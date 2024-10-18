https://uz.sputniknews.ru/20241018/fergana-gosuniversitet-baku-universitet-odlar-yurdu-sotrudnichestvo-46196192.html

Ферганский госуниверситет и бакинский Университет Одлар Юрду будут сотрудничать

Ферганский госуниверситет и бакинский Университет Одлар Юрду будут сотрудничать

Sputnik Узбекистан

Документ об этом подписали в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан

2024-10-18T16:19+0500

2024-10-18T16:19+0500

2024-10-18T16:36+0500

узбекистан

азербайджан

образование

сотрудничество

меморандум

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ферганский государственный университет и азербайджанский Университет Одлар Юрду подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё". Подписание документа прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с ректором Ферганского вуза Баходиржоном Шермухамедовым в Азербайджан. Цель визита — проведение презентационного концерта-экскурса по истории и культуре Узбекистана. Он состоялся в одном из крупнейших высших учебных заведений Азербайджана — Университете Одлар Юрду. Отмечалось, что культурно-гуманитарное сотрудничество является локомотивом двусторонних отношений. В рамках встречи также прошла выставка национальных ремесел Узбекистана.

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ферганский госуниверситет бакинский университет одлар юрду сотрудничество документ визит делегация узбекистан азербайджан