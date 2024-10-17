Египет передал уникальную литературу и учебники для узбекистанских вузов
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Узбекистана и Египта
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Издания на английском и арабском языках охватывают темы современной дипломатии, политики, экономики, философии, событий на Ближнем Востоке, истории стран региона и решения глобальных проблем.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Посольству Узбекистана в Египте передали более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта, Лиги арабских государств и библиотеки религиозного комплекса "Аль-Азхар", сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Посольству Узбекистана в Египте передано более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта
Посольству Узбекистана в Египте передано более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта
© ИА "Дунё"
"Книги, представленные Институтом дипломатических исследований на английском и арабском языках, охватывают такие темы, как современная дипломатия, политика, экономика, философия, события на Ближнем Востоке, история стран региона и перспективы решения глобальных проблем".
© ИА "Дунё"Посольству Узбекистана в Египте передано более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта
Посольству Узбекистана в Египте передано более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта
© ИА "Дунё"
Религиозный комплекс "Аль-Азхар — один из старейших и престижнейших университетов мусульманского мира — предоставил ценную литературу, руководства по священной религии ислам и духовности.
Книги планируют передать Университету мировой экономики и дипломатии, Дипломатической академии и Международной исламской академии Узбекистана.