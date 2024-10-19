https://uz.sputniknews.ru/20241019/rossiyskie-voennye-osvobodili-zoryanoe-dnr-minoborony-rf-46206641.html

ВС России освободили населенный пункт Зоряное в ДНР – Минобороны

ВС России освободили населенный пункт Зоряное в ДНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

ВСУ потеряли на данном направлении до 830 солдат, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

2024-10-19T15:30+0500

2024-10-19T15:30+0500

2024-10-19T15:35+0500

сво

украина

россия

военные

днр

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/06/45516612_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_b26dafe38b9be1cb1c2a376627d58ba6.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Зоряное — село в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка — города с населением около 10,5 тысячи человек, расположенного в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и в 11 километрах к юго-востоку от Селидова.Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой осуществляется снабжение значительной части ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Его освобождение нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.Помимо этого, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.Потери противника составили:

https://uz.sputniknews.ru/20241018/rossiya-otvet-ugroza-kiyev-yadernoye-orujiye-46195130.html

украина

россия

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво россия украина юг зоряное днр