Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики — видео
17:12 18.10.2024 (обновлено: 18:04 18.10.2024)
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В пресс-центре Sputnik эксперты говорили о том, по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция "Большая Евразия: РФ и Узбекистан в условиях новой геополитики".
Участники:
директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
Эксперты обсудили:
— по каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно;
— как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА;
— каковы основные сценарии развития политики России в регионе;
— какова роль России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
— как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ в ЦА;
— каковы основные сценарии развития политики России в регионе;
— какова роль России в интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.