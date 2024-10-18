https://uz.sputniknews.ru/20241018/putin-realizatsiya-potentsial-briks-vygoda-strana-46194391.html

Путин: Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду нашим странам

Путин: Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду нашим странам

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС в Москве

2024-10-18T14:55+0500

2024-10-18T14:55+0500

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россия

владимир путин

брикс

выступление

заседание

форум

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. "Уверен, реализация потенциала БРИКС, основывающегося, в частности, на большой численности населения и мощной ресурсной базе, принесет максимальную выгоду нашим странам, бизнесу и всем нашим гражданам", — отметил Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС. О чем еще говорил глава РФ на форумеПрезидент также заявил, что средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%.По словам Путина, реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22 – 24 октября.

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