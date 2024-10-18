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https://uz.sputniknews.ru/20241018/yarko-krasochno-samarkand-den-gorod-foto-46200827.html
Ярко и красочно: в Самарканде отмечают День города
Ярко и красочно: в Самарканде отмечают День города
Sputnik Узбекистан
18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города
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фотолента
самарканд
город
день города самарканда
фото
узбекистан
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самарканд день города 18 октября 1996 год награждение орден амир темур
самарканд день города 18 октября 1996 год награждение орден амир темур

Ярко и красочно: в Самарканде отмечают День города

19:11 18.10.2024
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18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города. Как отметили праздник — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik /Малика Абайдулина

Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.

18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города.

Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом &quot;Амира Темура&quot;, и этот день стал Днем города. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Торжественные мероприятия в городе начались с посещения мавзолея Амира Темура, ведь благодаря Сахибкирану Самарканд обрел всемирную известность и свой памятный день.

18 октября 1996 года Самарканд был награжден орденом "Амира Темура", и этот день стал Днем города.

© Sputnik /Малика Абайдулина

По традиции в День города представители областной и городской администрации, военнослужащие, правоохранительные органы и общественность возложили цветы к подножию памятника Амиру Темуру.

По традиции в День города представители областной и городской администрации, военнослужащие, правоохранительные органы и общественность возложили цветы к подножию памятника Амиру Темуру. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

По традиции в День города представители областной и городской администрации, военнослужащие, правоохранительные органы и общественность возложили цветы к подножию памятника Амиру Темуру.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Затем в центральном парке Алишера Навои и на одноименной улице состоялись народные гулянья.

Затем в центральном парке Алишера Навои и на одноименной улице состоялись народные гулянья. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Затем в центральном парке Алишера Навои и на одноименной улице состоялись народные гулянья.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Спортивные школы подготовили показательные выступления юных атлетов.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Коллектив педагогического института при СамГУ продемонстрировал свое творчество, представив на выставке резные работы из дерева.

Коллектив педагогического института при СамГУ продемонстрировал свое творчество, представив на выставке резные работы из дерева. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Коллектив педагогического института при СамГУ продемонстрировал свое творчество, представив на выставке резные работы из дерева.

© Sputnik /Малика Абайдулина

18 октября Самарканд встречал жителей и гостей в праздничном убранстве.

18 октября Самарканд встречал жителей и гостей в праздничном убранстве. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

18 октября Самарканд встречал жителей и гостей в праздничном убранстве.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Представители Самаркандского государственного медицинского университета на своей выставке показали преемственность поколений, собрав на импровизированной сцене-топчане женщин и девушек разного возраста.

Представители Самаркандского государственного медицинского университета на своей выставке показали преемственность поколений, собрав на импровизированной сцене-топчане женщин и девушек разного возраста. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Представители Самаркандского государственного медицинского университета на своей выставке показали преемственность поколений, собрав на импровизированной сцене-топчане женщин и девушек разного возраста.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Областной русский культурный центр угощал горожан народными блюдами и знакомил с традициями и обычаями.

Областной русский культурный центр угощал горожан народными блюдами и знакомил с традициями и обычаями. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Областной русский культурный центр угощал горожан народными блюдами и знакомил с традициями и обычаями.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Эффектно заявили о себе и студенты Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, завлекая прохожих к азартному состязанию — перетягиванию каната.

Эффектно заявили о себе и студенты Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, завлекая прохожих к азартному состязанию — перетягиванию каната. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Эффектно заявили о себе и студенты Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, завлекая прохожих к азартному состязанию — перетягиванию каната.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Самаркандские девушки занимаются рукоделием.

Самаркандские девушки занимаются рукоделием. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Самаркандские девушки занимаются рукоделием.

© Sputnik /Малика Абайдулина

С особым интересом за процессом проведения народных гуляний в Самарканде следили иностранные граждане, снимая происходящее на свои мобильные телефоны.

С особым интересом за процессом проведения народных гуляний в Самарканде следили иностранные граждане, снимая происходящее на свои мобильные телефоны. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

С особым интересом за процессом проведения народных гуляний в Самарканде следили иностранные граждане, снимая происходящее на свои мобильные телефоны.

© Sputnik /Малика Абайдулина

Запечатлеть себя в объективе фотокамеры спешили и сами горожане.

Запечатлеть себя в объективе фотокамеры спешили и сами горожане. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik /Малика Абайдулина

Запечатлеть себя в объективе фотокамеры спешили и сами горожане.

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