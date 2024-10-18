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https://uz.sputniknews.ru/20241018/mirziyoyev-vstrecha-glava-slujba-razvedka-azerbaydjan-46187811.html
Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили
Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Орхан Султанов находится в Узбекистане с рабочим визитом. Обсудили, в частности, вопросы расширения практического сотрудничества
2024-10-18T11:24+0500
2024-10-18T11:24+0500
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
шавкат мирзиёев
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства. В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне. Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности. Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.
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встреча мирзиёев служба разведка азербайджан орхан султанов узбекистан рабочий визит сотрудничество
встреча мирзиёев служба разведка азербайджан орхан султанов узбекистан рабочий визит сотрудничество

Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили

11:24 18.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова
Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Орхан Султанов находится в Узбекистане с рабочим визитом. Стороны обсудили, в частности, вопросы расширения практического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРуководитель Службы внешней разведки Азербайджана Орхан Султанов
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
Руководитель Службы внешней разведки Азербайджана Орхан Султанов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
"С особым удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях, наблюдаемый устойчивый рост показателей взаимной торговли и инвестиций, предпринимаемые сторонами шаги по поддержке и ускорению проектов кооперации, проведению мероприятий в культурно-гуманитарной сфере", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.
Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.
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