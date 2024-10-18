https://uz.sputniknews.ru/20241018/uzbekistan-obrazovaniye-zdravooxraneniye-finansirovaniye-46186845.html

В 2025 году в РУз на образование и здравоохранение выделят больше средств

В 2025 году в РУз на образование и здравоохранение выделят больше средств

Sputnik Узбекистан

Ожидаемые экономические результаты в текущем году и основные макроэкономические показатели на 2025 год обсудили на совещании с участием Шавката Мирзиёева

2024-10-18T10:16+0500

2024-10-18T10:16+0500

2024-10-18T12:26+0500

узбекистан

совещание

президент

экономика

финансирование

образование

здравоохранение

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45563892_0:74:1984:1190_1920x0_80_0_0_885a474b8c6e0a1e53f22fad9426dde6.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане предусматривается увеличение средств, выделяемых на образование и здравоохранение, на 20%. Кроме того, за счет созданных возможностей в следующем году 78 районов переведут на самофинансирование бюджетных расходов. Для этого земельный налог, налог на имущество и оборотный налог в полном объеме, а также 50% подоходного налога будут оставляться в местных бюджетах. Об этом и многом другом шла речь на совещании с президентом, посвященном обсуждению ожидаемых экономических результатов в текущем году и основных макроэкономических показателей на 2025 год, сообщает пресс-служба главы государства. Отметили также наличие всех возможностей для сохранения роста валового внутреннего продукта в следующем году. Для этого требуются своевременный запуск запланированных проектов, развитие транспорта и логистики, информационных технологий, аграрных и финансовых услуг. Даны поручения по рассмотрению эффективности льгот и сокращению теневой экономики. На совещании определили основные направления проекта государственного бюджета на 2025 год. В соответствии с законодательством данный проект и меры по обеспечению его исполнения будут обсуждены в местных Кенгашах и внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса. Говорили также о том, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, за счет задействования внутренних возможностей за последние 9 месяцев экономика РУз выросла на 6,6 процента, промышленность — на 7 процентов. Ожидается, что к концу года рост составит как минимум 6 процентов. Золотовалютные резервы в этом году впервые превысили 40 миллиардов долларов. Депозиты населения в национальной валюте выросли на 50 процентов. Авторитетные международные рейтинговые агентства также положительно оценивают стабильность рейтинга Узбекистана. Благодаря росту доверия иностранных инвесторов на мировом рынке были размещены еврооблигации на сумму 4 миллиарда долларов. В целом Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития подтверждают, что благодаря активной инвестиционной политике и реформам в Узбекистане и в дальнейшем будет сохраняться устойчивый экономический рост. Промышленность и экспорт Вместе с тем подчеркнута необходимость увеличения в промышленности и экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью в условиях усиления конкуренции на мировых рынках и изменчивости цен на сырье. В связи с этим поставлена задача разработать трехлетнюю программу удлинения цепочки добавленной стоимости и повышения производительности труда в разрезе каждой отрасли. Экономика и инвестиции Мирзиёев подчеркнул, что это должно происходить не путем вмешательства в деятельность предпринимателей, а за счет цифровизации, внедрения технологий искусственного интеллекта и легализации теневой экономики. Особое внимание в ходе обсуждения уделили эффективности привлеченных льготных средств от международных финансовых организаций и других партнеров.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

2025 год узбекистан образование здравоохранение экономика макроэкономика показатели совещание шавкат мирзиёев