Ярко и красочно: в Самарканде отмечают День города

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Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.

18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города.