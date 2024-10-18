Ярко и красочно: в Самарканде отмечают День города

Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.
18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города.
Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.
18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города.
По традиции в День города представители областной и городской администрации, военнослужащие, правоохранительные органы и общественность возложили цветы к подножию памятника Амиру Темуру.
По традиции в День города представители областной и городской администрации, военнослужащие, правоохранительные органы и общественность возложили цветы к подножию памятника Амиру Темуру.
Затем в центральном парке Алишера Навои и на одноименной улице состоялись народные гулянья.
Затем в центральном парке Алишера Навои и на одноименной улице состоялись народные гулянья.
Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.
Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.
Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.
Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.
Коллектив педагогического института при СамГУ продемонстрировал свое творчество, представив на выставке резные работы из дерева.
Коллектив педагогического института при СамГУ продемонстрировал свое творчество, представив на выставке резные работы из дерева.
18 октября Самарканд встречал жителей и гостей в праздничном убранстве.
18 октября Самарканд встречал жителей и гостей в праздничном убранстве.
Представители Самаркандского государственного медицинского университета на своей выставке показали преемственность поколений, собрав на импровизированной сцене-топчане женщин и девушек разного возраста.
Представители Самаркандского государственного медицинского университета на своей выставке показали преемственность поколений, собрав на импровизированной сцене-топчане женщин и девушек разного возраста.
Областной русский культурный центр угощал горожан народными блюдами и знакомил с традициями и обычаями.
Областной русский культурный центр угощал горожан народными блюдами и знакомил с традициями и обычаями.
Эффектно заявили о себе и студенты Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, завлекая прохожих к азартному состязанию — перетягиванию каната.
Эффектно заявили о себе и студенты Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, завлекая прохожих к азартному состязанию — перетягиванию каната.
Самаркандские девушки занимаются рукоделием.
Самаркандские девушки занимаются рукоделием.
С особым интересом за процессом проведения народных гуляний в Самарканде следили иностранные граждане, снимая происходящее на свои мобильные телефоны.
С особым интересом за процессом проведения народных гуляний в Самарканде следили иностранные граждане, снимая происходящее на свои мобильные телефоны.
Запечатлеть себя в объективе фотокамеры спешили и сами горожане.
Запечатлеть себя в объективе фотокамеры спешили и сами горожане.