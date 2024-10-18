Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Орхан Султанов находится в Узбекистане с рабочим визитом. Стороны обсудили, в частности, вопросы расширения практического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРуководитель Службы внешней разведки Азербайджана Орхан Султанов
Руководитель Службы внешней разведки Азербайджана Орхан Султанов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
"С особым удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях, наблюдаемый устойчивый рост показателей взаимной торговли и инвестиций, предпринимаемые сторонами шаги по поддержке и ускорению проектов кооперации, проведению мероприятий в культурно-гуманитарной сфере", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.
Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.