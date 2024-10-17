https://uz.sputniknews.ru/20241017/vstrecha-ministrov-yustitsii-stran-sng-tashkent-46182592.html
Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились
Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания участников находился широкий спектр вопросов, охватывающих различные аспекты правового просвещения на пространстве Содружества.
2024-10-17T18:00+0500
2024-10-17T18:00+0500
2024-10-17T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялось 18-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ. Оно объединило глав Минюста Узбекистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Речь шла о том, что в условиях глобализации и усиления межгосударственных связей страны СНГ сталкиваются с новыми вызовами в правовой сфере, требующими активного диалога и совместной работы, поэтому важно обсудить совместные инициативы, поделиться успешными практиками и правовыми решениями, принятыми на национальном уровне. Мы будем переводить наши взаимоотношения в цифровой формат, заявил в ходе заседания министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Чуйченко также сообщил, что Минюст РФ ведет активную работу по цифровизации процесса оказания бесплатной юридической помощи. В свою очередь министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов рассказал об электронной системе "E-qaror", внедренной в деятельность госорганов на местах. В настоящее время к ней подключены более 14 тыс. госорганизаций по всему Узбекистану. Он также напомнил, что все решения местных органов государственной власти принимаются через данную электронную систему с 2021 года. Таким образом, органы госвласти на местах принимают более 150 тыс. решений в год. При этом за последние два года число отмененных со стороны судов незаконных решений госорганов сократилось на 90%, что свидетельствует о повышении качества принимаемых актов госорганами, в том числе местными. Сократилось и время, затрачиваемое на разработку и принятие решения на местном уровне — в среднем на 30%. Одним из ключевых пунктов повестки стало обсуждение инициативы Узбекистана по разработке Концепции создания электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств-участников СНГ. Создание Единой электронной системы призвано: Это позволит объединить разрозненный поток документов в единую систему, охватив весь цикл документооборота: от постановки задачи на создание документа до его передачи в архив и обеспечение его хранения, в конечном итоге сократив время. Инициатива Узбекистана направлена на ускорение юридического взаимодействия и повышение эффективности правоприменительной практики на пространстве Содружества. При этом создание Единой электронной системы не подразумевает обмен информацией, содержащей сведения, которые составляют государственную тайную или другую защищаемую информацию. По его итогам заседания утвердили план основных мероприятий Совета на 2025 год и проект повестки дня 19-го заседания Совета министров юстиции государств-участников СНГ, которое пройдет в Беларуси. Наряду с заседаниями рабочих групп и органов Совета в 2025 году планируется: По мнению экспертов, результаты нынешнего заседания могут стать катализатором дальнейших изменений в правовых системах СНГ. Принятые решения окажут влияние на развитие законодательства, правоприменительную практику и институциональное взаимодействие как внутри стран, так и на международной арене. Для справки: Совет министров юстиции государств-участников СНГ создан решением Совета глав государств СНГ о Совете министров юстиции государств-участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года. Его подписали пять государств – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Министерство юстиции Узбекистана вступило в члены Совета 19 ноября 2019 года, с 1 января 2024 года председателем Совета министров юстиции государств-участников СНГ является министр юстиции РУз Акбар Ташкулов.
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Анна Желиховская
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встреча министры юстиции снг ташкент
встреча министры юстиции снг ташкент
Встреча министров юстиции стран СНГ в Ташкенте: что обсудили, о чем договорились
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В фокусе внимания участников находился широкий спектр вопросов, охватывающих различные аспекты правового просвещения на пространстве Содружества.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
В Ташкенте состоялось 18-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ. Оно объединило глав Минюста Узбекистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Заседание в Ташкенте стало возможностью обсудить совместные инициативы, поделиться успешными практиками и правовыми решениями, принятыми на национальном уровне. Участники рассмотрели широкий спектр вопросов, охватывающих аспекты правового просвещения на пространстве Содружества, в том числе правового воспитания молодежи, повышения качества юридической службы органов государственной власти на местах", — отметили в пресс-службе Минюста РУз.
Речь шла о том, что в условиях глобализации и усиления межгосударственных связей страны СНГ сталкиваются с новыми вызовами в правовой сфере, требующими активного диалога и совместной работы, поэтому важно обсудить совместные инициативы, поделиться успешными практиками и правовыми решениями, принятыми на национальном уровне.
Мы будем переводить наши взаимоотношения в цифровой формат, заявил в ходе заседания министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы обсудили и будем обсуждать ряд вопросов, прежде всего, это цифровизация сферы юстиции", — сказал он.
Чуйченко также сообщил, что Минюст РФ ведет активную работу по цифровизации процесса оказания бесплатной юридической помощи.
"В декабре 2022 года мы ввели в опытную эксплуатацию информационную систему "Правовая помощь". Важная ее часть – Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юрпомощи. С его помощью граждане могут ознакомиться с актуальной правовой информацией по вопросам реализации и защиты своих прав и законных интересов. Сегодня на портале размещены уже 205 жизненных ситуаций, затрагивающих наиболее важные для граждан вопросы", — пояснил российский министр.
В свою очередь министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов рассказал об электронной системе "E-qaror", внедренной в деятельность госорганов на местах.
В настоящее время к ней подключены более 14 тыс. госорганизаций по всему Узбекистану.
Он также напомнил, что все решения местных органов государственной власти принимаются через данную электронную систему с 2021 года.
"Установлен обязательный порядок опубликования принимаемых решений на данном портале. Вместе с тем законодательством закреплено, что решения, принятые вне данной электронной системы либо на бумажных носителях, не имеют юридической силы", — отметил Ташкулов.
Таким образом, органы госвласти на местах принимают более 150 тыс. решений в год.
При этом за последние два года число отмененных со стороны судов незаконных решений госорганов сократилось на 90%, что свидетельствует о повышении качества принимаемых актов госорганами, в том числе местными.
Сократилось и время, затрачиваемое на разработку и принятие решения на местном уровне — в среднем на 30%.
"Перевод всех процессов в электронный формат позволил также значительно сократить бумажный документооборот. Каждый год мы экономим более 3 млн листов бумаги", — добавил Акбар Ташкулов.
Одним из ключевых пунктов повестки стало обсуждение инициативы Узбекистана по разработке Концепции создания электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств-участников СНГ.
Создание Единой электронной системы призвано:
повысить эффективность и оперативность запросов;
усилить контроль над обработкой, исполнением и хранением документов;
исключить случаи их утери.
Это позволит объединить разрозненный поток документов в единую систему, охватив весь цикл документооборота: от постановки задачи на создание документа до его передачи в архив и обеспечение его хранения, в конечном итоге сократив время.
Инициатива Узбекистана направлена на ускорение юридического взаимодействия и повышение эффективности правоприменительной практики на пространстве Содружества. При этом создание Единой электронной системы не подразумевает обмен информацией, содержащей сведения, которые составляют государственную тайную или другую защищаемую информацию.
По его итогам заседания утвердили план основных мероприятий Совета на 2025 год и проект повестки дня 19-го заседания Совета министров юстиции государств-участников СНГ, которое пройдет в Беларуси.
Наряду с заседаниями рабочих групп и органов Совета в 2025 году планируется:
проведение IV Международного юридического форума "Tashkent Law Spring";
организация стажировок представителей нотариатов;
цикл вебинаров для стажеров и молодых адвокатов государств-участников СНГ.
По мнению экспертов, результаты нынешнего заседания могут стать катализатором дальнейших изменений в правовых системах СНГ. Принятые решения окажут влияние на развитие законодательства, правоприменительную практику и институциональное взаимодействие как внутри стран, так и на международной арене.
Для справки: Совет министров юстиции государств-участников СНГ создан решением Совета глав государств СНГ о Совете министров юстиции государств-участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года. Его подписали пять государств – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Министерство юстиции Узбекистана вступило в члены Совета 19 ноября 2019 года, с 1 января 2024 года председателем Совета министров юстиции государств-участников СНГ является министр юстиции РУз Акбар Ташкулов.