйполя (западнее) и Новодаровки (севернее). Взлом обороны ВСУ в селе Каменское открывает путь к городу Запорожье – 48 км по автодороге. Продвижение войск от Работино к Орехову приближает полное освобождение российского левобережья Днепра. Разумеется, это "программа-минимум".Бросив значительные силы и средства (резервы) на курскую авантюру, генштаб ВСУ оказался не готов к "внезапному" наступлению ВС России и новой битве на стыке Запорожской области с ДНР. С другой стороны, после потери Угледара отступающему противнику приходится срочно менять ориентацию фортификационных сооружений, чтобы хоть на время сдержать прорыв российских войск в Запорожье с северо-востока.Офицеры ВСУ жалуются журналистам: "Нас стараются штурмовать, штурмовать, штурмовать, выискивая слабые места", россияне научились обходить с флангов, поэтому на всех участках приходится обороняться на 360 градусов. Попутно украинские аналитики подсчитали: только в августе – сентябре российская армия освободила около 820 кв. км территории – в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.Надвигается катастрофаРоссийская СВО ускоряется. Западные военные аналитики предупредили подопытных украинцев, что в ближайшее время Вооруженные силы РФ могут нанести удар через Покровск в направлении Павлодара – для "обезглавливания змеи". Здесь находится главный логистический узел всей группировки ВСУ в Донбассе. Ко времени павлодарской операции второстепенные (харьковские) маршруты снабжения и крупные укрепрайоны ВСУ в Славянске, Краматорске, Часовом Яре могут быть зачищены ВС России. Что это значит для США и НАТО?На украинском ТВД и ранее никто из западных "доноров" ВСУ не занимался благотворительностью – оружие выгодно утилизировали и поставляли в долг. Имея ввиду месторождения коксующегося угля, сталелитейную промышленность и прочие украинские активы. Полное освобождение Донбасса автоматически сделает "украинский проект" Запада совершенно безнадежным, неокупаемым.Американский журнал Military Watch 16 октября констатировал: "Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важном для выживания остатков украинской экономики, может положить конец усилиям… западных союзников по поддержанию у власти киевской администрации, ориентированной на НАТО". А тут еще украинские чиновники сообщили, что 90 процентов мощностей страны по производству тепловой энергии уничтожены российскими атаками. Неслучайно началась пробуксовка западных поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.Генсек НАТО Марк Рютте еще заявляет, что стратегия альянса по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Главный киевский лицедей еще носится по миру с неким "планом победы", в основе которого — прямой военный конфликт США и НАТО с Россией. Однако западная помощь ВСУ постепенно иссякает, российские "Искандеры" рубят "зерновой коридор" с оружием, и в целом на Западе "растет усталость от Украины". Долгожданный бандеровцами поединок американской противоракетной системы THAAD с российским гиперзвуковым "Кинжалом" над Киевом не состоится. Пентагон отказался разворачивать какие-либо системы ПВО-ПРО рядом с Украиной — слишком опасно. К тому же американских средств ПВО не хватает ближайшему союзнику — Израилю — для приоритетной борьбы с ракетами Ирана, Иорака, Йемена и "Хезболлы". На подходе — китайская спецоперация в мятежной прозападной провинции Тайвань.Более того, Запад уже готовится к будущему, в котором вся нынешняя украинская территория будет передана под контроль России. Об этом уже открыто рассуждают политики и военачальники Америки и Европы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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