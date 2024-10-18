https://uz.sputniknews.ru/20241018/mirziyoyev-vstrecha-glava-slujba-razvedka-azerbaydjan-46187811.html

Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили

Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Орхан Султанов находится в Узбекистане с рабочим визитом. Обсудили, в частности, вопросы расширения практического сотрудничества

2024-10-18T11:24+0500

2024-10-18T11:24+0500

2024-10-18T11:24+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

шавкат мирзиёев

встреча

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства. В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне. Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности. Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.

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