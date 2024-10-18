https://uz.sputniknews.ru/20241018/bolshaya-yevraziya-rossiya-uzbekistan-geopolitika-video-46189673.html

Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики — видео

Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики — видео

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik эксперты говорят о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно

2024-10-18T17:12+0500

2024-10-18T17:12+0500

2024-10-18T18:04+0500

пресс-центр

узбекистан

пресс-центр

россия

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снг

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики".Участники: Эксперты обсудили: — по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно;— как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА;— каковы основные сценарии развития политики России в регионе;— какова роль России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

узбекистан

россия

центральная азия

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