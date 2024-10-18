Путин: Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду нашим странам
14:55 18.10.2024 (обновлено: 15:09 18.10.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыступление Владимира Путина на Деловом форуме БРИКС в Москве
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС в Москве.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. "Уверен, реализация потенциала БРИКС, основывающегося, в частности, на большой численности населения и мощной ресурсной базе, принесет максимальную выгоду нашим странам, бизнесу и всем нашим гражданам", — отметил Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС.
О чем еще говорил глава РФ на форуме
О чем еще говорил глава РФ на форуме
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты.
Россия как действующий председатель в БРИКС стремится всячески способствовать интеграции новобранцев во все механизмы сотрудничества.
БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем.
Страны, входящие в объединение, являются драйверами экономического мирового роста.
В БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП.
Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества.
Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов.
Президент также заявил, что средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%.
"По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", — сказал Путин.
По словам Путина, реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.
"В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проделалось свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС", — сказал глава РФ.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22 – 24 октября.