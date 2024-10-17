https://uz.sputniknews.ru/20241017/yegipet-uchebniki-vuzy-uzbekistan-46165282.html

Египет передал уникальную литературу и учебники для узбекистанских вузов

Египет передал уникальную литературу и учебники для узбекистанских вузов

Sputnik Узбекистан

Издания на английском и арабском языках, охватывают темы современной дипломатии, политики, экономики, философии, событий на Ближнем Востоке, истории стран региона и перспектив решения глобальных проблем

2024-10-17T12:05+0500

2024-10-17T12:05+0500

2024-10-17T12:05+0500

узбекистан

египет

общество

сотрудничество

образование

вузы

литература

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Посольству Узбекистана в Египте передали более 500 экземпляров уникальной литературы и учебников из фондов Института дипломатических исследований МИД Египта, Лиги арабских государств и библиотеки религиозного комплекса "Аль-Азхар", сообщает ИА "Дунё". Религиозный комплекс "Аль-Азхар — один из старейших и престижнейших университетов мусульманского мира — предоставил ценную литературу, руководства по священной религии ислам и духовности. Книги планируют передать Университету мировой экономики и дипломатии, Дипломатической академии и Международной исламской академии Узбекистана.

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