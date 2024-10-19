Новый посол Египта прибыл в Узбекистан – МИД

"Приветствовали вновь назначенного Посла Египта Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада и приняли копии его верительных грамот. Официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каир в прошлом году заложил новую основу для многообещающего партнерства. Несомненно, посольства играют важную роль в обогащении повестки активного и тесного сотрудничества," – говорится в сообщении.