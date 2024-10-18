https://uz.sputniknews.ru/20241018/prezident-pozdravleniye-kollektiv-sentr-zdorovye-mat-rebenok-46190725.html

Президент поздравил коллектив Республиканского центра здоровья матери и ребенка

Президент поздравил коллектив Республиканского центра здоровья матери и ребенка

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев искренне поздравил работников центра со знаменательной датой, пожелал всем здоровья, успехов в работе, мира и счастья.

2024-10-18T13:32+0500

2024-10-18T13:32+0500

2024-10-18T15:02+0500

узбекистан

поздравление

мать

ребенок

центр

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка с 50-летием образования этого учреждения, сообщает пресс-служба главы государства."В этот замечательный праздник от всего сердца благодарю за самоотверженный труд дружный многонациональный коллектив центра — преданных своему делу врачей, ученых и специалистов, заботливых медсестер, которые вносят достойный вклад в такое чрезвычайно важное для Нового Узбекистана дело, как сохранение генофонда нации, воспитание здорового и гармонично развитого поколения посредством всесторонней охраны здоровья матери и ребенка", — отметил президент в своем поздравлении.В поздравлении также подчеркивается, что эта сфера была реформирована на основе передового зарубежного опыта и современных подходов, кардинально усовершенствованы ее материально-техническая, научно-методическая база, кадровый потенциал и структура.Важным шагом стало образование в прошлом году на базе трех учреждений, имеющих свою историю и традиции, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка. Впервые в Узбекистане через патронажных медсестер и женские консультации за центром была закреплена каждая семья, в состав медицинских бригад первичного звена введено 8 500 штатных единиц акушерок.Сегодня центр объединяет 14 региональных филиалов, 46 межрайонных перинатальных центров, более 170 родильных комплексов и 209 женских консультаций, что говорит о его огромном потенциале. Это позволяет эффективно координировать деятельность данных учреждений, наладить качественную работу патронажной службы учреждений первичного звена, проводить скрининг беременных женщин, постоянный мониторинг их здоровья, одним словом, обеспечивать безопасное материнство.Здесь успешно проводится более 1 300 хирургических операций гинекологического профиля в год, освоено 36 видов высокотехнологичных операций, что экономит время и средства многих узбекистанцев, избавляя от хлопот, связанных с выездом на лечение в другие страны."Центр первым среди государственных лечебных учреждений Узбекистана прошел международную аккредитацию, это свидетельствует о росте его авторитета не только в стране, но и за рубежом", — подчеркнул президент в своем поздравлении. Также президент наградил группу работников Республиканского центра здоровья матери и ребенка орденами и медалями. Кроме того, им присвоены звания.

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