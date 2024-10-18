Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241018/chempionat-mira-voyennoslujaschiy-dzyudo-uzbekistan-pervoye-mesto-46188431.html
ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете
ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете
Sputnik Узбекистан
Чемпионат начался 16 октября в Ташкенте. Во второй день соревнований определились медалисты в одиночной программе в семи весовых категориях
2024-10-18T12:17+0500
2024-10-18T12:23+0500
спорт
узбекистан
военнослужащие
дзюдо
чемпионат мира
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/12/46188742_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2f38a6eaf4472d6307caad7e557bd49.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете, сообщает НОК. Спортсмены выиграли 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Второй день соревнований принес узбекским дзюдоистам 3 золотые и 2 серебряные награды. Золото: Серебро: Чемпионат собрал около 400 военных дзюдоистов из более чем 30 стран. Чемпионат проходит с 16 октября в Ташкенте. Сегодня определят лучших в командной программе.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/12/46188742_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8ac3d00dbd31ba354d211c7cf8937d3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дзюдо узбекистан чемпионат мира военнослужащие ташкент медалисты одиночная программа
дзюдо узбекистан чемпионат мира военнослужащие ташкент медалисты одиночная программа

ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете

12:17 18.10.2024 (обновлено: 12:23 18.10.2024)
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
© НОК Узбекистана
Подписаться
Во второй день соревнований определились медалисты в одиночной программе в семи весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете, сообщает НОК. Спортсмены выиграли 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
© НОК Узбекистана
Второй день соревнований принес узбекским дзюдоистам 3 золотые и 2 серебряные награды.
Золото:
-81 кг: Хикматиллох Тураев;
-100 кг: Рустам Шорахматов;
+100 кг: Шохрух Бахтиёров.
Серебро:
-81 кг: Мусо Собиров;
+78 кг: Ирисхон Курбанбоева.
Чемпионат собрал около 400 военных дзюдоистов из более чем 30 стран.
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
© НОК Узбекистана
Чемпионат проходит с 16 октября в Ташкенте. Сегодня определят лучших в командной программе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0