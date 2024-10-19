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https://uz.sputniknews.ru/20241019/mejdunarodnoe-biennale-muzey-iskusstva-miniatyury-kamoliddin-bexzod-46181245.html
Международная биеннале современного искусства состоялась Ташкенте – фотолента
Международная биеннале современного искусства состоялась Ташкенте – фотолента
Sputnik Узбекистан
Проекты участников продемонстрировали их восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и... 19.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-19T17:12+0500
2024-10-19T17:24+0500
галерея
выставка
биеннале
художники
ташкент
фотолента
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада состоялась Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства "Искусство и мир", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Экспозиция вобрала в себя живописные работы, а также видео-арт художников из семи стран мира: Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании.Как отмечают организаторы выставки – яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.Алжирский художник Абделхак Джеллаб, работающий под псевдонимом (HAKOU), представил шесть композиций, в которых сочетается древнее искусство каллиграфии и абстрактная живопись. Автор удачно использует гармонию черного, белого и золотисто-коричневого цветов."Манящий макет" (An Alluring Maquette) – серия работ английской художницы Штефи Кленц, состоящая из восьми самостоятельных произведений, три из них представлены в музейной экспозиции. Композиции и действительно манят зрителя оригинальной техникой исполнения. Поскольку Ш.Кленц обучает искусству фотографии в Школе изобразительного искусства, ремесел и фотографии при Университете креативного искусства в Великобритании (School of Art, Crafts and Photography at the University for the Creative Arts in the UK), она применила в своих композициях фотопечать на металлической бумаге и оформила их в деревянные рамки с применением интарсии в японском стиле.Изображение онейрических состояний, проявление подсознания, мир сновидений и миражей представлен в видео-арте художника, искусствоведа и куратора современного искусства из Албании Олцена Грипши.Представления узбекских художников о мире отражены в работах Рустама Худойберганова "Судьба", "Памятные вечера", а также триптихе Йигитали Сатторова "Это ты". В экспозиции также представлены работы азербайджанской художницы Фарганы Байрамовой в импрессионистической манере и корейской художницы Jeoung Hui, YU, проживающей на сегодняшний день в Узбекистане.Проекты участников Биеннале демонстрируют их отношение и восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и колорита, тем самым подчеркивая важную роль современного искусства в формировании мировоззрения современной личности.Подробнее о выставке – в фотоленте Sputnik Узбекистан.Выставка завершила свою работу 8 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20241017/fotoxudojniki-evrazii-v-tashkentskom-dome-fotografii-46172321.html
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выставка биеннале музей искусство
выставка биеннале музей искусство

Международная биеннале современного искусства состоялась Ташкенте – фотолента

17:12 19.10.2024 (обновлено: 17:24 19.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовМеждународное биеннале в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада
Международное биеннале в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Проекты участников продемонстрировали их восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и колорита, тем самым подчеркивая важную роль современного искусства в формировании мировоззрения современной личности.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада состоялась Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства "Искусство и мир", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Экспозиция вобрала в себя живописные работы, а также видео-арт художников из семи стран мира: Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании.
Как отмечают организаторы выставки – яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.
Алжирский художник Абделхак Джеллаб, работающий под псевдонимом (HAKOU), представил шесть композиций, в которых сочетается древнее искусство каллиграфии и абстрактная живопись. Автор удачно использует гармонию черного, белого и золотисто-коричневого цветов.
"Манящий макет" (An Alluring Maquette) – серия работ английской художницы Штефи Кленц, состоящая из восьми самостоятельных произведений, три из них представлены в музейной экспозиции. Композиции и действительно манят зрителя оригинальной техникой исполнения. Поскольку Ш.Кленц обучает искусству фотографии в Школе изобразительного искусства, ремесел и фотографии при Университете креативного искусства в Великобритании (School of Art, Crafts and Photography at the University for the Creative Arts in the UK), она применила в своих композициях фотопечать на металлической бумаге и оформила их в деревянные рамки с применением интарсии в японском стиле.
Изображение онейрических состояний, проявление подсознания, мир сновидений и миражей представлен в видео-арте художника, искусствоведа и куратора современного искусства из Албании Олцена Грипши.
Представления узбекских художников о мире отражены в работах Рустама Худойберганова "Судьба", "Памятные вечера", а также триптихе Йигитали Сатторова "Это ты".
В экспозиции также представлены работы азербайджанской художницы Фарганы Байрамовой в импрессионистической манере и корейской художницы Jeoung Hui, YU, проживающей на сегодняшний день в Узбекистане.
Проекты участников Биеннале демонстрируют их отношение и восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и колорита, тем самым подчеркивая важную роль современного искусства в формировании мировоззрения современной личности.
Подробнее о выставке – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада

Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада

© Sputnik / Бахром Хатамов

На биеннале демонстрируются живописные работы художников из Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании, а также проект видеоарта.

На биеннале демонстрируются живописные работы художников из Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании, а также проект видеоарта. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

На биеннале демонстрируются живописные работы художников из Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании, а также проект видеоарта.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Судьба" 2022г. Холст, масло

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) &quot;Судьба&quot; 2022г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Судьба" 2022г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символами и глубоким философским смыслом. Его герои – лягушки предстают шаманами, египетскими и индийскими богинями.

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символами и глубоким философским смыслом. Его герои – лягушки предстают шаманами, египетскими и индийскими богинями. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символами и глубоким философским смыслом. Его герои – лягушки предстают шаманами, египетскими и индийскими богинями.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Образ лягушек, которых Альбина изображает как отдельные личности, передает философскую идею единства мироздания, выходом из которой является объединение трех миров – восточной миниатюры, европейского Возрождения и славянской иконографии синего цвета.

Образ лягушек, которых Альбина изображает как отдельные личности, передает философскую идею единства мироздания, выходом из которой является объединение трех миров – восточной миниатюры, европейского Возрождения и славянской иконографии синего цвета. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Образ лягушек, которых Альбина изображает как отдельные личности, передает философскую идею единства мироздания, выходом из которой является объединение трех миров – восточной миниатюры, европейского Возрождения и славянской иконографии синего цвета.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

Яркая работа Альбины Дворцис. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

Яркая работа Альбины Дворцис. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Проекты участников биеннале подчеркивают их отношение и взгляды на современный мир и общество, а также их важную роль в формировании мировоззрения в живом искусстве через различные формы, цвета и сюжеты.

Проекты участников биеннале подчеркивают их отношение и взгляды на современный мир и общество, а также их важную роль в формировании мировоззрения в живом искусстве через различные формы, цвета и сюжеты. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проекты участников биеннале подчеркивают их отношение и взгляды на современный мир и общество, а также их важную роль в формировании мировоззрения в живом искусстве через различные формы, цвета и сюжеты.

© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Алжирский художник Абдельхак Джеллаб, работающий под псевдонимом HAKOU, представил шесть композиций, сочетающих древнюю каллиграфию и абстрактную живопись.

Алжирский художник Абдельхак Джеллаб, работающий под псевдонимом HAKOU, представил шесть композиций, сочетающих древнюю каллиграфию и абстрактную живопись. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Алжирский художник Абдельхак Джеллаб, работающий под псевдонимом HAKOU, представил шесть композиций, сочетающих древнюю каллиграфию и абстрактную живопись.

© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Памятные вечера" 2022г. Холст, масло

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) &quot;Памятные вечера&quot; 2022г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
10/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Памятные вечера" 2022г. Холст, масло

© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.

© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Автор эффектно использовал сочетание таких цветов, как черный, белый и золотисто-коричневый.

Автор эффектно использовал сочетание таких цветов, как черный, белый и золотисто-коричневый. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Автор эффектно использовал сочетание таких цветов, как черный, белый и золотисто-коричневый.

© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Композиция работы Абдельхака Джеллаба

Композиция работы Абдельхака Джеллаба - Sputnik Узбекистан
13/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Композиция работы Абдельхака Джеллаба

© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей восточного искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода

Музей восточного искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей восточного искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода

1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада

2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

На биеннале демонстрируются живописные работы художников из Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании, а также проект видеоарта.

3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Судьба" 2022г. Холст, масло

4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символами и глубоким философским смыслом. Его герои – лягушки предстают шаманами, египетскими и индийскими богинями.

5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Образ лягушек, которых Альбина изображает как отдельные личности, передает философскую идею единства мироздания, выходом из которой является объединение трех миров – восточной миниатюры, европейского Возрождения и славянской иконографии синего цвета.

6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркая работа Альбины Дворцис.

8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проекты участников биеннале подчеркивают их отношение и взгляды на современный мир и общество, а также их важную роль в формировании мировоззрения в живом искусстве через различные формы, цвета и сюжеты.

9/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Алжирский художник Абдельхак Джеллаб, работающий под псевдонимом HAKOU, представил шесть композиций, сочетающих древнюю каллиграфию и абстрактную живопись.

10/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Художник: Рустам Худайберганов (Узбекистан) "Памятные вечера" 2022г. Холст, масло

11/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.

12/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Автор эффектно использовал сочетание таких цветов, как черный, белый и золотисто-коричневый.

13/14
© Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Композиция работы Абдельхака Джеллаба

14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей восточного искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода

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