ЧМ среди военнослужащих: дзюдоисты Узбекистана первые в общекомандном зачете
12:17 18.10.2024 (обновлено: 12:23 18.10.2024)
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
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Во второй день соревнований определились медалисты в одиночной программе в семи весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете, сообщает НОК. Спортсмены выиграли 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Второй день соревнований принес узбекским дзюдоистам 3 золотые и 2 серебряные награды.
Золото:
-81 кг: Хикматиллох Тураев;
-100 кг: Рустам Шорахматов;
+100 кг: Шохрух Бахтиёров.
Серебро:
-81 кг: Мусо Собиров;
+78 кг: Ирисхон Курбанбоева.
Чемпионат собрал около 400 военных дзюдоистов из более чем 30 стран.
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Чемпионат проходит с 16 октября в Ташкенте. Сегодня определят лучших в командной программе.