https://uz.sputniknews.ru/20241018/fergana-gosuniversitet-baku-universitet-odlar-yurdu-sotrudnichestvo-46196192.html
Ферганский госуниверситет и бакинский Университет Одлар Юрду будут сотрудничать
Ферганский госуниверситет и бакинский Университет Одлар Юрду будут сотрудничать
Sputnik Узбекистан
Документ об этом подписали в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан
2024-10-18T16:19+0500
2024-10-18T16:19+0500
2024-10-18T16:36+0500
узбекистан
азербайджан
образование
сотрудничество
меморандум
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ферганский государственный университет и азербайджанский Университет Одлар Юрду подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё". Подписание документа прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с ректором Ферганского вуза Баходиржоном Шермухамедовым в Азербайджан. Цель визита — проведение презентационного концерта-экскурса по истории и культуре Узбекистана. Он состоялся в одном из крупнейших высших учебных заведений Азербайджана — Университете Одлар Юрду. Отмечалось, что культурно-гуманитарное сотрудничество является локомотивом двусторонних отношений. В рамках встречи также прошла выставка национальных ремесел Узбекистана.
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ферганский госуниверситет бакинский университет одлар юрду сотрудничество документ визит делегация узбекистан азербайджан
ферганский госуниверситет бакинский университет одлар юрду сотрудничество документ визит делегация узбекистан азербайджан
Ферганский госуниверситет и бакинский Университет Одлар Юрду будут сотрудничать
16:19 18.10.2024 (обновлено: 16:36 18.10.2024)
Документ об этом подписали в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Ферганский государственный университет и азербайджанский Университет Одлар Юрду подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё"
.
Подписание документа прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с ректором Ферганского вуза Баходиржоном Шермухамедовым в Азербайджан.
Цель визита — проведение презентационного концерта-экскурса по истории и культуре Узбекистана. Он состоялся в одном из крупнейших высших учебных заведений Азербайджана — Университете Одлар Юрду.
Отмечалось, что культурно-гуманитарное сотрудничество является локомотивом двусторонних отношений.
В рамках встречи также прошла выставка национальных ремесел Узбекистана.