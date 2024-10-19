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Новый посол Египта прибыл в Узбекистан – МИД
Новый посол Египта прибыл в Узбекистан – МИД
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов пожелал послу эффективной и успешной деятельности в Узбекистане.
2024-10-19T14:03+0500
2024-10-19T14:03+0500
2024-10-19T14:03+0500
мид узбекистана
египет
посол
верительные грамоты
дипломат
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Египта в Узбекистане Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.Как сообщается, Саидов получил от посла копии верительных грамот.Министр пожелал дипломату эффективной и успешной работы в Узбекистане.
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мид узбекистан египет посол саидов верительные грамоты дипломатия
мид узбекистан египет посол саидов верительные грамоты дипломатия
Новый посол Египта прибыл в Узбекистан – МИД
Бахтиёр Саидов пожелал дипломату эффективной и успешной деятельности в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Египта в Узбекистане Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада. Об этом глава МИД написал
в своем Telegram-канале.
Как сообщается, Саидов получил от посла копии верительных грамот.
"Приветствовали вновь назначенного Посла Египта Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада и приняли копии его верительных грамот. Официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каир в прошлом году заложил новую основу для многообещающего партнерства. Несомненно, посольства играют важную роль в обогащении повестки активного и тесного сотрудничества," – говорится в сообщении.
Министр пожелал дипломату эффективной и успешной работы в Узбекистане.