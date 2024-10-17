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Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились

Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания участников находился широкий спектр вопросов, охватывающих различные аспекты правового просвещения на пространстве Содружества.

2024-10-17T18:00+0500

2024-10-17T18:00+0500

2024-10-17T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялось 18-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ. Оно объединило глав Минюста Узбекистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Речь шла о том, что в условиях глобализации и усиления межгосударственных связей страны СНГ сталкиваются с новыми вызовами в правовой сфере, требующими активного диалога и совместной работы, поэтому важно обсудить совместные инициативы, поделиться успешными практиками и правовыми решениями, принятыми на национальном уровне. Мы будем переводить наши взаимоотношения в цифровой формат, заявил в ходе заседания министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Чуйченко также сообщил, что Минюст РФ ведет активную работу по цифровизации процесса оказания бесплатной юридической помощи. В свою очередь министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов рассказал об электронной системе "E-qaror", внедренной в деятельность госорганов на местах. В настоящее время к ней подключены более 14 тыс. госорганизаций по всему Узбекистану. Он также напомнил, что все решения местных органов государственной власти принимаются через данную электронную систему с 2021 года. Таким образом, органы госвласти на местах принимают более 150 тыс. решений в год. При этом за последние два года число отмененных со стороны судов незаконных решений госорганов сократилось на 90%, что свидетельствует о повышении качества принимаемых актов госорганами, в том числе местными. Сократилось и время, затрачиваемое на разработку и принятие решения на местном уровне — в среднем на 30%. Одним из ключевых пунктов повестки стало обсуждение инициативы Узбекистана по разработке Концепции создания электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств-участников СНГ. Создание Единой электронной системы призвано: Это позволит объединить разрозненный поток документов в единую систему, охватив весь цикл документооборота: от постановки задачи на создание документа до его передачи в архив и обеспечение его хранения, в конечном итоге сократив время. Инициатива Узбекистана направлена на ускорение юридического взаимодействия и повышение эффективности правоприменительной практики на пространстве Содружества. При этом создание Единой электронной системы не подразумевает обмен информацией, содержащей сведения, которые составляют государственную тайную или другую защищаемую информацию. По его итогам заседания утвердили план основных мероприятий Совета на 2025 год и проект повестки дня 19-го заседания Совета министров юстиции государств-участников СНГ, которое пройдет в Беларуси. Наряду с заседаниями рабочих групп и органов Совета в 2025 году планируется: По мнению экспертов, результаты нынешнего заседания могут стать катализатором дальнейших изменений в правовых системах СНГ. Принятые решения окажут влияние на развитие законодательства, правоприменительную практику и институциональное взаимодействие как внутри стран, так и на международной арене. Для справки: Совет министров юстиции государств-участников СНГ создан решением Совета глав государств СНГ о Совете министров юстиции государств-участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года. Его подписали пять государств – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Министерство юстиции Узбекистана вступило в члены Совета 19 ноября 2019 года, с 1 января 2024 года председателем Совета министров юстиции государств-участников СНГ является министр юстиции РУз Акбар Ташкулов.

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встреча министры юстиции снг ташкент