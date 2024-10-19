https://uz.sputniknews.ru/20241019/nezryachaya-pianistka-iz-uzbekistana-sozdaet-uchebniki-dlya-muzykantov-46207448.html

От мечты к реальности: незрячая пианистка из Узбекистана создает учебники для музыкантов

От мечты к реальности: незрячая пианистка из Узбекистана создает учебники для музыкантов

Sputnik Узбекистан

Автор учебников для незрячих музыкантов рассказала о концепции этих книг и объяснила, почему не приемлет жалости к себе. 19.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-19T18:45+0500

2024-10-19T18:45+0500

2024-10-19T18:45+0500

узбекистан

музыка

музыкант

учебник

видео

искусство

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Севара Мирсидикова, незрячая пианистка из Узбекистана, которая создала первые в стране учебники для незрячих музыкантов. Стать пианисткой девочка хотела с детства, и, несмотря на предубеждения окружающих, осуществила свою мечту. В сюжете Sputnik Узбекистан Севара поделилась своим вдохновляющим путем, рассказала о концепции учебников для незрячих музыкантов и объяснила, почему не приемлет жалости к себе.

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