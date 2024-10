https://uz.sputniknews.ru/20241019/mejdunarodnoe-biennale-muzey-iskusstva-miniatyury-kamoliddin-bexzod-46181245.html

Международная биеннале современного искусства состоялась Ташкенте – фотолента

Международная биеннале современного искусства состоялась Ташкенте – фотолента

Проекты участников продемонстрировали их восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и... 19.10.2024, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзада состоялась Х-Ташкентская международная биеннале современного искусства "Искусство и мир", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Экспозиция вобрала в себя живописные работы, а также видео-арт художников из семи стран мира: Узбекистана, Южной Кореи, Алжира, Германии, Великобритании, России и Албании.Как отмечают организаторы выставки – яркие работы немецкой художницы Альбины Дворцис, родившейся в Ташкенте, наполнены символикой и глубоким философским смыслом. Ее героини – лягушки выступают в качестве шаманок, египетских и индийских богинь. Через образы лягушек, которых Альбина изображает как отдельных личностей, художница передает свою философскую идею о единстве мироздания и сочетает в своем творчестве три Мира: восточную миниатюру, европейский ренессанс и славянскую иконографию.Алжирский художник Абделхак Джеллаб, работающий под псевдонимом (HAKOU), представил шесть композиций, в которых сочетается древнее искусство каллиграфии и абстрактная живопись. Автор удачно использует гармонию черного, белого и золотисто-коричневого цветов."Манящий макет" (An Alluring Maquette) – серия работ английской художницы Штефи Кленц, состоящая из восьми самостоятельных произведений, три из них представлены в музейной экспозиции. Композиции и действительно манят зрителя оригинальной техникой исполнения. Поскольку Ш.Кленц обучает искусству фотографии в Школе изобразительного искусства, ремесел и фотографии при Университете креативного искусства в Великобритании (School of Art, Crafts and Photography at the University for the Creative Arts in the UK), она применила в своих композициях фотопечать на металлической бумаге и оформила их в деревянные рамки с применением интарсии в японском стиле.Изображение онейрических состояний, проявление подсознания, мир сновидений и миражей представлен в видео-арте художника, искусствоведа и куратора современного искусства из Албании Олцена Грипши.Представления узбекских художников о мире отражены в работах Рустама Худойберганова "Судьба", "Памятные вечера", а также триптихе Йигитали Сатторова "Это ты". В экспозиции также представлены работы азербайджанской художницы Фарганы Байрамовой в импрессионистической манере и корейской художницы Jeoung Hui, YU, проживающей на сегодняшний день в Узбекистане.Проекты участников Биеннале демонстрируют их отношение и восприятие современного мира и общества, их взгляды и жизненные позиции посредством различных форм, сюжетов и колорита, тем самым подчеркивая важную роль современного искусства в формировании мировоззрения современной личности.Подробнее о выставке – в фотоленте Sputnik Узбекистан.Выставка завершила свою работу 8 октября.

