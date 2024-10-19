https://uz.sputniknews.ru/20241019/uzbekistan-indiya-obsujdayut-infrastrukturnye-proekty-46203807.html

Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане – подробности

Индия профинансирует инфраструктурные проекты в Узбекистане – подробности

Sputnik Узбекистан

Речь идет о реализации проектов в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в вузах, строительства систем канализации в населенных пунктах и ​​других актуальных направлениях.

2024-10-19T10:09+0500

2024-10-19T10:09+0500

2024-10-19T11:03+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

проект

инвестиции

кредит

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Дели организовало онлайн-переговоры между исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухратом Вафоевым и генеральным менеджером Экспортно-импортного банка Индии (Эксимбанк Индии) Нирмитом Вэдом, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, участники переговоров обсудили вопросы, связанные с реализацией рамочного соглашения между правительством Узбекистана и Эксимбанком Индии о выделении кредита правительства Индии для финансирования инфраструктурных проектов в республике в рамках взаимной финансовой и технической помощи.Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проектов сотрудничества в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, создания онлайн-смарт-аудиторий в высших учебных заведениях, строительства систем канализации в населенных пунктах и ​​других актуальных направлениях.По итогам переговоров, достигнута договоренность активизировать совместные усилия для последовательной реализации этих проектов в ближайшей перспективе.

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