https://uz.sputniknews.ru/20241019/uzbekistan-indiya-obsujdayut-infrastrukturnye-proekty-46203807.html
Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане – подробности
Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане – подробности
Sputnik Узбекистан
Речь идет о реализации проектов в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в вузах, строительства систем канализации в населенных пунктах и других актуальных направлениях.
2024-10-19T10:09+0500
2024-10-19T10:09+0500
2024-10-19T11:03+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
проект
инвестиции
кредит
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Дели организовало онлайн-переговоры между исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухратом Вафоевым и генеральным менеджером Экспортно-импортного банка Индии (Эксимбанк Индии) Нирмитом Вэдом, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, участники переговоров обсудили вопросы, связанные с реализацией рамочного соглашения между правительством Узбекистана и Эксимбанком Индии о выделении кредита правительства Индии для финансирования инфраструктурных проектов в республике в рамках взаимной финансовой и технической помощи.Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проектов сотрудничества в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в высших учебных заведениях, строительства систем канализации в населенных пунктах и других актуальных направлениях.По итогам переговоров, достигнута договоренность активизировать совместные усилия для последовательной реализации этих проектов в ближайшей перспективе.
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индия проекты финансирование эксимбанк соглашение кредит
индия проекты финансирование эксимбанк соглашение кредит
Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане – подробности
10:09 19.10.2024 (обновлено: 11:03 19.10.2024)
Речь идет о реализации проектов в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в вузах, строительства систем канализации в населенных пунктах и других актуальных направлениях.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Дели организовало онлайн-переговоры между исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухратом Вафоевым и генеральным менеджером Экспортно-импортного банка Индии (Эксимбанк Индии) Нирмитом Вэдом, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, участники переговоров обсудили вопросы, связанные с реализацией рамочного соглашения между правительством Узбекистана и Эксимбанком Индии о выделении кредита правительства Индии для финансирования инфраструктурных проектов в республике в рамках взаимной финансовой и технической помощи.
Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проектов сотрудничества в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в высших учебных заведениях, строительства систем канализации в населенных пунктах и других актуальных направлениях.
По итогам переговоров, достигнута договоренность активизировать совместные усилия для последовательной реализации этих проектов в ближайшей перспективе.