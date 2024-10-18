https://uz.sputniknews.ru/20241018/chempionat-mira-voyennoslujaschiy-dzyudo-uzbekistan-pervoye-mesto-46188431.html

ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете

ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете

Sputnik Узбекистан

Чемпионат начался 16 октября в Ташкенте. Во второй день соревнований определились медалисты в одиночной программе в семи весовых категориях

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спорт

узбекистан

военнослужащие

дзюдо

чемпионат мира

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете, сообщает НОК. Спортсмены выиграли 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Второй день соревнований принес узбекским дзюдоистам 3 золотые и 2 серебряные награды. Золото: Серебро: Чемпионат собрал около 400 военных дзюдоистов из более чем 30 стран. Чемпионат проходит с 16 октября в Ташкенте. Сегодня определят лучших в командной программе.

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